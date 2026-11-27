Mit Evercold steht die nächste Erweiterung für FF14 in den Startlöchern. Doch bevor ihr erfolgreich starten könnt, solltet ihr – egal ob Neuling, Wiederkehrer oder Veteran – einiges erledigen.

Was ist das für ein Guide? Am 23. Februar 2027 erscheint Evercold, am 19. Februar, wenn ihr durch eine Vorbestellung den Early Access mitnehmt. Doch längst nicht alle Spieler sind fertig vorbereitet und es gibt einige Dinge, die auch gern vergessen werden. Damit ihr pünktlich und störungsfrei zur nächsten Erweiterung durchstarten könnt und die Zeit bis zur Veröffentlichung optimal nutzen könnt, haben wir für euch alles zusammengetragen, was ihr für einen erfolgreichen Start in die neue Erweiterung braucht. Von den Pflicht-Voraussetzungen, um die ihr keinen Bogen machen könnt, über Tipps, um euch das Leben zu erleichtern, bis hin zu Empfehlungen für Einsteiger und Wiederkehrer ist alles dabei. So könnt ihr zum Start direkt loslegen und müsst euch nicht damit aufhalten, Voraussetzungen zu erfüllen oder Hindernisse zu überwinden, sondern könnt möglichst ungestört die neuen Inhalte genießen. Wer schreibt hier? MeinMMO-Redakteur Alexander Mehrwald ist seit Anbeginn der Erweiterung Heavensward im Jahr 2015 vor allem als Dunkelritter in Eorzea unterwegs und macht auch vor schweren Inhalten keinen Halt. Mit Dawntrail sattelte er dann in seiner Raid-Gruppe auf den Weißmagier um und tummelt sich mit Vorliebe in schweren Prüfungen und Raids. Aber auch sein Haus in den Lavendelbeeten und seine Insel freuen sich immer wieder über seinen Besuch. Im Titelbild seht ihr seinen langjährigen Elezen.

Über unser Inhaltsverzeichnis kommt ihr direkt zu den Punkten, die ihr braucht:

Final Fantasy XIV: Evercold – Voraussetzungen, die ihr für die Erweiterung erfüllen müsst

Damit ihr direkt zum Start mit den Inhalten von Evercold loslegen könnt, gibt es einige Voraussetzungen, die ihr zwingend erfüllen müsst. Wir listen sie euch hier einmal auf und geben euch Tipps, wie ihr das schnell erreichen könnt.

Evercold-Voraussetzungen im Überblick Bisheriges Hauptszenario inklusive aller Patches von Dawntrail abgeschlossen haben Alle Haupt-Quests (jene mit dem Meteorsymbol und dem Ausrufezeichen) des Hauptspiels und aller Erweiterungen Aufwand: hunderte Stunden je nach Stand (siehe howlongtobeat.com)

Einschließlich der Übergangsstory von Dawntrail zu Evercold aus Patch 7.5 beginnend mit „Auf den Spuren des Schicksals“ endend mit „Irgendwo im Nirgendwo“

Ihr müsst NICHT alle freischaltbaren Inhalte erledigt haben, es reicht die Hauptgeschichte Raids, Allianz-Raids, Bestienbändiger und Co. sind also freiwillig und keine Voraussetzung

Mindestens mit 1 Job/Klasse die Maximal-Stufe 100 erreicht haben Zieht ihr die Hauptstory durch, erreicht ihr das locker

Bestellt ihr Evercold vor, erhaltet ihr ab Zeitpunkt der Bestellung ingame das Accessoire „Halone-Ohrring“, mit dem ihr schneller leveln könnt Durch ihn erhaltet ihr einen Routine-Bonus von 30 % bis Stufe 100 für jede Klasse, die ihn ausrüstet Ihr könnt den Ohrring für alle Klassen ausrüsten

Die Erweiterung für die passende Plattform erworben und ein aktives Abo haben Achtet beim Kauf darauf, dass ihr die Erweiterung für die richtige Plattform erwerbt, auf der ihr auch das Hauptspiel und die vorherigen Erweiterungen besitzt

Um Final Fantasy XIV generell außerhalb von Aktionen spielen zu können, braucht ihr ein aktives Abo

Möglichkeiten für schnelleren Einstieg mit weniger Aufwand

Gerade für neue Spieler und jene, die schon länger nicht mehr aktiv gespielt haben, ist die abgeschlossene Hauptstory eine umfangreiche Voraussetzung, die Hunderte Stunden kosten kann. Demnach ist es absolut keine Schande, wenn man die erforderliche Zeit nicht erbringen kann oder möchte, aber trotzdem gern die neue Erweiterung genießen will.

