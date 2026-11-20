GTA 6 hebt die Messlatte für Open Worlds in Spielen deutlich an. Unser MMORPG-Experte Karsten ist neidisch, aus Gründen. Online-Rollenspiele dürften extrem davon profitieren, wenn sie sich die eine oder andere Stärke vom neuen GTA für ihre eigenen Welten abschauen würden.

So eine Open World wie in GTA 6 gab es noch nie. Der Detailgrad ist absurd. Dazu die Masse an NPCs und Autos, die sich durch die Straßen bewegen. Und dann reagiert die Welt auch noch ganz oft direkt auf das, was wir als Spieler tun, was wir in den Händen halten (vor allem bei schweren Waffen) oder wie wir uns kleiden (keine Gesichtserkennung bei Raubüberfällen, wenn wir eine Maske tragen).

Als MMORPG-Enthusiast, der sich ständig durch zwar riesige, aber oft auch statische Open Worlds bewegt, blicke ich neidisch auf das neue Blockbuster-Brett von Rockstar. Stellt euch ein Online-Rollenspiel vor, das sich nur ein, zwei der vielen Stärken der Welt von GTA 6 abschauen würde … das Ergebnis wäre wohl sofort ein MMO, das es in der Form noch nie gegeben hat.

Welche Stärken von GTA 6 das sind, die jedem MMORPG richtig gut zu Gesicht stehen würden, darum geht’s im Folgenden. Über unser Inhaltsverzeichnis könnt ihr direkt zu den für euch interessanten Punkten springen:

GTA 6 als MMO – geht das überhaupt? Ein Spiel wie GTA 6 dürfte allein aufgrund der technischen Limitationen der aktuell verfügbaren Hardware nicht als echtes MMO funktionieren.



Es gibt schlicht keine Engine der Welt, die derart viele NPCs und Fahrzeuge mit einem so beeindruckenden Detailgrad und vergleichbar komplexen Simulationen bieten kann, während sich hunderte oder gar tausende Spieler durch die Open World bewegen. Umso weniger, wenn das alles am Ende sogar noch ausreichend flüssig laufen soll. Das Ergebnis wäre eine unspielbare Diashow.



Daher wird auch eine Multiplayer-Online-Version von GTA 6 sehr sicher kleinere Brötchen backen müssen, was die Zahl der NPCs und die Simulation der Welt angeht, aber vielleicht auch mit Blick auf die Zahl der Spieler, die sich gleichzeitig durch die Welt bewegen können.

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GTA 6 als Vorbild für MMORPGs: Eine Open World als echter Lebensraum statt bloße Quest-Kulisse

Wie macht es GTA 6? Das fiktive Leonida ist mehr als nur ein hübscher Sandkasten für Missionen und Storys. Euch erwartet in GTA 6 ein simulierter Lebensraum. Wer morgens durch die Straßen cruisen möchte, bekommt es mit dem Berufsverkehr zu tun. Mittags füllen sich hingegen die Plätze von Cafés und Restaurants. Sobald es dunkel wird, übernehmen Nachtschwärmer, Nachtschichtarbeiter und Gangster die Stadt.

Die einzelnen NPCs verfolgen dabei ihre eigenen Tagesabläufe. Sie verlassen morgens die Wohnung, steigen in ihr Auto, tanken, gehen arbeiten. Sie reagieren aber nicht nur auf die Uhrzeit oder den Wochentag, sondern auch auf das Wetter und das Verhalten des Spielers.

Wenn ihr offensichtlich mit einer dicken Knarren rumlauft, ruft irgendwann irgendjemand die Polizei. Bei einem Raubüberfall merken sich Zeugen, welche Klamotten ihr tragt, ob ihr euer Gesicht mit einer Maske verborgen habt (oder nicht) und welches Auto ihr für die Flucht nutzt. All das spielt bei der anschließenden Fahndung eine direkte Rolle.

Leonida fühlt sich aber auch deswegen echt an, weil alltägliche Dinge eine Rolle spielen und durch eigene Animationen unterstützt werden – etwa mit Blick auf Ernährung, den öffentlichen Nahverkehr, Fitness oder die Gespräche der NPCs untereinander. Es ist fast schon absurd, mit was für einem Detailgrad Rockstar die Welt von GTA 6 umgesetzt hat.

Wie ist das bei MMORPGs oft umgesetzt? In modernen MMORPGs spielt die offene Welt eine zunehmend unwichtigere Rolle. Sie versorgt uns Spieler während der Level-Phase mit Quests, lässt uns Ressourcen für Berufe farmen und Jagd auf Weltbosse machen. Die Erfahrungspunktejagd macht oft aber nur noch einen marginalen Teil der Spielerfahrung aus. In Aion 2 ist man beispielsweise in ein paar wenigen Stunden auf der Maximalstufe.

Der Grund: In vielen Online-Rollenspielen dreht sich alles ums Endgame! Die wichtigsten Inhalte und Herausforderungen für hochstufige Spieler finden dabei jedoch ganz oft abseits der offenen Welt statt, in instanziierten Bereichen wie Dungeons, Raids und PvP-Schlachtfeldern.

Die Bewohner der MMO-Welten sind stets reine Statisten, die 24/7 an einem Ort verweilen, um uns mit ein, zwei Quests und ein paar Dialogzeilen zu versorgen. Selbst in MMORPGs mit starken Storys wie Final Fantasy XIV oder The Elder Scrolls Online agieren NPCs wie fest verwurzelte Stichwortgeber, die kein Leben besitzen. Direkte Reaktionen auf Ereignisse, die in ihrer direkten Nähe passieren, gibt es so gut wie nie.

Gibt es Positivbeispiele? Leider nur punktuell. In einem WoW: Forever nimmt die Spielwelt beispielsweise eine klare Hauptrolle ein, doch wirkt auch sie sehr statisch. Dynamischer fühlt sich in Teilen ein Guild Wars 2 an, weil es dort zu Events kommt, die sich spürbar auf bestimmte Regionen auswirken.

Toll ist es auch, wenn in einem MMORPG wie Black Desert der Aufbau von Handelsrouten eine Rolle spielt, weil sich Bedarf und Preise von Waren je nach Region unterscheiden. Oder wenn man sich sein Eigenheim direkt in der Spielwelt aufbauen kann, wie damals im ersten ArcheAge.

Leider kratzt das MMORPG-Genre diesbezüglich seit mehreren Dekaden nur an der Oberfläche. Dennoch reicht das bereits, damit sich Azeroth, Tyria, Eorzea und Co. für viele Spieler nach eine Art zweites Zuhause anfühlen. Wie viel stärker wäre dieses Gefühl wohl, wenn sich eine MMO-Welt so realistisch wie die von GTA 6 anfühlen würde?