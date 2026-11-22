GTA 6 bietet eine riesige, vollgepackte Spielwelt. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an die Hardware. Doch was bleibt von dieser Open World übrig, sobald im Online-Modus andere Spieler dazu kommen?

GTA 6 ist mittlerweile verfügbar und beeindruckt viele Spieler durch eine riesige und realistische Spielwelt. Im Einzelspieler-Modus sind PS5 und Xbox bereits ausgelastet, doch wie sieht es aus, wenn im Mehrspieler, der irgendwann 2027 kommen soll, weitere Spieler dazu kommen?

Wir erklären, welche Herausforderungen auf die aktuelle Hardware zukommen dürften und welche potentiellen Kompromisse es geben könnte. Rockstar Games hat davon aber bisher nichts bestätigt.

Video starten Video zu GTA 6 zeigt die Spielwelt aus einem neuen Winkel Autoplay

Eine voll bepackte Spielwelt belastet die Hardware

Was ist der aktuelle Status? Bereits jetzt schon heißt es, dass PS5 und Xbox durch GTA 6 voll ausgelastet seien und auch deswegen die 30 FPS als Grenze gewählt worden sind.

In einem Interview erklärte etwa Rockstar Games, dass die Konsolen bereits am Limit seien (via Pushsquare.com). So sagte Marc Chambers (Technology Production bei Rockstar Games):

GTA 6 bringt die Hardware der aktuellen Konsolengeneration an ihre absoluten Grenzen. Die Komplexität der Simulation und Darstellung der Umgebungen und Bewohner in einer Welt von der Größe Leonidas bei gleichzeitiger Beibehaltung der von uns angestrebten Dichte, visuellen Detailtreue und Handlungsfreiheit der Spieler stellt außerordentliche Anforderungen an die Hardware. All diese Systeme zusammenzuführen und die erforderlichen Berechnungen für jedes Einzelbild durchzuführen, ist nur innerhalb eines Frame-Budgets von etwa 33 ms gerade noch möglich.

Was ist die Schwierigkeit mit dem Online-Modus? Im Mehrspieler-Modus mit vielen zusätzlichen Charakteren kommen dann aber zusätzliche Anforderungen auf die Hardware zu.

Sind viele Spieler auf der Karte unterwegs, löst jeder einzelne von ihnen verschiedene Aktionen auf der Karte aus. Seien es nun Gespräche, Kämpfe mit der Polizei, der alltägliche Verkehr auf den Straßen oder dynamische Ereignisse. Das belastet die CPU in der Regel deutlich stärker als wenn man alleine spielt. Und der Prozessor soll ohnehin schon am Limit sein.

Eine weitere Sache, die im Online-Modus relevant werden dürfte, ist die Individualisierung der eigenen Spielfigur. Seien es nun verschiedene Frisuren, Klamotten oder Skins, die im Spiel verwendet werden. Das sind Informationen und Daten, die langfristig im Speicher gehalten und jederzeit abgerufen werden müssen.

Gleichzeitig bedeuten mehr Personen in der gleichen Zone auch mehr Action für eure Hardware: Kollisionen, Explosionen, Loot von Gegnern und dynamische Effekte erhöhen die Rechenlast.

GTA 6 Online: Kleine Lobbys und weniger Details für eine stabile Performance?

Wenn die PS5 und die Xbox bereits am Limit sind und Spieler weiterhin eine stabile Framerate im Online-Modus haben wollen, dann werden wir vermutlich auf den Konsolen (und auch auf dem PC) Kompromisse eingehen müssen. Doch welche Kompromisse könnte es geben? Beispiele wären etwa folgende:

Kleine(re) Lobbys: Anstatt riesiger Lobbys dürfte der Online-Modus potentiell auf kleinere Lobbys setzen, anstatt die Hardware zu überfordern. Ein Beispiel dafür ist etwa Battlefield 2042: Hier war die Lobbygröße auf der PS4 auf maximal 64 Spieler begrenzt, während auf der PS5 die Lobbygröße auf 128 Spieler beschränkt gewesen ist.

Instanzierung: Einzelne Events könnten ausgelagert werden, so wie das etwa viele Rennspiele machen: Das Rennen wird dann in einer eigenen Instanz durchgeführt, anstatt damit die offene Spielwelt zu belegen. GTA 6 könnte etwa das freie Spiel von Missionen und Events trennen, um Ressourcen zu sparen.

Reduzierte Weltdichte: Im Multiplayer könnte Rockstar auch die Menge der Details senken. Etwa durch eine geringere Verkehrsdichte, weniger Fußgänger oder weniger dynamische Events, damit die Bildrate stabil bleibt.

Weniger Details: Entfernte Spieler und Objekte können weniger detailreich oder vereinfacht dargestellt werden, bis sie nah genug herangekommen sind. Das kann aber auch zu einem unschönen „Pop-in“-Effekt werden, wenn die Hardware trotzdem nicht schnell genug ist, etwa um Texturen zügig nachzuladen.

Der X.com-Nutzer GTAVIFR verweist außerdem auf ein Patent, welches für den Online-Modus noch relevant werden könnte: Konkret geht es um dynamisches Session-Merging, wo Spieler nahtlos zwischen den Lobbys wechseln, je nachdem, wo sie sich auf der Karte befinden.

Spieler bekommen dadurch das Gefühl, die ganze Zeit in einer Welt mit hunderten Spielern unterwegs zu sein. In Wirklichkeit wechselt man aber einfach regelmäßig den Server. Spart Ressourcen, aber das Gefühl, in einer zusammenhängenden Welt unterwegs zu sein, bleibt bestehen, ohne dass es Immersion kostet.

Habt ihr euch eine PS5 Pro extra für GTA 6 gekauft? Rockstar Games hat jetzt verraten, welche Vorteile ihr mit der Pro-Version habt und das ist keine bessere Performance. Selbst auf der PS5 Pro werdet ihr wohl mit 30 FPS leben müssen, was einfach an der limitierten Hardware liegt: Falls ihr euch extra eine PS5 Pro für GTA 6 gekauft habt, haben wir jetzt eine schlechte Nachricht für euch