Daher gibt es einige Optionen, mit denen ihr schneller in Evercold ankommen könnt.

Möglichkeiten für Wiederkehrer

Für Wiederkehrer gibt es daher vor dem Start die Aktion „Der Weg zu Evercold“. Durch sie habt ihr die Möglichkeit:

Die Geschichte von Dawntrail bis auf den letzten Storypatch 7.5 zu überspringen Dafür müsst ihr mit Echtgeld im Shop das Item „Abenteuergeschichten: Auftakt des Winters“ erwerben Kostenpunkt 6,99 € Das Item überspringt für euch alle Storyquests von Dawntrail Dadurch könnt ihr direkt mit der Übergangsstory mit der Quest „Auf den Spuren des Schicksals“ beginnen Dafür müsst ihr alle Hauptstoryquests inklusive der vorherigen Erweiterung Endwalker abgeschlossen und mindestens einen Job auf Stufe 90 haben

30 Tage lang kostenlos einloggen und ohne Abo spielen Gilt innerhalb des Zeitraums vom 16. November 2026, 9:00 Uhr MEZ – 14. Januar 2027, 15:59 Uhr MEZ Dafür müsst ihr einen Account und die Vollversion von FF14 besitzen Ihr dürft keine Spielzeit auf dem Account aktiv haben Ihr dürft mindestens 150 Tage seit eurem letzten Spieltag nicht gespielt haben



Möglichkeiten für Neulinge

Auch Spieler, die mit Evercold erst einsteigen wollen, können den Storyskip nutzen. Allerdings müsst ihr vorher auch alle anderen Erweiterungen einmal spielen oder durch einen weiteren Storyskip, den ihr erwerben könnt, überspringen.

Dafür braucht ihr die Abenteuergeschichten: Endwalker aus dem Echtgeld-Shop Kostenpunkt: 21,75 € Damit überspringt ihr alle Hauptstoryquests bis zum Start von Dawntrail mit Patch 7.0



Kombiniert ihr beide Abenteuergeschichten, könnt ihr direkt mit der Übergangsstory von Dawntrail zu Evercold loslegen und könnt euch auf die neue Erweiterung vorbereiten, ohne vorher mehrere 100 Stunden in die mittlerweile wirklich umfangreiche Story stecken zu müssen.

Möglichkeiten für alle, ohne Echtgeld zu investieren

Wollt ihr kein Geld in die Hand nehmen, sondern selbst durchziehen, aber trotzdem so schnell wie möglich sein, lasst möglichst alle Nebenquests liegen und folgt nur dem Hauptstory-Meteor. Zusätzlich könnt ihr sämtliche Storysequenzen abbrechen und damit überspringen, was euch einiges an Zeit spart.

Keine Scheu vorm Story-Skip MeinMMO-Redakteurin Sophia Weiß hat dazu eine klare Meinung Evercold ist die sechste Erweiterung und wer direkt mit dem Early Access oder zum offiziellen Release in die Erweiterung starten will, hat je nach Ausgangspunkt einen ziemlich weiten Weg vor sich. Mein ehrlicher Rat an alle Neueinsteiger und Veteranen ist, sich jetzt nicht zu stressen. 500 Stunden Hauptstory lassen sich nicht in wenigen Wochen wegzocken – auch wenn die Story bis einschließlich Endwalker richtig gut ist. Langeweile kommt nur in A Realm Reborn auf. Hier ist der Weg das Ziel: Genießt die Reise. Wer das Spiel noch nicht gekauft hat oder lange nicht dabei war, kann jetzt gerade kostenlos zocken – mit dem Free Trial oder der aktuellen Rückkehrerkampagne. Gebt nicht mehr Geld aus, als ihr müsst. Den seit langen Jahren aktiv spielenden Kriegern des Lichts kann ich hingegen empfehlen, jetzt noch die letzten Hauptstory-Quests abzuarbeiten und dann genüsslich die zweite, dritte oder gar vierte Klasse hochzuziehen. Macht vielleicht Hildibrand fertig – wer weiß, welchen tollen Content sie in Evercold dahinter verstecken. Der ein oder andere Raid wurde in der Vergangenheit ja auch zur Voraussetzung für neue Inhalte. Hier lohnt es sich entsprechend eventuell, noch fehlende Kämpfe freizuschalten. Und allgemein: Wem es zu langatmig und anstrengend wird, der darf die Story skippen. Sei es, dass ihr die Cutscenes ausschaltet (die sind manchmal richtig lang), oder dass ihr mit einer Abenteurergeschichte bis zum letzten Patch vor Evercold springt. Der Weg ist das Ziel, ja. Aber nicht um jeden Preis.

