Wenn das ikonische Intro von “Star Trek: The Next Generation” läuft (gell, ihr hört es gerade auch!) und die “U.S.S. Enterprise NCC-1701-D” majestätisch durch das All gleitet, schlägt jedes Sci-Fi-Herz sofort höher. Genau dieses Gefühl könnt ihr euch jetzt als beeindruckendes LEGO-Display-Modell ins Regal holen.

Denn Amazon haut das gewaltige LEGO-Icons-Set (Nummer 10356) am Black Friday zu einem starken Deal-Preis raus. Ihr spart satte 16 Prozent auf dieses riesige Klemmbaustein-Highlight für Erwachsene. Wenn ihr also schon immer mit dem Kauf dieses Monster-Sets geliebäugelt habt, dann ist jetzt ein guter Moment gekommen!

Das 3.600 Teile starke LEGO Icons Set der “U.S.S. Enterprise NCC-1701-D” ist am Black Friday bei Amazon um 16 Prozent reduziert.

Das steckt in der LEGO “U.S.S. Enterprise NCC-1701-D”: 3.600 Teile pure Nostalgie

Mit einer Bewertung von 4,7 von 5 Sternen kommt das Bauset bei Käufern der Zielgruppe extrem gut an und richtet sich gezielt an erwachsene Baumeister und Trekkies. Neben einem stabilen Display-Ständer inklusive Typenschild bietet das Raumschiff jede Menge liebevolle Details aus der Kultserie.

Wer genau hinsieht, bemerkt beispielweise den ikonischen Earl-Grey in Picards Hand, Datas Katze Spot oder die Jazz-Posaune von Riker. Wer als Fan der TNG-Serie ein starkes Ausstellungsstück sucht, MUSS hier einfach zuschlagen.

Neben dem ikonischen Raumschiff samt Display-Ständer sind auch alle neun Hauptfiguren aus “The Next Generation” inklusive Jean-Luc Picard und William Riker enthalten.

Alle wichtigen Features gibt’s hier nochmal im Überblick:

Gigantischer Umfang mit 3.600 Teilen: Das detaillierte Bauset bietet euch stundenlangen Bauspaß und bildet die markante Silhouette der “Enterprise-D” samt Warpgondeln detailgetreu nach.

Das detaillierte Bauset bietet euch stundenlangen Bauspaß und bildet die markante Silhouette der “Enterprise-D” samt Warpgondeln detailgetreu nach. Abnehmbare Untertassensektion: Wie in der Serie lässt sich die Untertassensektion vom restlichen Schiff abtrennen. Das ist perfekt für alle, die das klassische Trennmanöver live nachstellen wollen.

Wie in der Serie lässt sich die Untertassensektion vom restlichen Schiff abtrennen. Das ist perfekt für alle, die das klassische Trennmanöver live nachstellen wollen. Aufklappbarer Shuttle-Hangar: Im Inneren wartet sogar ein Hangar inklusive zweier Mini-Shuttlepods auf euch.

Im Inneren wartet sogar ein Hangar inklusive zweier Mini-Shuttlepods auf euch. 9 Hauptfiguren zum Sammeln: Die komplette Crew rund um Captain Jean-Luc Picard und Commander William Riker ist als Minifigur samt eigenem kleinen Aufsteller mit dabei.

Wenn ihr schon länger dieses gewaltige Star-Trek-Sammlerstück haben wolltet, solltet ihr euch das Black-Friday-Angebot bei Amazon direkt sichern, solange der Vorrat reicht! Günstiger bekommt ihr die Enterpriese so schnell sicher nicht mehr.

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