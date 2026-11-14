Endlich bekommt Gandalf in Ringe der Macht seine Mission – Ausgerechnet von Gott persönlich

In der dritten Staffel von Ringe der Macht sucht Gandalf immer noch nach seiner Aufgabe. Endlich bekommt er sie – ausgerechnet vom Gott der Welt persönlich.

Achtung, Spoiler: Im Folgenden lest ihr Spoiler zu Ringe der Macht Staffel 3 Folge 3. Wenn ihr etwas Spoilerfreies zu Gandalf lesen möchtet, empfehle ich euch diesen Artikel: Im Folgenden lest ihr Spoiler zu Ringe der Macht Staffel 3 Folge 3. Wenn ihr etwas Spoilerfreies zu Gandalf lesen möchtet, empfehle ich euch diesen Artikel: Nur ein fieser Debuff hält Gandalf davon ab, mit Sauron in Herr der Ringe den Boden zu wischen

Endlich sind die ersten vier Folgen von Ringe der Macht Staffel 3 live. Zu Beginn wohnt Gandalf noch bei Tom Bombadil und wandert recht ziellos durch die Welt. In Episode drei bekommt er aber endlich genau gesagt, was er machen soll.

Dabei spricht er im Schlaf mit einer lodernden Flamme, die ihm eben besagten Auftrag gibt: Gandalf soll den blauen Zauberer in Rhun retten und mit ihm gemeinsam verhindern, dass sich die Menschen des Ostens Sauron anschließen:

Du bist nicht nach Mittelerde gesandt worden, um [den blauen Zauberer] zu bezwingen. Du wurdest gesandt, ihn zu retten. Nur gemeinsam vermögt ihr, die Heere Rhuns davon abzuhalten, sich Sauron anzuschließen. Nur gemeinsam vermögt ihr, Mittelerde zu bewahren. Erhebe dich nun, Gandalf, Diener des Geheimen Feuers. Erhebe dich.

Die mysteriöse Stimme gehört dabei aber nicht irgendeinem Elben oder gar Maiar oder Valar – sie gehört zum einen Gott der Welt, der sich eigentlich nicht aktiv in Mittelerde einmischt: Eru Ilúvatar.

Video starten Die Ringe der Macht zeigt im offiziellen Trailer zu Staffel 3 einen mächtigen Balrog Autoplay

Der Gott von Herr der Ringe und seine Kreationen

Eru Ilúvatar ist der eine herrschende, allwissende und allmächtige Gott, der die Welt von Herr der Ringe ursprünglich erschaffen hat. Er existiert für immer in den zeitlosen Hallen. Nur er trägt die unlöschbare Flamme in seiner Seele, die es möglich macht, wahres Leben zu erschaffen.

Die Erschaffung der Welt wird in den ersten Kapiteln des Silmarillion beschrieben. Zuerst rief Ilúvatar die Ainur ins Leben. Aus diesen Seelen wurden die Maiar, wie es Sauron oder auch Gandalf sind, sowie die mächtigen Valar, die für Ilúvatar auf der Welt herrschen.

Die Ainur wiederum stimmten für den Gott eine Melodie an, mit der sie die Welt ersangen . Der Valar Melkor, später von den Elben Morgoth getauft, sang aber absichtlich schief, was den Grundstein für die späteren Konflikte und alles Böse in Mittelerde legte.

Weder die Valar noch die Maiar haben aber eine Hand in der Erschaffung der Elben: Sie werden vom Gott höchst selbst ins Leben gerufen und die ersten Kinder Ilúvatars genannt. Weil sie ihm auch so wichtig sind, laden die Maiar die Elben sogar nach Valinor ein.

Auch die Menschen erschafft Ilúvatar alleine, aber später als die Elben.

Bei den Zwergen hatte er aber unerwartete Hilfe: Der Valar Aulë wünschte sich verzweifelt Schüler, um sein Wissen weiterzugeben. Darum erschuf er die Zwerge. Allerdings besitzt er nicht die unlöschbare Flamme, weswegen seine Kreationen nicht selbst agierten, sondern wie Marionetten nur aktiv wurden, wenn Aulë sie führte.

Ilúvatar war nicht erfreut darüber, dass einer seiner Valar es sich anmaßte, selbst Leben kreiieren zu wollen. Der Gott akzeptierte aber die Zwerge und gab ihnen eigene Seelen. Auf Bitte der Valar Yvanna hin erlaubte er auch die Existenz der Ents, der Baumhirten.

Eru Ilúvatar hat überall seine Finger im Spiel

Nach der Erschaffung der Welt und der Völker Mittelerdes zieht sich Eru Ilúvatar aber immer mehr zurück und spielt im Silmarillion kaum noch eine Rolle. Der mächtige Elb Feanor und seine sieben Söhne schwören ihren fatalen Schwur noch auf Ilúvatar und die Bewohner Mittelerdes wissen, dass Iluvatar ihr Gott ist. Aber gebetet wird zumindest von den Elben konkret an die Valar.

Er hat aber noch ein paar Mal seine Finger aktiv in das Schicksal seiner Welt gesteckt: Es war Ilúvatar, der es dem Menschen Beren erlaubte durch den undurchdringlichen Gürtel Melians zu stoßen und die schöne Luthien zu treffen. Der Untergang Numenors im Meer war ebenfalls seine Tat – eine ganze Inselgruppe im Ozean zu versenken schafft kein Valar.

Gesichert ist zudem, dass Ilúvatar Gandalf nach dessen Tod im Kampf gegen den Balrog wiederbelebt hat. Gandalf der Weiße ist also vom obersten Gott sanktioniert. In Ringe der Macht ist er nun eben auch überhaupt dafür verantwortlich, dass Gandalf nicht ewig ziellos umherwandert, sondern eine Mission bekommt.

Und abschließend soll Ilúvatar Gollums Fall in die Lava des Todesberges verursacht haben. So ist die Zerstörung des einen Rings indirekt ebenfalls sein Werk.

Das Eru Ilúvatar jetzt in Ringe der Macht direkt zu Gandalf spricht, ist in der Buchvorlage leider nicht belegt. Da er aber im Laufe der Zeit doch mehr mit Gandalf zu tun hat, kann es natürlich trotzdem passiert sein. In den ersten vier Folgen sehen wir übrigens auch, wie Sauron seine Nazgûl rekrutiert – aber was sind sie eigentlich überhaupt?