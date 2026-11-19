GTA 6 bietet eine Menge Möglichkeiten, euch Trophäen und Errungenschaften zu sichern. MeinMMO zeigt euch alle und erklärt euch, wie ihr auch die versteckten bekommt.
ACHTUNG: In unserer Übersicht stecken massive Spoiler für GTA 6 – insbesondere im Teil mit den versteckten Achievements. Wollt ihr das vermeiden, seid ihr jetzt gewarnt!
- Alle offenen Errungenschaften und ihre Voraussetzungen
- Alle versteckten Errungenschaften und ihre Voraussetzung (Achtung: Heftige Spoiler!)
Was sind Trophäen und Achievements?
Achievements und Trophäen sind digitale Auszeichnungen, die ihr in Videospielen für bestimmte Leistungen oder abgeschlossene Herausforderungen erhaltet. Das können beispielsweise das Besiegen eines besonders schwierigen Bosses, das Abschließen der Story oder das Finden versteckter Gegenstände sein.
Achievements kennt ihr vor allem von Plattformen wie Xbox, während PlayStation die Auszeichnungen als Trophäen bezeichnet.
Je nach Plattform werden sie in unterschiedliche Kategorien wie Bronze, Silber, Gold oder Platin eingeteilt. Sie haben meist keinen direkten Einfluss auf das Spielgeschehen, sondern dokumentieren eure Erfolge und motivieren dazu, weitere Herausforderungen zu meistern.
Wie viele Errungenschaften gibt es? Insgesamt gibt es 55 Errungenschaften. Davon sind 28 versteckte Varianten, die ihr nicht in eurer persönlichen Übersicht einsehen könnt. Ihr müsst also wissen, dass es sie gibt, um sie gezielt abschließen zu können.
GTA 6: Alle offenen Trophäen & Achievements
Hier sind alle Errungenschaften, die ihr offen einsehen könnt, und ihre Voraussetzungen:
|Name
|Voraussetzung
|Seltenheit
|Vice Got a Price!
|Herzlichen Glückwunsch! Du bist eine Leonida-Legende.
|Platin
|A Long Road
|Schließe das Spiel zu 100 % ab.
|Gold
|Cunning Stunts
|Schließe 250 Stunts ab.
|Silber
|Von allem etwas
|Versuche dich an jeder Aktivität.
|Bronze
|Der Scharfschütze
|Erhalte eine Goldmedaille in allen Schießstand-Herausforderungen.
|Silber
|Top Fun
|Gewinne ein Top-Fun-Drohnenrennen an jedem Standort.
|Bronze
|Cash, nicht Kudos
|Gewinne 20 verschiedene Rennen.
|Bronze
|Aalflüsterer
|Schlage Cal in einer Angelherausforderung.
|Bronze
|Joystickakrobat
|Schließe ein Videospiel ab.
|Bronze
|Fremde & Freaks
|Schließe acht Missionsstränge für Fremde in Leonida ab.
|Silber
|Positive Einstellung
|Meditiere an allen Meditationsorten in Leonida.
|Bronze
|Finger weg von meinem Deck
|Komplettiere drei Sammelkartensätze.
|Silber
|Du WAiNKer!
|WAiNKe an 100 Orten.
|Silber
|Noch eine Sache
|Schließe 50 Herausforderungen ab.
|Bronze
|Hot Together
|Werde mit deinem Partner ein 4-Sterne-Fahndungslevel und die Aufmerksamkeit los.
|Bronze
|Frustshoppen
|Raube mit deinem Partner drei Geschäfte in Folge aus, ohne deinen Fahndungslevel loszuwerden.
|Bronze
|Von 0 auf 100
|Entdecke 100 Fahrzeuge.
|Bronze
|Revolverheld
|Erledige während einer einzelnen Aktivierung des Fokusmodus im Kampf 5 Gegner.
|Bronze
|Diebische Elster
|Raube ein Juweliergeschäft aus, ohne entdeckt zu werden.
|Bronze
|Maximale Abhebung
|Raube fünf Tresorräume von Banken aus und entkomme.
|Silber
|Eine klassische Blitzaktion
|Raube einen gepanzerten Transporter aus und entkomme.
