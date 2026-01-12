Heute stirbt Anthem und seine letzten Spieler versammeln sich zu einer emotionalen Trauerfeier

Anthems letzter Tag ist gekommen und die Community des Shooters versammelt sich für die letzten Worte an ihr geliebtes Spiel.

Am 22. Februar 2019 veröffentlichten Electronic Arts und das Entwicklerstudio BioWare den Loot-Shooter „Anthem“, in dem die Spieler in gepanzerte Kampfanzüge schlüpfen und als mutige Helden die Welt Menschheit retten.

Anthem wollte ursprünglich 10 Jahre Content liefern, doch schon kurz nach dem Release war klar, dass das Spiel die Erwartungen vieler Fans nicht erfüllt.

Schon 2 Jahre nach dem Release war der Tod des Shooters besiegelt.

Am 4. Juli 2025 gab Electronic Arts bekannt, dass sie die Server von Anthem am 12. Januar 2026 endgültig abschalten werden.

Der angekündigten Abschaltung kommt EA nun nach. Aber die letzten Spieler lasses es sich nehmen, einen finalen Ausflug zu wagen.

Anthems letzte Stunden werden zu einer emotionalen Trauerfeier

So reagiert die Community auf die Abschaltung: Einige Spieler loggen sich kurz vor dem Ende von Anthem nochmal ein und fliegen eine letzte Runde, machen Screenshots und Videos, auf die sie später zurückblicken und in Erinnerungen schwelgen können. Das Anthem-Forum auf Reddit ist voll mit Spielern, die über ihr geliebtes Spiel und dessen unausweichliches Ende sprechen – als wäre es eine digitale Trauerfeier. Mit passenden emotionalen Kommentaren:

Active-Animal-411 fasst seine Emotionen auf Reddit zusammen: „Das bringt mich wirklich zum Weinen. Ich liebe meinen Storm-Build. Dieses Spiel macht so viel Spaß.“

Nightbringer93 hofft auf Reddit vergebens: „Ich bete, dass EA die IP freigibt oder uns alle mit einem Relaunch überrascht. Es ist alles nur Wunschdenken, aber man, werde ich dieses Spiel vermissen.“

Ein Spieler hat sogar eine Video-Montage zusammengeschnitten und auf Reddit geteilt, unter der ein Nutzer ein GIF mit den Worten „Okay, ich gehe jetzt weinen“ kommentierte. Der Ersteller des Videos antwortete daraufhin: „Aus dem Grund musste ich beim Bearbeiten 2x unterbrechen.“

Und auch MeinMMOs Chef-Redakteurin Leya Jankowski vermisst das besondere Gefühl, das Anthem beim Spielen vermittelte und empfindet die Abschaltung als eine Schande:

„Das ist wirklich ein verdammt trauriger Abschied“

Unter den MeinMMO-Lesern sind ebenfalls einige über die Abschaltung von Anthem traurig, wie der Kommentarbereich unter dem Artikel von Leya zeigt:

skelli schreibt etwa: „Das mit Anthem hat mich auch sauer gemacht. „Seitdem habe ich von EA kein Game mehr gekauft.“ Und Mike findet es „schade, dass man über die Jahre keinen Weg gefunden hat, das [Spiel] zumindest mit Peer2Peer weiterlaufen zu lassen.“

Ronny fasst die Emotionen vieler Anthem-Fans treffend zusammen: „Ich habe dieses Spiel auch geliebt. Und ich hoffe, dass eines Tages etwas Vergleichbares kommt.“

Mathias wollte zum Abschied eigentlich noch einmal spielen, hatte aber leider Pech und konnte Anthem nicht herunterladen: „Das ist wirklich ein verdammt trauriger Abschied und einer, den ich gerne nochmal mit ein paar Runden gefeiert hätte.“ Und Mathias ist leider nicht der einzige mit dem Problem. Auch anderen Spielern war es verwehrt, einen finalen Blick in den Shooter zu werfen: „Ich hab 60 $ dafür bezahlt“: Spieler wollen letzte Runde in Anthem drehen, aber EA killt den Shooter heimlich zu früh