Final Fantasy XIV: Evercold – Tipps & Tricks für eine effiziente Vorbereitung auf die neue Erweiterung

Habt ihr die formalen Voraussetzungen erfüllt, gibt es noch einige Dinge, die ihr angehen solltet, bevor es dann mit Evercold losgeht.

Diese Tipps richten sich vor allem an aktive Spieler und Wiederkehrer, die vor Evercold wieder loslegen wollen.

Inventar- und Ausrüstungspflege Räumt sämtliche Ausrüstungs- und Itemlager auf und sortiert aus, was ihr nicht mehr braucht Inventar Arsenal Chocobo-Satteltasche Gehilfen Projektionskommode

Verkauft am Marktbrett, zerlegt Items oder liefert sie bei passenden NPCs ab, um Platz zu schaffen

Bringt die Ausrüstung eurer Hauptjobs auf das für euch höchstmögliche Level Für Raider: Itemlevel 790 bzw. 795 (Waffe) Für alle anderen: Itemlevel 780 Meist reicht das bis zur Mitte der neuen Erweiterung und ihr könnt gemütlich zocken, ohne auf eure Ausrüstung achten zu müssen

Wollt ihr für Evercold eine der neuen Klassen spielen, besorgt vorher passende, möglichst hohe Ausrüstung und lagert sie schon mal ein Für die Bastion benötigt ihr Ausrüstung mit dem Beinamen „der Verteidigung“ Auch nutzbar für: Dunkelritter, Paladin, Revolverklinge, Krieger Für den Zephyr braucht ihr Ausrüstung mit dem Beinamen „des Zielens“ Auch nutzbar für: Barde, Maschinist

Vorbereitung auf den Level-Grind Deckt euch mit Buff-Food ein Das gibt 3 % Bonus auf eure Erfahrung Ihr könnt das günstigste nehmen, das ihr kriegen könnt, das macht für den Bonus keinen Unterschied

Seid ihr in einer Freien Gesellschaft (Gilde), sprecht euch für passende Gilden-Buffs ab Hier könnt ihr für die meiste Effizienz den Kampfroutine-Bonus II nutzen

Besorgt euch Einsatzhandbücher eures Kommando-Trupps in Gridania, Limsa Lominsa oder Ul’dah, je nachdem, welcher Fraktion ihr angehört, und lagert sie ein Die geben zusätzliche Routine-Boni

Bringt schon vorher sämtliche Klassen auf Stufe 100, die ihr auch in Evercold spielen wollt Bestellt ihr Evercold vor, erhaltet ihr ab Zeitpunkt der Bestellung ingame das Accessoire „Halone-Ohrring“, mit dem ihr schneller leveln könnt Durch ihn erhaltet ihr einen Routine-Bonus von 30 % bis Stufe 100 für jede Klasse, die ihn ausrüstet Ihr könnt den Ohrring für alle Klassen ausrüsten

Für Crafter & Sammler: Lasst eure Freibrief-Vollmachten auf das Maximum von 100 laden Ihr bekommt alle 12 Stunden 3 Freibriefmöglichkeiten, also 6 pro Tag Wollt ihr eure Crafter und Sammler also schnell hochziehen, solltet ihr darauf achten, dass sie vor dem Start von Evercold voll sind

Kümmert euch jetzt schon um die Währungen Sammelt das Maximum an Allagischen Steinen Die könnt ihr dann für Evercold in Mor Dhona auf die neuen Varianten umtauschen und direkt für Ausrüstung und Materialien einsetzen