|Bronze
|Der Goodtime State
|Erkunde ganz Leonida.
|Bronze
|Schädlingsbekämpfung
|Raube eine illegale Operation jeder Gang aus.
|Bronze
|Kleinvieh macht auch Mist
|Verdiene 250.000 $, indem du über deine Kontakte markierte Scheine wäschst.
|Bronze
|Gönn dir
|Gib in Geschäften 100.000 $ aus.
|Bronze
|Little Boxes
|Kaufe alle Garagen.
|Bronze
|Kommt sofort, Bro
|Registriere zehn Fahrzeuge in der Scooter-Bros-App.
|Bronze
GTA 6: Alle versteckten Trophäen & Achievements
ACHTUNG: In dieser Übersicht stecken massive Spoiler für wichtige Storypunkte in GTA 6. Wollt ihr das vermeiden ist jetzt der späteste Zeitpunkt, an dem ihr den Artikel schließen solltet.
|Name
|Voraussetzung
|Seltenheit
|Just Like Paradise
|Schließe “Angeltour” ab.
|Bronze
|Paradise Lost
|Schließe Kapitel 1 ab.
|Bronze
|T****n, Ärsche & Drogengeld
|Schließe Kapitel 2 ab.
|Bronze
|Vice City, Baby!
|Schließe Kapitel 3 ab.
|Bronze
|Die Welt gehört uns, Ma
|Schließe Kapitel 4 ab.
|Bronze
|Du musst wissen, wann du abspringen musst
|Schließe die letzte Mission ab.
|Gold
|Volles Vertrauen
|Schließe “Frühstück to go” ab.
|Bronze
|Sprenge die Bank
|Schließe “Der Kartellüberfall” ab.
|Bronze
|Familienangelegenheiten
|Schließe “Kinderspiel” ab.
|Bronze
|DWNFALL
|Schließe “Headliners” ab.
|Bronze
|Hi-Jacked
|Schließe “VCIA-Showdown” ab.
|Bronze
|Der Schneesturm
|Schließe “Operation: Savage Glory” ab.
|Bronze
|Der Weg zur Besserung
|Schließe die letzte Mission für Andy ab.
|Bronze
|Das war kein Bootsunfall
|Schließe die letzte Mission für Kenton ab.
|Bronze
|Der letzte Biker
|Schließe die letzte Mission für Billy ab.
|Bronze
|Angebot & Nachfrage
|Schließe die letzte Mission für Randy ab.
|Bronze
|Spin On This!
|Schließe die letzte Mission für Tyrone ab.
|Bronze
|Freiwild
|Jage ein einzigartiges Tier für Bret.
|Bronze
|Catch Me If You Can
|Mache einen außerplanmäßigen Abflug am VCIA.
|Bronze
|Panzer-Challenge
|Irgendwie heiß in diesen Rhinos.
|Bronze
|Am Anfang …
|Genieße einen Cocktail mit Ausblick am Ocean Beach.
|Bronze
|Capital Offense
|Zerschmettere dir deinen Weg aus einem Fahrzeug-Showroom nach draußen, auf die klassische Art.
|Bronze
|Lass uns bowlen gehen
|Ziehe die Sache bei der Bowlingbahn von Kolt & Associates durch.
|Bronze
|Persönliche Bestleistung
|Eine Partnerschaft, die die Masse anspricht.
|Bronze
|Taten sagen mehr als Worte
|Kann man machen (muss man aber nicht).
|Bronze
|Weil’s dumm gelaufen ist
|Beim zweiten Mal klappt’s.
|Bronze
|Die Wahrheit ist da draußen
|Was ist da gerade passiert?
|Bronze
|Strike
|Bowle sie mit einem Nahkampf-Drive-by um.
|Bronze
GTA 6 bietet viele Geheimnisse und Möglichkeiten. Natürlich spielen auch Cheats, genau wie in den Vorgängern, wieder eine große Rolle. Doch dieses Mal funktionieren sie etwas anders und ihr solltet euch vorher gut überlegen, ob ihr sie nutzt: GTA 6: Alle Cheats für PS5 und Xbox und wie ihr sie nutzt
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