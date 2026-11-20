Loftia ist als Cozy-MMO auf Steam gestartet und erfreut sich großer Beliebtheit. Im Interview haben wir von den Entwicklern erfahren, wie das Game entstanden ist.

Wie ist das Spiel entstanden? In einem Interview wollten wir von Martina Quin (Gründerin und Creative Director) und Michael Su (Gründer und Game Director) wissen, ob ihr Spiel genauso geworden wäre, wenn sie die Reise nicht zusammen als Pärchen gestartet hätten.

Tatsächlich hören sich ihre Spielinteressen genau nach dem an, was Loftia am Ende geworden ist. Michael soll nämlich zahlreiche Stunden in MapleStory und World of Warcraft verbracht haben, während Martina total begeistert von Club Penguin gewesen sei:

Wir haben schon immer eine gemeinsame Liebe für Social Games geteilt, wenn auch für unterschiedliche Spiele. Mic hat unzählige Stunden in MMOs wie MapleStory und World of Warcraft verbracht, während ich absolut besessen von Club Penguin war! Später, während der Pandemie, haben wir dann gemeinsam Cozy Games wie Stardew Valley und Animal Crossing entdeckt und begannen, uns auszumalen, wie es wohl aussehen würde, diese beiden Welten miteinander zu verbinden.

Für Gründer Michael sei es zudem klar, dass die beiden unterschiedlichen Hintergründe von ihm und seiner Partnerin dabei geholfen hätten, Loftia zu formen. Michael arbeitete zuvor nämlich als Software-Ingenieur, während Martina ihre kreative Perspektive durch ihre Erfahrungen in Content Creation und Social Media mit einbrachte.

Zusammen als Paar hätten sie also ihren großen Traum erfüllen und sich gegenseitig motivieren können. Dementsprechend hätte es Loftia nie gegeben, wenn die beiden nicht zusammen an ihrer Idee gearbeitet hätten. Hätte sich keine Langeweile breitgemacht, hätten sie nicht ein Spiel gefunden, das ihnen beiden Spaß machte.

Video starten Loftia: Trailer zum Cozy-MMO verrät das Erscheinungsdatum Autoplay

Loftia startet groß auf Steam

Wie erfolgreich ist es? Bereits beim Steam Next Fest landete Loftia mit seiner Demo unter den Top 10 der meistgespielten Games auf Steam. Die Spielerzahlen sinken seit dem Start in den Early Access zwar mittlerweile, aber nicht so stark, wie es bei anderen MMOs nach Release der Fall ist (SteamDB).

So feierte das Team bereits nach 10 Tagen im Early Access rund 3 Millionen Hammerschläge auf X, eine Aktion, die man während einer Quest ausführen muss. Insgesamt waren alle Gamer rund 1,5 Millionen Stunden in Loftia beschäftigt.

Das vollständige Interview mit den beiden Entwicklern findet ihr auf Seite 2. Was haltet ihr von Loftia? Habt ihr bereits selbst reingespielt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Auch wir konnten uns schon von Loftia überzeugen, noch vor dem Start im Early Access. Was wir alles erlebt haben und wie wir das Spiel bewerten, könnt ihr im folgenden Anspielbericht nachlesen: Ein MMO war eine Woche an der Spitze des Steam Next Fests: Ich habe es getestet und im Endgame harten Grind entdeckt