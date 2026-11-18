Ein letztes Mal durch Los Santos fahren – das dachten sich viele Fans kurz vor dem Release von GTA 6. MeinMMO-Redakteur Dariusz findet den Nostalgie-Bait unsinnig.

Das war die letzte Fahrt: Der Release von GTA 6 steht vor der Tür. Am 18. November um 12:00 Uhr geht es für die ersten Spieler los, wenn das heiß ersehnte Action-Game in Neuseeland veröffentlicht wird.

Für einige Fans war das der Anlass, sich am 17. November noch ein letztes Mal in GTA Online für eine finale Fahrt zu versammeln und durch die Straßen von Los Santos zu heizen – angeführt von dem großen GTA-YouTuber TGG. Dieser streamte das Event auch live auf YouTube, wo er im Durchschnitt über 18.000 Zuschauer hatte, die auf diese Weise passiv an der letzten Fahrt teilnahmen (via Stream Charts). Die Aufnahme des Streams hat bereits über 923.000 Aufrufe.

Am Ende setzten sich TGG und die in der Lobby anwesenden Spieler in ein Flugzeug, um symbolisch nach Vice City zu fliegen. Im Chat des Streams rieslte es „W“-, „I was here”- und „o7“-Nachrichten, als emotionales Zeichen der Anerkennung und des Abschieds.

Aber ich glaube, die GTA-Fans vergessen da vielleicht eine wichtige Kleinigkeit …

Video starten Grand Theft Auto VI zeigt kurz vor Release den Launch-Trailer mit einem Song Autoplay

GTA 6 ist nicht das Ende des Online-Modus

Die Verabschiedung von GTA Online bzw. Los Santos wirkt irgendwie… unsinnig. Versteht mich nicht falsch, ich habe selbst über 4.000 Stunden in GTA Online und es mehrere Jahre lang aktiv gespielt. Ich kann also tatsächlich gut nachvollziehen, dass man sich verabschieden möchte, wenn ein Spiel endet, das einen so lange begleitet hat.

Aber GTA Online endet nicht.

Ich weiß nicht, ob es einige Leute einfach vergessen, aber: GTA 6 hat zum Release KEINEN Online-Modus.

In den nächsten Wochen müsst ihr weiterhin GTA V Online starten, wenn ihr mit Freunden zocken, auf Roleplay-Servern spielen oder einfach ein bisschen PvP in GTA betreiben wollt. Ich glaube zwar, dass GTA 6 Online schon Anfang bis Mitte Dezember zu erwarten ist, aber nach aktuellem Stand wissen wir einfach noch nicht, wann es im Multiplayer losgeht.

Und selbst wenn schon morgen der Online-Modus von GTA 6 spielbar wäre: Das alte GTA Online, die Map von Los Santos und euer alter Fortschritt werden weiterhin in irgendeiner Form bestehen bleiben. Anders als beispielsweise bei der Abschaltung von Anthem, könnt ihr das Spiel auch nächste Woche noch problemlos starten und zocken.

Hinzukommt, dass wir noch nicht mal vom Story-Modus gesprochen haben. GTA V hat keinen Online-Zwang. Also selbst wenn euch in 3 Jahren nostalgische Gefühle packen und ihr mal wieder vom Great Ocean Highway in Fort Zancudo springen wollt, könnt ihr das einfach machen.

Unabhängig davon, kommt GTA 6 am 19. November auch nur für Konsolen raus. Also alle PC-Spieler, die nicht extra für GTA 6 Hunderte Euro für eine PS5 oder Xbox Series X|S ausgegeben haben, werden in nächster Zeit GTA V zocken, wenn sie GTA spielen wollen.

Diese „letzte Fahrt“ wirkt auf mich insgesamt arg verfrüht. Hier hat sich die Community einen emotionalen Moment vorweggenommen, der viel besser an dem Tag gepasst hätte, an dem Rockstar Games die Server von GTA V Online abschaltet.

Was sagt ihr zu der Idee einer letzten Fahrt in GTA V? Findet ihr das zum aktuellen Zeitpunkt so unsinnig wie ich oder konntet ihr die Idee der Community sehr gut nachvollziehen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

GTA 6 ist bei den Game Awards 2026 für zahlreiche Preise nominiert, bevor die breite Masse das Spiel überhaupt spielen konnte. Einen Rekord kann das Action Game aber schon jetzt vergessen. Mehr dazu auf MeinMMO: GTA 6 verpasst Rekord bei den Game Awards, ist dennoch schon vor Release GOTY-Kandidat