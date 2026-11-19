GTA 6 bietet eine Menge Möglichkeiten, euch Trophäen und Errungenschaften zu sichern. MeinMMO zeigt euch alle und erklärt euch, wie ihr auch die versteckten bekommt.

ACHTUNG: In unserer Übersicht stecken massive Spoiler für GTA 6 – insbesondere im Teil mit den versteckten Achievements. Wollt ihr das vermeiden, seid ihr jetzt gewarnt!

Was sind Trophäen und Achievements? Achievements und Trophäen sind digitale Auszeichnungen, die ihr in Videospielen für bestimmte Leistungen oder abgeschlossene Herausforderungen erhaltet. Das können beispielsweise das Besiegen eines besonders schwierigen Bosses, das Abschließen der Story oder das Finden versteckter Gegenstände sein. Achievements kennt ihr vor allem von Plattformen wie Xbox, während PlayStation die Auszeichnungen als Trophäen bezeichnet. Je nach Plattform werden sie in unterschiedliche Kategorien wie Bronze, Silber, Gold oder Platin eingeteilt. Sie haben meist keinen direkten Einfluss auf das Spielgeschehen, sondern dokumentieren eure Erfolge und motivieren dazu, weitere Herausforderungen zu meistern.

Wie viele Errungenschaften gibt es? Insgesamt gibt es 55 Errungenschaften. Davon sind 28 versteckte Varianten, die ihr nicht in eurer persönlichen Übersicht einsehen könnt. Ihr müsst also wissen, dass es sie gibt, um sie gezielt abschließen zu können.

GTA 6: Alle offenen Trophäen & Achievements

Hier sind alle Errungenschaften, die ihr offen einsehen könnt, und ihre Voraussetzungen:

Name Voraussetzung Seltenheit Vice Got a Price! Herzlichen Glückwunsch! Du bist eine Leonida-Legende. Platin A Long Road Schließe das Spiel zu 100 % ab. Gold Cunning Stunts Schließe 250 Stunts ab. Silber Von allem etwas Versuche dich an jeder Aktivität. Bronze Der Scharfschütze Erhalte eine Goldmedaille in allen Schießstand-Herausforderungen. Silber Top Fun Gewinne ein Top-Fun-Drohnenrennen an jedem Standort. Bronze Cash, nicht Kudos Gewinne 20 verschiedene Rennen. Bronze Aalflüsterer Schlage Cal in einer Angelherausforderung. Bronze Joystickakrobat Schließe ein Videospiel ab. Bronze Fremde & Freaks Schließe acht Missionsstränge für Fremde in Leonida ab. Silber Positive Einstellung Meditiere an allen Meditationsorten in Leonida. Bronze Finger weg von meinem Deck Komplettiere drei Sammelkartensätze. Silber Du WAiNKer! WAiNKe an 100 Orten. Silber Noch eine Sache Schließe 50 Herausforderungen ab. Bronze Hot Together Werde mit deinem Partner ein 4-Sterne-Fahndungslevel und die Aufmerksamkeit los. Bronze Frustshoppen Raube mit deinem Partner drei Geschäfte in Folge aus, ohne deinen Fahndungslevel loszuwerden. Bronze Von 0 auf 100 Entdecke 100 Fahrzeuge. Bronze Revolverheld Erledige während einer einzelnen Aktivierung des Fokusmodus im Kampf 5 Gegner. Bronze Diebische Elster Raube ein Juweliergeschäft aus, ohne entdeckt zu werden. Bronze Maximale Abhebung Raube fünf Tresorräume von Banken aus und entkomme. Silber Eine klassische Blitzaktion Raube einen gepanzerten Transporter aus und entkomme. Bronze Der Goodtime State Erkunde ganz Leonida. Bronze Schädlingsbekämpfung Raube eine illegale Operation jeder Gang aus. Bronze Kleinvieh macht auch Mist Verdiene 250.000 $, indem du über deine Kontakte markierte Scheine wäschst. Bronze Gönn dir Gib in Geschäften 100.000 $ aus. Bronze Little Boxes Kaufe alle Garagen. Bronze Kommt sofort, Bro Registriere zehn Fahrzeuge in der Scooter-Bros-App. Bronze

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GTA 6: Alle versteckten Trophäen & Achievements

ACHTUNG: In dieser Übersicht stecken massive Spoiler für wichtige Storypunkte in GTA 6. Wollt ihr das vermeiden ist jetzt der späteste Zeitpunkt, an dem ihr den Artikel schließen solltet.

Name Voraussetzung Seltenheit Just Like Paradise Schließe “Angeltour” ab. Bronze Paradise Lost Schließe Kapitel 1 ab. Bronze T****n, Ärsche & Drogengeld Schließe Kapitel 2 ab. Bronze Vice City, Baby! Schließe Kapitel 3 ab. Bronze Die Welt gehört uns, Ma Schließe Kapitel 4 ab. Bronze Du musst wissen, wann du abspringen musst Schließe die letzte Mission ab. Gold Volles Vertrauen Schließe “Frühstück to go” ab. Bronze Sprenge die Bank Schließe “Der Kartellüberfall” ab. Bronze Familienangelegenheiten Schließe “Kinderspiel” ab. Bronze DWNFALL Schließe “Headliners” ab. Bronze Hi-Jacked Schließe “VCIA-Showdown” ab. Bronze Der Schneesturm Schließe “Operation: Savage Glory” ab. Bronze Der Weg zur Besserung Schließe die letzte Mission für Andy ab. Bronze Das war kein Bootsunfall Schließe die letzte Mission für Kenton ab. Bronze Der letzte Biker Schließe die letzte Mission für Billy ab. Bronze Angebot & Nachfrage Schließe die letzte Mission für Randy ab. Bronze Spin On This! Schließe die letzte Mission für Tyrone ab. Bronze Freiwild Jage ein einzigartiges Tier für Bret. Bronze Catch Me If You Can Mache einen außerplanmäßigen Abflug am VCIA. Bronze Panzer-Challenge Irgendwie heiß in diesen Rhinos. Bronze Am Anfang … Genieße einen Cocktail mit Ausblick am Ocean Beach. Bronze Capital Offense Zerschmettere dir deinen Weg aus einem Fahrzeug-Showroom nach draußen, auf die klassische Art. Bronze Lass uns bowlen gehen Ziehe die Sache bei der Bowlingbahn von Kolt & Associates durch. Bronze Persönliche Bestleistung Eine Partnerschaft, die die Masse anspricht. Bronze Taten sagen mehr als Worte Kann man machen (muss man aber nicht). Bronze Weil’s dumm gelaufen ist Beim zweiten Mal klappt’s. Bronze Die Wahrheit ist da draußen Was ist da gerade passiert? Bronze Strike Bowle sie mit einem Nahkampf-Drive-by um. Bronze

GTA 6 bietet viele Geheimnisse und Möglichkeiten. Natürlich spielen auch Cheats, genau wie in den Vorgängern, wieder eine große Rolle. Doch dieses Mal funktionieren sie etwas anders und ihr solltet euch vorher gut überlegen, ob ihr sie nutzt: GTA 6: Alle Cheats für PS5 und Xbox und wie ihr sie nutzt