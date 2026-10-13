GTA 6 Online: Release, Preis, Crossplay und mehr – Alles, was ihr zum Multiplayer-Modus wissen solltet

GTA 6 steht in den Startlöchern, doch der beliebte Online-Modus wird auf sich warten lassen. Wann wir damit rechnen können und was ihr sonst noch wissen solltet, erfahrt ihr hier bei MeinMMO.

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Wir updaten den Beitrag regelmäßig, sobald es zu einem Thema neue Infos gibt.

Wann erscheint GTA 6 Online?

Bislang gibt es kein konkretes Release-Datum für den Online-Multiplayer von GTA 6. Allerdings machte Twitch-CEO Dan Clancy eine Andeutung gegenüber Bloomberg, die einen Release im Jahr 2027 wahrscheinlich macht. Gesichert ist das allerdings nicht.

Vergleichen wir den Release von GTA 6 aber mit dem Release von GTA 5 kam der Online-Modus rund zwei Wochen nach dem Release des Hauptspiels. Ob das wieder der Fall sein wird, ist bisher unklar, aber auch nicht unmöglich. Denkbar wäre auch ein Release gemeinsam mit der PC-Version, zu der es ebenfalls noch keinen Veröffentlichungszeitraum gibt.

Wird GTA 6 Online ein eigener Modus?

Dazu gibt es bislang leider noch keine Infos. Es ist also unklar, ob GTA 6 Online losgelöst vom Hauptspiel spielbar sein oder im Hauptspiel integriert werden wird.

Wird GTA 6 Online extra kosten?

Klare Infos gibt es dazu derzeit nicht. Gehen wir davon aus, dass es ähnlich sein wird wie bei GTA 5, wird der Modus Teil des Hauptspiels und es kommen keine Extra-Kosten hinzu. Es kann aber auch sein, dass GTA 6 Online ein eigenständiger Modus wird, den ihr zusätzlich kaufen könnt oder sogar müsst. Auch eine Art Abo oder Mikrotransaktionen sind derzeit noch nicht auszuschließen.

Auf der PS5 benötigt ihr beispielsweise ein aktives PS-Plus-Abo, um online spielen zu können. Darunter würde auch GTA 6 Online fallen.

Video starten Ihr müsst in GTA 6 NICHT als Liebespaar spielen: Alle Infos Autoplay

Wird sich GTA 6 Online sehr von GTA 5 Online unterscheiden?

Das ist noch unklar. Da es bisher leider kaum Informationen zum geplanten Multiplayer von GTA 6 gibt, lässt sich also auch nicht sagen, ob es große Unterschiede geben wird.

Man kann sehr wahrscheinlich davon ausgehen, dass GTA 6 Online nicht mehr in Los Santos spielen wird.

Wird GTA 5 Online dann abgeschaltet?

Gegenüber IGN hat Take-Two-Chef Strauss Zelnick angedeutet, dass GTA 5 Online noch so lange Updates erhält, wie das Interesse der Spieler anhält. Es ist also wahrscheinlich, dass beide Modi zumindest eine ganze Zeit lang noch parallel laufen werden.

Wird GTA 6 Online dann Crossplay haben?

Die kurze Antwort: Vielleicht. Unwahrscheinlich ist es nicht. Zwar bietet der Vorgänger GTA 5 Online kein Crossplay zwischen den verfügbaren Plattformen, jedoch ist das Spiel auch rund 13 Jahre alt und die Lage der Technik deutlich anders. Handfeste Infos dazu gibt es aber noch nicht.

Wer jetzt bangt, ob GTA 6 für ihn ohne Multiplayer zum Release genügend Inhalt bietet, den können wir beruhigen. Denn erste Hochrechnungen zeigen, dass man auch in das Hauptspiel etliche Stunden Spielzeit stecken kann: GTA 6: Spielzeit – Wie lange dauert die Story?