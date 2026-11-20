MeinMMO-Redakteurin Sophia Weiß hat vor der dritten Staffel Ringe der Macht noch groß getönt, wie egal ihr die Meinung der pikierten Tolkien-Fans zur Serie ist. Nach den ersten sechs neuen Folgen kann sie den Hass aber langsam verstehen.

Mein Mindset für die dritte Staffel Ringe der Macht war im Grunde: Endlich macht Sauron ernst mit Mittelerde und wir kommen wieder auf Spur mit den großen Plotpunkten, die wir aus dem zweiten Zeitalter kennen. Ich hatte mich wirklich gefreut. Vor allem habe ich, seit die letzte Staffel veröffentlicht wurde, mein Tolkien-Wissen erweitert:

In einem Post auf Social Media habe ich den Charakter Glorfindel kennengelernt und bin in ein tiefes Loch an Mittelerde-Wikis und -YouTube-Videos gefallen – weil Glorfindel nicht in der Filmtrilogie vorkommt. 2026 habe ich mir dann auch das Hörbuch zum Silmarillion reingezogen.

Also dachte ich, dass ich mit dem ganzen neu erlangten Fachwissen über die verschiedenen Zeitalter und Charaktere jetzt perfekt für die neue Staffel gerüstet bin. Dass ich jedes Easter Egg erkenne und noch mehr Spaß haben werde.

Stattdessen drehen sich mir in manchen Szenen die Zehennägel hoch. Ich verstehe jetzt, warum Tolkien-Fans Ringe der Macht hassen.

Video starten Die Ringe der Macht zeigt im offiziellen Trailer zu Staffel 3 einen mächtigen Balrog Autoplay

Das macht doch alles keinen Sinn!

Achtung, Spoiler! Im Folgenden geht es um die Inhalte von Staffel 3 von Ringe der Macht. Wer ungespoilt schauen möchte, liest hier nicht weiter.

Die ersten zwei Staffeln Ringe der Macht konnte ich unwissend einfach genießen. Kollege Niko Hernes schreibt zwar, dass er die Welt noch immer als zu digital empfindet, aber ich finde sie schön. In Der Herr der Ringe ist Mittelerde sehr schnell sehr düster – im Plot, wie auch von den Kulissen her. Vor allem die elbischen Siedlungen zu sehen oder auch Númenor in seiner Hochzeit? Ich liebe es.

Mit entsprechender Begeisterung saß ich vor Episode eins und es gab zum Start direkt einen tollen Flashback zum mittlerweile untergegangenen Reich der Grauelben: Doriath. Celeborn trifft dort Galadriel – wie genau das abgelaufen ist, schreibt das Silmarillion nicht vor, nur die Location. Also habe ich das erst einmal gefeiert.

Dann begutachteten die beiden plötzlich einen Hügel, der wohl später einmal Lothlórien werden sollte. Mein Gehirn hat direkt einen Schallplatten-Kratzer hingelegt, weil: Galadriel und Celeborn haben zumindest im ersten Zeitalter Doriath und dessen Umgebung nicht verlassen.

Hier passt so vieles nicht zusammen – mein Kopf hat vergeblich versucht, die Lage von Doriath mit der von Lothlórien und den bekannten Aufenthaltsorten von Galadriel und Celeborn zu verheiraten. Aber nichts, was mir in den Sinn kam, hätte diese Szene plausibel erklärt. Außer vielleicht: Die Serienmacher haben es sich leicht gemacht.

Dann kamen aber immer mehr Dinge dazu:

Warum kommandiert Waldelb Arondir hochelbische Soldaten?

Wenn Arondir ein Waldelb ist, hat er im Grünwald nicht einfach nur Freunde, sondern das ist sein Zuhause.

Wieso spricht Eru Ilúvatar persönlich mit Gandalf und warum muss das so inszeniert werden, dass es an die biblische Moses-Story erinnert?

Hochkönig Gil-Galad besucht Númenor – das geht ja noch in Ordnung – aber warum laufen er und Elrond komplett ohne Wache durch die Stadt?

Sauron war Schüler von Aulë, dem Valar der Schmiedekunst – wenn jemand wissen sollte, wie man den einen Ring schmiedet, dann eben Sauron. Warum hat er damit so Probleme?

Jemandem, der das Silmarillion einmal mehr gelesen und vielleicht sogar die ganzen weiteren Mittelerdematerialien intus hat, fällt vermutlich noch viel mehr auf.

Für mich kommen noch Story-Telling-Punkte dazu, die ich schwierig finde. Zum Beispiel Theos 180-Grad-Wende. Klar, der ist jetzt vermutlich 5 Jahre von Kemen geknechtet worden. Aber das sehen wir nicht passieren.

Oder auch, dass nach zwei Staffeln als Verräterin Isildurs Schwester Eärien jetzt plötzlich Doppelagentin ist und einen sehr coolen Plot bekommt. Aber in der gleichen Folge fliegt sie auf und wählt den Freitod. Ich hätte gerne viel mehr von ihr in dieser Rolle gesehen. Jetzt habe ich das Gefühl, sie war ein loses Story-Ende und das musste aufgeräumt werden, bevor die Númenor-Story wieder enger an der Vorlage verläuft.

Und was ist eigentlich mit diesem Krieg zwischen den Elben und Sauron? Man hört davon. Aber zu sehen bekommt man das nicht. Für mich ist diese Bedrohung durch die Orks entsprechend irgendwie einfach… nicht gegeben.

