Gandalf ist ein gutmütiger, aber starker Zauberer. Eigentlich ist er aber viel mächtiger und wenn er nicht einen Debuff auferlegt bekommen hätte, könnte er Sauron vielleicht sogar alleine hopsnehmen.

In den Herr-der-Ringe-Movies und -Büchern ist Gandalf der Graue ein entspannter alter Mann mit Spitzhut: Er raucht Pfeife, feiert mit Hobbits und spendiert hier und da ein Feuerwerk. Als Gandalf der Weiße wiederum ist er etwas strenger, was aber vermutlich auch mit dem zu seiner Zeit laufenden Ringkrieg zu tun hat: Wenn Sauron gestürzt werden kann, ist kaum Zeit für entspannte Festlichkeiten.

Vermutlich könnte Gandalf alleine einfach so eine ziemlich heftige Bedrohung für Sauron sein: Denn eigentlich sind die Zauberer nicht einfach magiebegabte alte Männer. Sondern sie sind richtig mächtige Wesen, die von höheren Mächten geschickt wurden, um gegen das Böse anzutreten.

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Gandalf ist eigentlich so mächtig wie Sauron

Gandalfs richtiger Name, den er im mythischen Westen Valinor trägt, ist Olórin. Eigentlich ist er eben auch kein alter Mann oder Zauberer, sondern gehört zu den mächtigen Maiar. Die Maiar unterstehen in Valinor nur noch den noch mächtigeren Valar. Sie sind unsterblich, sehr mächtig und existieren seit die Welt, auf der Der Herr der Ringe spielt, erschaffen wurde.

Auch Sauron ist eigentlich ein solcher Maiar. Damit steht Gandalf beziehungsweise Olórin, wenn er nicht gerade den Zauberer-Debuff trägt, eigentlich Macht-mäßig auf einer Stufe mit dem dunklen Lord. Zudem hat Sauron über die Zeitalter hinweg immer mehr an Power eingebüßt:

Noch im ersten Zeitalter kann er sich wie es ihm beliebt in mächtige Biester verwandeln und kommandiert eine riesige Streitkraft im Namen Morgoths. Diese Fähigkeit verliert er aber. Im zweiten Zeitalter wird er beim Untergang von Numenor mitgerissen und büßt die Macht ein, sich eine schöne Gestallt zu geben. Im dritten Zeitalter wiederum bindet er seine Macht an den einen Ring, den er dann auch noch verliert.

Es ist nicht bekannt, was genau Olórins Fähigkeiten als Maiar sind. Aber wenn alle Maiar gleichermaßen mächtig sind, könnte Gandalf zur Zeit des Ring Krieges Sauron vermutlich fast alleine in die Flucht schlagen. Wenn ihm auch noch die anderen Zauberer helfen würden, wäre ihnen der Sieg gewiss.

Von Olórin zu Gandalf dem Weißen

Olórin wurde von Eru Iluvatar, dem Gott des Universums, ins Leben gerufen, noch bevor es die Welt gab. Er ist der weiseste unter den Maiar und beriet den Valar Irmo, den Meister der Visionen und Träume, und lernte von der Valar Nienna Mitgefühl und Geduld. Seine Heimat in Valinor waren die Gärten von Lórien.

Zusammen mit den vier anderen Maiar wurde Olórin lange vor dem ersten Zeitalter losgeschickt, um die Elben vom Ort ihrer Geburt im Osten von Mittelerde nach Valinor zu bringen. Mit ihm reisten auch Tarindor und Hrávandil, die später respektive als Saruman der Weiße und Radagast der Braune in Mittelerde agieren sollten.

Die anderen beiden Maiar waren Palacendo und Haimenar, die als die blauen Zauberer in den Büchern erwähnt werden. Angeführt wurden sie von der mächtigen Maiar Melian, die später König Thingol von Doriath heiraten und Mutter von Lúthien werden sollte.

Obwohl sie so mächtig waren, gab es für sie aber einen Debuff. Sie traten als alte, gebrechliche Männer auf und hatten dementsprechend nur einen Bruchteil ihrer eigentlichen Stärke. Nach seiner Wiedergeburt gab es für Gandalf aber immerhin ein Power-Up.

In Ringe der Macht wird die Ankunft von Olórin als Gandalf in Mittelerde auf kurz vor den Fall von Eregion datiert, also zwischen 1.600 und 1.700 des zweiten Zeitalters. Laut der Vorlage reist er aber erst im Jahr 1.000 des dritten Zeitalters, an dessen Ende Der Herr der Ringe spielt, aus Valinor ab.

Gandalf bekommt noch an den Grauen Häfen von Cirdan dem Schiffsbauer den Elben-Ring Narya übergeben. Von da an bereist er stets Mittelerde und hat ein Auge auf die Machenschaften von Sauron und dessen Gehilfen. Dabei weiß er schon früh, dass sich im Grünwald etwas eingenistet hat, was sich später als der Nekromant herausstellt. Diesen treibt er mit seinen Verbündeten während der Geschehnisse der Hobbit-Trilogie aus.

Am Ende des dritten Zeitalters schickt er Frodo auf die Reise, den einen Ring zu zerstören und hilft, wo er nur kann, was ihr in den Filmen zu Der Herr der Ringe seht.

Tatsächlich sind Gandalf und die anderen Zauberer aber nicht die einzigen Wesen, die von den Valar nach Mittelerde geschickt wurden, um im Kampf gegen Sauron zu helfen. Ein besonders mächtiger Elb müsste jetzt eigentlich in Ringe der Macht Staffel 3 auftauchen. Aber leider bringt Amazon genau den falschen Elben zurück.