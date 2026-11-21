Der Streamer Maximilian „Trymacs“ Stemmler ist einer der größten im deutschen Twitch. Ursprünglich hatte er ein kleineres Ziel auf YouTube und zwar die 1 Milliarde Aufrufe überhaupt zu erreichen. Mittlerweile hat er das Ziel schon weit überschritten.

Welches Ziel hat Trymacs gebrochen? In seinem Twitch-Stream (Zusammenschnitt auf YouTube) gab Trymacs seine YouTube-Einnahmen preis. Ursprünglich hatte er sich den Wunsch gesetzt, in seinem ganzen Leben 1 Milliarde Aufrufe auf YouTube zu erreichen.

Dieses Ziel hat Trymacs schon längst gebrochen, sagt er: Mit all seinen 3 Kanälen habe er schon die 2 Milliarden Aufrufe geknackt. Diese Aufrufe bringen natürlich auch einiges an Geld ein, das Trymacs auch mit seinen Zuschauern teilte.

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Trymacs zeigt transparent seine Einnahmen auf YouTube

Wie viel hat Trymacs mit YouTube in 2026 verdient? Trymacs unterhält insgesamt 3 YouTube-Kanäle, die er hauptsächlich mit Inhalten aus seinen Twitch-Streams versorgt. Damit hat er folgende Summen verdient:

Hauptkanal Trymacs : ca. 162 Millionen Aufrufe und ca. 721.000 € Einnahmen

: ca. 162 Millionen Aufrufe und ca. 721.000 € Einnahmen Reaction-Kanal TryReact : ca. 100 Millionen Aufrufe und ca. 460.000 € Einnahmen

: ca. 100 Millionen Aufrufe und ca. 460.000 € Einnahmen Der Zweitkanal SecondTry: ca. 50 Millionen Aufrufe und ca. 300.000 € Einnahmen

Insgesamt kommt Trymacs so auf ca. 1.481.000 Euro, die er mit YouTube eingenommen hat. Wichtig anzumerken: Es handelt sich dabei nicht um den reinen Gewinn, den sich Trymacs auf sein Konto überweisen kann, sondern um den Umsatz, von dem noch unter anderem Steuern und Fixkosten abgehen.

Für ein detailliertes Aufzeigen der Einnahmen könnt ihr euch das YouTube-Video anschauen:

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Was zeigt Trymacs noch? Seitdem man mit Reactions einen Haufen Geld auf YouTube verdienen kann, wird im Twitch- und YouTube-Kosmos diskutiert, wie das Geld fairer aufgeteilt werden kann. Denn meist gehen die Reacter mit einer höheren Summe Geld aus der Reaction als die originalen Ersteller selbst.

Der YouTuber Jules schlug deshalb einen Split vor und verlangte von den Leuten, die auf seine Videos reagierten, einen Anteil der Einnahmen. Trymacs war der Einzige, der sich dazu entschied, seine Reaction-Einnahmen 50:50 mit Jules zu teilen.

Trymacs legte dann offen, dass er immer noch die Hälfte der Einnahmen, die er mit einer Reaction auf Jules’ Videos macht, an Jules weitergibt. Dementsprechend kommentierte Jules auch unter dem YouTube-Video: „Ehrenmann“.

Der Twitch-Streamer Trymacs ist dafür bekannt, keinen Hehl aus seinen Einnahmen als Content Creator zu machen. Immer wieder. Weil er so viel verdient, möchte er beispielsweise nicht, dass ihm Zuschauer Geld in seinem Twitch-Stream spenden können: Trymacs findet es unpassend, Spenden von seinen Zuschauern auf Twitch zu bekommen: „Werde besser verdienen als der“