Sammelt das Maximum an Zweifarbigen Edelsteinen (durch FATES) und Jagdabzeichen (durch Hohe Jagd) Dadurch könnt ihr früh neue Materialien für Crafting oder andere Gegenstände wie erhöhte Reitgeschwindigkeit bei den entsprechenden NPCs bekommen Diese Währung bleibt über alle Erweiterungen gleich, sodass ihr sie in Evercold einfach verwenden könnt

Verkauft aktuelle Materialien, Gegenstände und Materia so bald wie möglich, wenn ihr sie nicht braucht Zum Start von Evercold werden die Preise sehr schnell sinken, sodass ihr jetzt das meiste rausholen könnt

Letzte Handlungen vor Evercold-Start Sichert vor dem großen Server-Down vor dem Early Access am 19. Februar 2027 eure Charakter- & Systemdaten Das macht ihr im Charakterauswahlmenü über die Zahnradsymbole So geht ihr sicher, dass eure Makros, Kommandoleisten und Co. auch in Evercold noch sind, wie ihr sie braucht

Loggt euch vor der Wartung an einem Ruheort aus, um den Ausgeruht-Buff mitzunehmen, sobald ihr startet, und vermeidet große, belebte Orte, um Ladezeiten zu minimieren

Video starten Final Fantasy XIV Evercold geht am 23. Februar 2027 live und zeigt im Trailer die ersten Locations Autoplay

Final Fantasy XIV: Evercold – Tipps für Einsteiger und Wiederkehrer für einen entspannten Einstieg

Kehrt ihr gerade erst zurück oder startet jetzt neu mit Final Fantasy XIV, gibt es für euch noch einige spezielle Tipps, damit ihr entspannt in die neue Erweiterung starten könnt.

Viele der Tipps könnt ihr euch generell zu Herzen nehmen, sie sind jedoch vor allem wichtig, wenn ihr euch ohne viel Ärger auf die neue Erweiterung vorbereiten wollt.

Tipps speziell für Wiederkehrer

Überprüft eure Kommandoleisten Durch vergangene Anpassungen kann sich hier einiges geändert haben Manche Fähigkeiten wurden gestrichen, zusammengelegt oder verändert Gestrichene Fähigkeiten erkennt ihr an einem roten X und der grauen Farbe. Schmeißt sie einfach raus Kontrolliert dann im Kommandomenü nach, ob ihr alle neuen oder geänderten Fähigkeiten in euren Leisten habt

Trainingspuppen sind Freunde und ein Jobwechsel kann helfen Je nachdem, wie lange ihr raus wart, ist es keine Schande, sich eine Trainingspuppe zu schnappen und die eigene Klasse nochmal zu üben und zu schauen, was sich an der Rotation geändert hat

Ist man nicht mehr mit der eigenen Klasse zufrieden, kann ein Wechsel des Hauptjobs wahre Wunder wirken, haltet also nicht unbedingt aus Nostalgie an eurer bisherigen fest

Habt keine Scheu, euch die Zeit zu nehmen und herumzuprobieren, es soll ja Spaß machen Konzentriert euch auf die Voraussetzungen für Evercold Bis zum Release ist nicht mehr allzu viel Zeit und wenn ihr die Story nicht mit dem Echtgeld-Item skippen wollt, solltet ihr euch zügig daran machen, die Voraussetzungen zu erfüllen

Schaut also, dass ihr möglichst nur der Hauptstory folgt und mindestens euren Hauptjob auf Stufe 100 bringt

Lasst euch also nicht von den Massen an Questsymbolen erschlagen, sondern folgt erstmal dem Hauptstory-Meteor Kümmert euch zeitnah um eure Ausrüstung Schaut am besten so schnell wie möglich, dass ihr bereits passende Ausrüstung für Evercold zusammenbekommt und haltet euch nicht mit kleineren Itemleveln auf Aktuell bestes Itemlevel für Raider: Itemlevel 790 bzw. 795 (Waffe) Für alle anderen: Itemlevel 780

So habt ihr direkt Ruhe und könnt euch auf andere Sachen konzentrieren und habt zeitgleich für den Evercold-Start vorgesorgt

Müsst ihr noch viel leveln, sammelt die Allagischen Steine für die jeweiligen vollen zehner Levelgrenzen also 10, 20, 30, 40, 50, und so weiter und nutzt sie für die höchste, passende Ausrüstung auf dem Level So müsst ihr euch nur selten um bessere Ausrüstung kümmern, da sie durch ihre Werte oft auch locker bis zur Mitte der nächsten Erweiterung reicht

