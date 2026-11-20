Zum Release von GTA 6 googelte ganz Deutschland eifrig nach Inhalten zum Spiel. Die Trends der Suchmaschine zeigen jedoch nicht nur das Interesse der Deutschen, sondern auch, welche Bundesländer besonders im GTA-Fieber sind.

Was zeigt Google Trends? Anhand von Google Trends kann man erkennen, wie groß das Interesse an GTA 6 innerhalb der 16 Bundesländer ist. Dafür kann man sich genau anschauen, wie die Verteilung des Suchvolumens für das gegoogelte Wort „GTA 6“ innerhalb eines gewissen Zeitraums ist. Im Fall der letzten 24 Stunden, die auch den Releasetag von GTA 6 miteinbeziehen, kam man auf dieses Ranking:

Sachsen-Anhalt = 100 Niedersachsen = 98 Schleswig-Holstein = 97 Mecklenburg-Vorpommern = 97 Nordrhein-Westfalen = 96 Brandenburg = 94 Thüringen = 94 Sachsen = 92 Rheinland-Pfalz = 92 Bremen = 89 Hamburg = 88 Saarland = 83 Hessen = 81 Berlin = 80 Baden-Württemberg = 77 Bayern = 71

Was bedeuten die Zahlen hinter den Bundesländern? Google Trends zählt nicht, wie viele Menschen insgesamt nach einem Begriff (in diesem Fall GTA 6) suchen, sondern die Relevanz des Suchbegriffs im Verhältnis zu anderen Suchen im besagten Gebiet. So kann man auch kleine mit größeren Orten vergleichen. Die Zahlen bedeuten: 100 (Spitzenreiter und Maßstab): An diesem Ort macht der Suchbegriff den größten Anteil aller Google-Suchen aus. Im Fall von GTA 6 ist es Sachsen-Anhalt.

50: Hier wäre das Interesse im Verhältnis des Spitzenreiters nur halb so groß.

0: Im Fall von 0 wäre das Interesse am Suchbegriff so gering, dass Google keine verlässlichen Daten hätte.

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Großstädte bedeuten nicht, dass dort das Interesse am größten ist

Was kann man den Zahlen entnehmen? Was besonders deutlich ist: Auch wenn es einen Spitzenreiter und einen letzten Platz gibt – GTA 6 ist selbst bei den „am wenigsten Interessierten“ extrem relevant.

Bei vielen Themen kommt es vor, dass die letzten Plätze Zahlen von 30 oder 20 aufweisen. Die Spanne von 71 bis 100 zeigt, dass der Release von GTA 6 jeden Winkel von Deutschland erreicht hat. Egal, ob man den Hype aktiv mitgeritten ist oder ob man ihm einfach nur nicht entkommen konnte.

Was beinah ironisch klingt: Ausgerechnet große Städte, die mit Großstadtflair noch am meisten an den Flair von Vice City herankommen, wie Berlin (Platz 14), Hessen mit Frankfurt (Platz 13) und Hamburg (Platz 11), landen eher im unteren Mittelfeld.

Ob das daran liegt, dass an den Orten einfach zu viele Menschen leben, die andere Dinge googeln, oder ob man sich eher an den ruhigeren Orten Deutschlands nach GTA-Feeling sehnt, kann Google Trends leider nicht verraten.

Habt ihr euren eigenen Beitrag zum Suchvolumen eures Bundeslands geleistet? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

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