In GTA 6 gibt es 80 Herausforderungen, die ihr abschließen könnt und für die Platin-Trophäe auf PS5 auch teilweise abschließen müsst. Auf MeinMMO erfahrt ihr, was ihr für den Abschluss der verschiedenen Challenges tun müsst.

Was sind das für Herausforderungen? Insgesamt könnt ihr in GTA 6 bis zu 80 verschiedene Herausforderungen in den Bereichen Kampf, Verbrechen, Erkundung, Fitness, Shopping, Sportarten und Überleben und Fahrzeug absolvieren. Diese benötigt ihr in einem gewissen Rahmen auch für die Platin-Trophäe des Actionspiels. Die Herausforderungen selbst bestehen je nach Kategorie aus verschiedenen Aktionen, die ihr im Spielverlauf entweder gezielt oder zufällig nebenbei ausführt. Hierzu zählen beispielsweise das Erzielen von 4 Headshot-Kills in einer einzigen Anwendung des Fokus-Modus’ oder das Erklimmen des höchsten Punkts der 5 größten Wolkenkratzer des Spiels.

Mit unserem Inhaltsverzeichnis könnt ihr zu der Herausforderungen-Kategorie springen, die euch gerade interessiert:

Die Herausforderungen von GTA 6 sind nicht mit den Trophäen und Achievements des Actionspiels auf PS5 und Xbox Series X|S zu verwechseln, die ihr beispielsweise für die Platin-Trophäe auf PlayStation abschließen müsst. Falls ihr eigentlich nach den Trophäen gesucht habt, findet ihr hier die entsprechende Liste: GTA 6: Alle Trophäen und Achievements auf PS5 und Xbox und wie ihr sie bekommt

Auf Seite 2 findet ihr nun alle Kampf-Herausforderungen und die Bedingungen, die ihr zum Erfüllen der jeweiligen Challenges benötigt.