Embers of the Uncrowned ist ein PC-exklusives Dark-Fantasy-MMORPG, das durch seine isometrische Hack-and-Slash-Perspektive an eine Mischung aus Diablo 4 und Lost Ark erinnert. Ihr könnt das Game bald auf Steam testen.

Was ist das für ein Spiel? In dem Dark-Fantasy-Action-MMORPG können Spieler eine von mehreren Klassen, wie den Spectral Blade oder den Executioner, spielen, um ein Leben als Söldner zu führen. Ihr Ziel ist es, verlorenes Land zurückzuerobern und das eigene Haus aus Asche neu zu errichten.

Dazu können Spieler sich entweder im Koop und in Dungeons oder in Fraktionskriegen versuchen. Es stehen dabei sowohl Events in der offenen Welt als auch instanzierte Inhalte zur Verfügung.

Ein weiteres zentrales Element ist der Siedlungsbau. Spieler starten mit einem notdürftigen Lager, das im Laufe des Spiels zu einer belebten Stadt wächst.

Video starten Embers of the Uncrowned: Trailer zum Diablo-ähnlichen MMORPG auf Steam Autoplay

Alle Inhalte des Playtests und wie ihr teilnehmen könnt

Was gibt es im Playtest zu sehen? Im Vergleich zu früheren Demos soll der Playtest deutlich umfangreicher sein. Mit dem Nightstalker gibt es eine neue Klasse, die im Fernkampf mit dem Bogen kämpft. Des Weiteren könnt ihr nun für alle Klassen das Geschlecht frei wählen.

Im PvE gibt es eine komplett neue Region zu erkunden sowie einen neuen Raid/Chaos-Dungeon namens „Verbotenes Rift“. Des Weiteren gibt es die Legion Invasions, also kooperative Open-World-Events, bei denen Spieler gemeinsam Invasoren zurückschlagen müssen.

Für den PVP erwarten Tester der Aether Purification War, einen großen PVP-Modus, in dem drei Fraktionen um Ressourcen kämpfen.

Eine schlechte Nachricht gibt es jedoch. Um den Build schneller veröffentlichen zu können, wurde die deutsche Sprache aus dem Playtest geschmissen. Ihr könnt das Spiel aber immer noch auf Englisch testen.

Wie nehme ich am Playtest teil? Wer am Playtest teilnehmen möchte, der muss die folgenden Schritte beachten:

Sich bis zum 3. Dezember um 3 Uhr nachts mitteleuropäischer Zeit auf der Steam-Seite registrieren, indem man auf „Zugriff anfordern“ drückt

Den Vorab-Download starten und den Zugang per E-Mail erwarten

Vom 4. (13:00 Uhr) bis zum 11. Dezember 2026 (15:59 Uhr) am Playtest teilnehmen

Bis zu drei Freunde direkt einladen, um gemeinsam zu spielen

Was haltet ihr aber von dem Spiel? Werdet ihr am Playtest teilnehmen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Bei Lost Ark selbst ist die Zukunft gerade unklar. Das MMORPG hat gerade so viele Probleme, dass die Verantwortlichen jetzt drastische Konsequenzen ziehen und mit einem neuen Chefentwickler alles besser werden soll: MMORPG von Amazon legte 2022 Rekordstart hin, danach ging es bergab, jetzt will neuer Chef das Spiel retten