Mittlerweile schwappen immer mehr MMORPGs aus Asien zu uns nach Europa. Damit ihr wisst, welche Online-Multiplayerspiele aus Asien sich überhaupt lohnen, haben wir euch die 10 besten MMORPGs herausgesucht.

Welche Spiele wurden hier berücksichtigt? Bei den rausgesuchten Spielen ist es egal, ob es sich dabei um ein Sandbox- oder Themenpark-MMORPG handelt. Wichtig ist, dass Sie dem MMORPG-Genre angehören. Dementsprechend zählt auch Final Fantasy XIV zu dieser Liste, auch wenn es sich vom Modell und Genre her eher an westlichen MMORPGs orientiert.

Zudem müssen die Spiele von Entwicklerstudios in asiatischen Ländern programmiert worden sein und immer noch aktiv weiterentwickelt werden. Hinzu kommt, dass sie im Westen spielbar sowie immer noch relevant sein müssen, was wir am Interesse der MeinMMO-Leser festmachen.

Zu jedem MMORPG findet ihr eine Beschreibung, eine Einschätzung und aufgelistete Stärken sowie Schwächen.

Video starten Der Zephyr wird die Jobs in Final Fantasy XIV Evercold aufmischen Autoplay

Final Fantasy XIV

Genre: Themenpark-MMORPG | Entwickler: Square Enix | Plattform: PC, PS4, PS5, Xbox Series, Switch 2 | Release-Datum: 27. August 2013 | Modell: Pay-to-Play

Pro Eine der besten Geschichten im MMO-Genre

Alle Klassen und Berufe mit einem einzigen Charakter spielbar

Freundliche und hilfsbereite Community

Große Bandbreite an Inhalten für PvE und PvP Contra Zäher Einstieg mit A Realm Reborn

Starke Instanziierung von Inhalten

Was ist das für ein MMORPG? In Final Fantasy XIV stehen die Story und die Charaktere im Vordergrund. Es ist wie ein Rollenspiel im Final-Fantasy-Universum mit einem Abo-Modell. Spieler können sich auf Hunderte Stunden in einer Story-Kampagne, instanziierte Inhalte und ein ausgeklügeltes Housing-System freuen.

Von allen MMORPGs, die ihr in dieser Liste findet, ist Final Fantasy XIV wohl das mit dem westlichsten Modell. Es fokussiert sich eher auf einen PvE-Themenpark statt auf endlosen Grind und Open-World-PvP.

Für wen ist das MMORPG geeignet? Vor allem Story-Liebhaber und Solo-Spieler können in Final Fantasy XIV auf ihre Kosten kommen. Auch PvE-Fans und Roleplayer werden mit diesem MMORPG bestens bedient.

Wie wahrscheinlich ist die Einstellung des Spiels? Innerhalb der nächsten Jahre liegt die Chance bei nahezu 0 %, dass Final Fantasy XIV eingestellt wird. Das MMORPG sichert Square Enix regelmäßig Rekordumsätze.