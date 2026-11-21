Schon die erste Version des Corsair HS80 Max wusste zu überzeugen. Nun gibt es das neue verbesserte v2-Headset zum ersten Mal reduziert.

Corsair HS80 v2 Max um 20% reduziert

Jetzt zum Angebot

In den Black-Friday-Angeboten von Amazon bekommt ihr das Corsair HS80 v2 Max gerade erstmals seit der Markteinführung im Oktober um 20 Prozent reduziert im Vergleich zur Preisempfehlung. Bisher gab es das nur zum Vollpreis. Das Angebot endet am 30. November oder solange der Aktionsvorrat reicht.

Schon die erste Fassung des Corsair-Headsets brachte den Kollegen Simon Berger ins Schwärmen und wurde auch im Test bei GameStar mit 4,5 von 5 Sternen für sehr gut befunden sowie in die Übersicht der besten Gaming-Headsets aufgenommen. Aber Corsair hat mir der neuen v2-Version nochmal eine Schippe draufgelegt.

Das macht das Corsair HS80 v2 Max als Gaming-Headset besser

Die Neuauflage setzt auf eine neue Membran aus nicht-newtonschem Laminat (NNL) statt eines klassischen Neodym-Treibers, was Nachschwingungen nach lauten Impulsen wie Schüssen oder Explosionen schneller dämpfen soll, damit Schritte oder Nachladegeräusche danach klarer hörbar bleiben.

Das HS80 v2 Max unterstützt jetzt außerdem die gleichzeitige Verbindung über 2,4-GHz-Funk und Bluetooth, sodass man zum Beispiel im Spiel über den 2,4-GHz-Funk verbunden ist und parallel per Bluetooth chatten oder telefonieren kann. Auch gibt es überarbeitete Memory-Schaum-Ohrpolster mit weichem Stoffbezug.

Verbessertes Gaming-Headset: Corsair HS80 v2 Max erstmals reduziert für 159,99 Euro statt 199,99 Euro UVP im Amazon-Angebot

Zudem gibt es eine überarbeitete 10-mm-Mikrofonkapsel mit integriertem Popschutz und Unterstützung für Nvidia Broadcast auf kompatiblen RTX-GPUs und Corsair hat die Akkulaufzeit angehoben: Für das HS80 v2 Max sind bis zu 110 Stunden über 2,4 GHz und bis zu 130 Stunden über Bluetooth inklusive Schnellladefunktion (15 Minuten für rund 6 Stunden Laufzeit) angegeben, während das ursprüngliche HS80 Max bei bis zu 65 Stunden lag.

Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei Amazon. In derzeit 14 Bewertungen kommt das neue Headset mit durchschnittlich 4,1 von 5 Sternen gut an. Nur eine Rezension ist mit dem Sound nicht zufrieden, während eine andere die Größe moniert und wieder eine andere sich daran stört, dass es keine weiße Version gibt. Derweil schneidet die v2-Variante im Fachtest, etwa bei Hardwareluxx, ziemlich gut ab und erhielt eine Auszeichnung für exzellente Hardware.

Das Corsair HS80 v2 MAX Wireless ist ein kabelloses Gaming-Headset, das mit einem stimmigen Mix aus Ausdauer, Ausstattung und Klang überzeugt. […] Hardwareluxx

Pro hoher Tragekomfort

überzeugender Klang mit Dolby-Atmos-Option (mit entsprechender App am PC)

Material und gute Verarbeitungsqualität

2,4-GHz- und Bluetooth-Verbindung parallel möglich

Mikrofon kann einfach aus- und eingeklappt werden, wird dabei automatisch aktiviert bzw. stummgeschaltet

gute Mikrofonqualität

lange Akkulaufzeit Contra verwirrende Soundprofile in Abhängigkeit von laufender Software, teils sehr hohe Lautstärke schon bei geringem Regelwert

Dolby Atmos nur am PC mit installierter Dolby-App, Nvidia Broadcast setzt unterstützte GeForce RTX voraus

Weitere Angebote: Ryzen-CPU, Headset-Alternative, RTX-Laptop und GTA-6-Sonderheft

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel die derzeit beste Gaming-CPU zum Tiefpreis und als Alternative zum hiesigen Corsair-Headset das absolute Lieblings-Headset von Kollege Jürgen Horn im Top-Deal bei MediaMarkt. Dazu gibt es den aktuell günstigsten Gaming-Laptop mit GeForce RTX 5070 und 32 GByte RAM sowie ein 148 Seiten dickes Sonderheft zu GTA 6 mit Poster und ePaper.