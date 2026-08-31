GTA 6: Spielzeit – Wie lange braucht man zum Durchspielen?

GTA 6 steht in den Startlöchern und mittlerweile gibt es erste Infos zur Länge des Spiels. Wie viel Zeit ihr investieren müsst, erfahrt ihr hier.

Wie viel Spielzeit hat GTA 6? Ein durchschnittlicher Spieldurchlauf soll laut Rockstar North Co-Präsident Rob Nelson rund 80 Stunden dauern (siehe DiscussingFilm). Dieser umfasse dann Hauptstory sowie einige optionale Missionen.

Damit wird ein kompletter Spieldurchlauf für alle Jäger der 100%-Marke deutlich über die 100 Stunden hinausgehen.

Insbesondere, wenn man bedenkt, dass die neue Map nochmal deutlich größer wird als die von GTA 5, kann man hier schon erahnen, wie viel Zeit man im neusten Ableger versenken kann, auch wenn wir noch keine konkreten Angaben haben.

Bedenkt man dann noch, dass es sich bei dem Spieldurchlauf von Rob Nelson größtenteils um die Hauptstory gehandelt hat, lässt sich das Größenupgrade im Vergleich noch besser vorhersagen.

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Spielzeit von GTA 6 im Vergleich

Vergleicht man nämlich Nelsons Angabe mit den verzeichneten Zeiten auf der Website von howlongtobeat.com, wird schon ein deutlicher Unterschied klar:

Während man in GTA 5 für die Hauptstory rund 32 Stunden im Durchschnitt brauchte, sind es, selbst wenn man großzügig 10–20 Stunden für die optionalen Nebenmissionen abzieht, die Nelson ebenfalls gespielt hat, immer noch rund 30 Stunden mehr, die man für die Hauptstory in GTA 6 benötigen könnte.

Natürlich hängt die Schnelligkeit eines Spieldurchlaufs auch immer von der eigenen Geschwindigkeit und dem Spielstil ab, jedoch gibt dieser Vergleich einen guten ersten Eindruck, womit wir es spielzeittechnisch in GTA 6 zu tun haben könnten.

Um das starke Wachstum der Länge in GTA 6 noch einmal zu verdeutlichen, sind hier die durchschnittlichen Spielzeiten der anderen GTA-Teile für die Hauptstory laut howlongtobeat.com, aufsteigend geordnet:

GTA 2 12 Stunden, 37 Minuten

GTA 1 14 Stunden, 21 Minuten

GTA 3 16 Stunden, 9 Minuten

GTA Vice City 19 Stunden, 21 Minuten

GTA 4 28 Stunden, 4 Minuten

GTA San Andreas 32 Stunden, 2 Minuten

GTA 5 32 Stunden, 4 Minuten



Bis wir genau wissen, wie lange man Zeit mit GTA 6 verbringen kann, wird es aber vermutlich noch etwas dauern. Und auch eine andere Frage birgt leider noch keine ganz klare Antwort, auch wenn sich ein Zeitraum schon grob schätzen lässt: GTA 6: Wann kommt die PC-Version?