Würfelt in Dungeons auf alles, was besser ist, und zieht es in der Levelphase einfach an Achtet hier nicht auf das Itemlevel. Hauptsache, ihr lauft nicht mit Schrott durch die Gegend und habt keine zusätzlichen Ausgaben

Sucht ein Gasthaus auf, wenn ihr eine Storyaufrischung braucht Habt ihr geskippt oder schlicht vergessen, was bislang passiert ist, sucht euer Zimmer in einem Gasthaus auf und schaut euch im Tagebuch die vergangenen Sequenzen an

Tipps speziell für Einsteiger

Fokussiert die Hauptquest – der meiste Rest kann warten Alles wirklich Wichtige schaltet ihr durch die Story frei

Wenn ihr im Februar für Evercold bereit sein wollt, wird es auch mit der reinen Hauptstory sportlich, lasst also weg, was ihr nicht wirklich machen wollt

Ausnahmen bilden manche blaue Quests mit einem Plus-Symbol Die schalten für euch wichtige Funktionen frei, wie beispielsweise Neue Klassen/Jobs Färben von Ausrüstung Kosmetiker Fliegen Zusätzliche Dungeons & Inhalte Die meisten braucht ihr aber nicht dringend, um das Spiel spielen zu können, sie gehören aber zu wichtigen Spielfunktionen und sollten deshalb irgendwann angegangen werden

Absolviert die Neulings-Arena und nehmt sämtliche Buffs mit Die Arena bringt euch simpel sämtliche Basics für die Kämpfe bei, die ihr für das Spiel braucht, ohne, dass Mitspieler warten müssen Nehmt euch also die Zeit und lernt das Spiel dort in Ruhe kennen

Zusätzlich erhaltet ihr hier erste gute Ausrüstung und den Neulings-Ring, der euch bis Stufe 30 Erfahrungs-Boni beschert Nutz den Neulingschat Die Community von FF14 ist grundsätzlich sehr hilfsbereit und freundlich

Im Neulingschat tummeln sich Neulinge wie ihr, aber auch Mentoren, die das Spiel gut kennen und einige Voraussetzungen erfüllen, um euch mit Rat und Tat beiseite zu stehen

Scheut euch also nicht, ihn zu nutzen, die Leute helfen dort wirklich gern Konzentriert euch auf eine Klasse, statt auf viele Es macht Sinn, alle Klassen und Rollen einmal auszuprobieren und zu schauen, was einem liegt

Sucht euch dann aber erstmal eine aus, auf die ihr euch konzentriert und die ihr für Evercold bereitmachen wollt

So könnt ihr mit der Klasse wachsen, spart Zeit und seid gewappnet für schwierigere Inhalte

Wenn ihr trotzdem mehrere Klassen spielen wollt, konzentriert euch am besten auf eine Art, um dieselben Rüstungssets nutzen zu können, also jeweils: Verteidiger Heiler Nahkämpfer Physische Fernkämpfer Magische Fernkämpfer

Wollt ihr in Evercold eine der neuen Klassen – Bastion oder Zephyr – spielen, konzentriert euch in der Vorbereitung auf jeweils einen Verteidiger oder psychischen Fernkämpfer, um die Spielweisen kennenzulernen und dann nahtlos zu wechseln Nutzt das Seite-an-Seite-System, wenn ihr unsicher seid Für viele Inhalte könnt ihr den Inhaltshelfer benutzen und sie mit NPCs abschließen, wenn ihr euch für gemeinsames Spiel mit fremden, menschlichen Spielern nicht bereit fühlt

Das klappt zwar nicht für alle Inhalte, aber für sehr viele und hat den Vorteil, dass ihr Mechaniken bei den NPCs abschauen könnt

So könnt ihr die Inhalte in Ruhe kennenlernen und sie mit Mitspielern laufen, wenn ihr dazu bereit seid

Mit Evercold wird es nicht nur neue Story und Inhalte geben, sondern auch etliche und umfangreiche Neuerungen. Diese betreffen jegliche Aspekte des Spiels und sollen das MMORPG auf ein neues Level heben. Was euch erwartet, lest ihr in unserer Übersicht: Final Fantasy XIV: Evercold – Alles zu Release, Trailer, Plattformen und mehr