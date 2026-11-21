Mit Stormforge ist ein neues Survival-Spiel auf Steam in den Early Access gestartet und hat MeinMMO-Redakteur Alex direkt in seinem Sturm gefangen. Denn das Game hat einiges, was auch seinen derzeitigen Survival-Liebling Enshrouded gut macht.

Was ist das für ein Spiel? Stormforge ist ein Survival-Spiel für 1 – 8 Spieler, in dessen Zentrum magische Stürme stehen – oder besser gesagt, ihr häufig auch im Zentrum der Stürme. Das Ziel ist es, die Gefahr, die diese Naturgewalt auf die Welt auswirkt, zu beseitigen.

Dafür müsst ihr Stürmen trotzen, die euch jagen, und verdorbene Gegnerscharen in eure Nähe oder eure Basis locken. Dabei bewerfen sie euch mit allem, was ihnen in die Quere kommt, seien es Bäume, Steine, Wesen oder Gebäudeteile. Manche Stürme bilden auch Schilde um ihre Schergen und energietreibenden Kristalle und ihr müsst erst den Mechanismus lösen, der ihn schützt.

Für euren eigenen Charakter habt ihr die Auswahl aus derzeit 5 Klassen und einigen Kernfähigkeiten, aus denen ihr einen Build erstellen könnt, der zu eurem Spielstil passt. Wie im Genre üblich, könnt ihr durch das Sammeln von Ressourcen immer bessere Ausrüstung, Gegenstände und Gebäude herstellen und stärkere Gegner bekämpfen. Zusätzlich sorgen Gleiter, Schiffe, Reittiere und frei platzierbare Schnellreisepunkte für eine hohe Mobilität.

Am 10. November 2026 startete der Early Access von Stormforge auf Steam. Der umfasst bisher 3 erkundbare Biome, die bereits im Frühjahr 2027 noch um ein Gebirgsbiom erweitert werden sollen. Ebenso sollen mit dem Druiden eine Heiler-Klasse einziehen und das Bauen einer Farm sowie das Zähmen von Tieren möglich werden. Zusätzlich bietet das integrierte, einfache Modding-Tool viele Möglichkeiten, eigene Inhalte zu bauen.

Doch bereits der vorhandene Inhalt hat mich schon so gefesselt, dass ich auch nach 25 Stunden unbedingt mehr davon will. Und das liegt vor allem an den Parallelen zu zwei meiner absoluten Lieblings-Survivalspiele, die Stormforge zu etwas ganz Eigenem kombiniert.

Video starten Survivalspiel Stormforge stürmt in den Early Access und wirbelt eure Basis auf Autoplay

Das Beste aus Enshrouded und Tribes of Midgard

Mit mittlerweile über 200 Stunden in Enshrouded und mehr als 250 Stunden in Tribes of Midgard gehören diese beiden Survival-Games definitiv zu meinen Lieblingen des Genres. Beide bieten auf ihre Art einzigartige Ansätze, die einfach spaßig sind und süchtig machen.

Enshrouded hat mit dem Miasma eine sehr greifbare Bedrohung, die man immer wieder gezielt aufsuchen muss und in der man nicht ewig ausharren kann. Man steht also unter Zeitdruck und sieht sich gleichzeitig bedrohlichen Gegnern gegenüber, die ebenso tödlich sind wie die Umgebung selbst.

Ganz ähnlich funktionieren die Stürme in Stormforge, nur dass sie auch urplötzlich auftauchen und einen in Schwierigkeiten bringen können. Zudem gibt es verschiedene Sturmtypen, die sich unterschiedlich kontern lassen. Dadurch entstehen Adrenalinspitzen, die einen besonders reinziehen und die man irgendwann anfängt, auszureizen. Denn so tödlich die Stürme sind, so nützlich können sie auch sein – und das regt zum Erkunden und Experimentieren an.

Zusätzlich bieten Gleiter und Greifhaken viele Möglichkeiten für eine hohe Mobilität. Auch wenn es in Stormforge keine Greifhaken gibt, bieten sich mit vielen Türmen und dem Gleiter allerlei Anlaufpunkte, um schnell durch die Welt zu kommen. Auch die Möglichkeiten in der Gebäudeplanung sind ähnlich tiefgreifend und lassen unglaublich viel Raum, sich kreativ auszuleben.

Magische Stürme sorgen für actionreiche Adrenalinmomente. In den Stürmen warten knackige Bosse. Mit Gleiter kommt ihr gut durch die Welt. Mit treuen Mounts macht die Erkundung gleich mehr Spaß.

Wer Tribes of Midgard kennt, wird unweigerlich den sehr ähnlichen Style wahrnehmen, der nicht nur durch das markante Cell-Shading entsteht. Auch Gegner, Flora, Fauna, Gebäude und Interface haben einen sehr ähnlichen Vibe, der sich nicht abstreiten lässt. Nur ist die Ansicht in Stormforge nicht isometrisch, sondern Third-Person.

Ebenso gibt es dort Mounts, die sehr ähnlich funktionieren wie in Stormforge und die Fortbewegung angenehmer gestalten. Und auch die Gegner, die als kleine Invasion durch die Stürme ins Lager geleitet werden, erinnern an das Wikinger-Survival-Spiel mit seinen nächtlichen Invasionen und die Riesen, die immer wieder aufgehalten werden müssen, während man anderen Quests nachgeht.

Mit Flößen und Schiffen lassen sich die Gewässer bereisen und lassen hier noch einmal mehr ein Wikinger-Erkunder-Gefühl aufkommen, das ich auch bei Tribes of Midgard sehr liebe.

Wenn ihr also von einem der beiden oder sogar – wie ich – von beiden Survival-Kollegen begeistert seid, solltet ihr euch Stormforge einmal näher ansehen.

In Stormforge gibt es übrigens auch Dungeons, ähnlich wie in Enshrouded. Die fallen allerdings zumindest derzeit noch deutlich überschaubarer aus und bieten noch nicht ganz das Qualpotenzial, das MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus in Enshrouded gebrochen hat: Zweieinhalb Stunden reine Qual: Ein deutsches Survival-Game hat mich gebrochen und das nicht zum ersten Mal