Hier noch ein Geständnis: Ich liebe, was sie mit Celeborn machen. Jamie Campbell Bower ist perfekt in der Rolle und ich kann eigentlich nicht genug von ihm sehen. Egal, ob es romantische Szenen mit Galadriel sind oder ob Celeborn Sauron im übertragenen Sinne als Lackaffen bezeichnet.

Die Mischung aus Romantasy, Torture-Porn und Gedankenspielchen findet das Fangirl in mir auch super. Aber gleichzeitig ist das eigentlich nicht, was ich von Ringe der Macht erwartet habe. Das ist kein Plot, den ich mit Blick auf die ersten zwei Staffeln habe kommen sehen. Auch wenn Bi-King Sauron natürlich keine Überraschung ist. Ich dachte nur immer, dass Ringe der Macht für einen Plot wie aus einer Fanfiction zu sauber ist.

Es ist cringe, aber nicht alles ist schlecht

So sehr ich jetzt auch fühle, was andere Tolkien-Fans schon seit Staffel eins sagen, es gibt trotzdem Dinge, die mir aktuell gefallen. Eben Jamie Campbell Bower als Celeborn ist einfach super. Da gibt es nichts dran zu rütteln.

Dass die Story-Stränge in Númenor jetzt auch wieder näher an der Vorlage sind, gefällt mir ebenfalls. Über die Heilung von Míriel kann man sich streiten, aber der Eheplot mit Pharazôn ist direkt von Tolkien übernommen worden.

Für Überläufer-Ork Marnûkh kenne ich jetzt keine Vorlage, aber seine Motive speisen sich direkt aus den Geschehnissen der vorhergehenden Staffeln. Außerdem gibt der Charakter den oft als schwarze Masse an Handlangern charakterisierten Armeen Mordors mehr Tiefe und Hintergrund.

Schon in den ersten Seasons hat Ringe der Macht angedeutet, dass die Orks korrumpierte Elben sind – das spricht Adar sogar direkt an. Ein Ork, der sogar Gedichte schreibt, festigt diese Herkunft für mich. Auch wenn ich natürlich weiß, dass Tolkien selbst davon abgewichen ist. Für mich macht das mit meinem aktuellen Wissensstand aber Sinn.

Mehr zum Thema Herr der Ringe: In Mittelerde sind die Orks die Soldaten des Bösen, aber kaum jemand weiß, wie sie entstanden sind von Niko Hernes

Wie bisher feiere ich die Zwerge auch in Staffel drei. Durin IV will die sieben Zwergenringe nicht rausrücken und sein eigener Bruder fällt ihm in den Rücken. Die Affäre zwischen Thrain und Disa finde ich zwar schwierig, weil Disa bisher immer als sturköpfige, aber loyale Partnerin charakterisiert wurde. Aber jeder macht mal Fehler und es sorgt für eine gute Geschichte. Endlich haben auch Durin- und Disa-Junior Gesichter – bitte lasst uns mehr von ihnen sehen!

Elrond in Númenor ist außerdem ein eigenes Kaliber für sich. Ich frage mich ja, ob er realisiert, dass viele der Menschen um ihn herum von Elros abstammen. Aber darf ich mir für Staffel vier dann doch mehr Elrond und Durin IV wünschen? Die beiden sind ein tolles Duo.

Tolkien-Fans, es tut mir leid.

An dieser Stelle möchte ich dann jetzt aber auch schreiben, was, denke ich, überfällig ist: Ich bin sehr großkotzig an Staffel 3 herangegangen und habe noch gemeint, was die Tolkien-Puristen sagen, ist mir egal.

Die Tolkien-Puristen haben aber an vielen Stellen recht. Ich kann das jetzt nachvollziehen und möchte mich für meinen Übermut entschuldigen. Ihr habt recht.

Wenn ich mir Staffel eins und zwei jetzt noch einmal ansehe, werden mir vermutlich da auch lauter Probleme auffallen. Gandalfs Geschichte fällt mir da direkt als Erstes ein. Trotzdem werde ich Ringe der Macht weiterschauen.

Ja, es werden sich mir vermutlich auch weiterhin die Zehennägel aufrollen. Aber die kann man ja trimmen. Solange ich mir die Haare nicht ausreißen muss, bleibe ich also am Ball. Vor allem habe ich jetzt mit Celeborn neben Elrond noch einen Charakter, dessen Entwicklung ich weiterverfolgen möchte. Hoffen wir mal, dass er in den letzten beiden Episoden nicht doch wieder verschwindet. Er muss ja mit Galadriel irgendwann Lothlórien übernehmen.

… da könnte ich mich direkt schon wieder aufregen: Lothlórien wird nicht von Galadriel und Celeborn aufgebaut, sondern ist ein eigenes Elbenreich. Das passt doch alles vorne und hinten nicht zusammen!

Genug geärgert für einen Tag.

Auch etwas, was in der Vorlage, glaube ich, nicht festgeschrieben steht, ist die konkrete Herkunft der Ringgeister. Ringe der Macht gibt ihnen Gesichter und Geschichten. Ich mag das. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, wer oder was die Nazgûl sind, zu denen die jetzt gezeigten Könige später werden, haben wir hier die Antwort für euch: Die Ringe der Macht: Wer sind die Nazgûl und warum dienen sie Sauron?