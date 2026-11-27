Die dritte Staffel von Ringe der Macht ist endlich komplett live und MeinMMO-Redakteurin Sophia Weiß weiß nur eine Sache sicher: Viel guter Plot musste enden, damit Sauron endlich der Oberbösewicht sein kann, der er sein soll.

Ganz ohne Spoiler: Es hieß vor dem Start der dritten Staffel von Ringe der Macht, dass sie ein softer Reboot werden soll. Das kann viel bedeuten. Hier heißt das: abrupt endende, eigentlich gute Story-Stränge und Fokus auf einen neuen Hauptcharakter.

Fans der Vorlage, also die Leute, die Ringe der Macht bisher für die Abweichungen kritisiert haben, könnte sich über das Ende freuen, weil es eine Szene fast 1:1 von Tolkien übernimmt. Viele der Plot-Änderungen haben die Serie jetzt auch auf Kurs gebracht und man könnte das zweite Zeitalter in den restlichen Staffeln wirklich Lore-gerecht abarbeiten. Zumindest in großen Teilen.

Aber war das eine gute Staffel? Für Romantasy-Fans in Teilen, ja. Für Tolkien-Fans? Vielleicht, weil es viele Anspielungen und mehr Fokus auf die Lore gab. Aber war es eine gute, funktionierende Story? Nein, und das frustriert mich sehr. Obwohl wir jetzt mit Sauron einen richtig spannenden Hauptcharakter haben.

Video starten Die Ringe der Macht zeigt im offiziellen Trailer zu Staffel 3 einen mächtigen Balrog Autoplay

Sauron: Vom Schleim zum Oberbösen in 3. Akten

Achtung, Spoiler: Ab hier beginnt die heftige Spoiler-Zone, die alle umschiffen sollten, die ohne Vorwissen in die dritte Staffel von Ringe der Macht gehen wollen.

Zu Beginn haben wir noch einen Großteil der bisherigen Storylines: Die Elben, Theo, Gandalf und Númenor. Die Halblinge fallen für diese Season weg, dafür bekommt Sauron seinen eigenen Plot. Das ist auch gut so, denn wenn man sich alle drei Staffeln aus der Makro-Perspektive ansieht, wird der Oberbösewicht zum Hauptcharakter der Serie:

Ganz am Anfang ist er orientierungslos. Nach seiner Wiedergeburt als Schleim in Mittelerde (haha) irrt er umher, bis er auf hoher See Galadriel trifft. Gefühlt versucht er auch in der ersten Staffel nicht, aktiv zu manipulieren, das scheint ihm ganz unterbewusst zu passieren. In Staffel zwei beeinflusst er aktiv, aber nicht unbedingt bösartig. Sein Verhältnis zu Celebrimbor fühlt sich fast wie Freundschaft an. Also, insofern Sauron Freunde haben kann.

Aber allen Nettigkeiten zum Trotz weisen ihn Galadriel und Celebrimbor ab, sobald sie Sauron erkennen. In Staffel drei macht er entsprechend keinen Hehl mehr daraus und baut seine Macht aus. Dafür braucht er den einen Ring und die Leute, die er mit den anderen Ringen an sich binden kann.

Deswegen wirkt er vermutlich auch zu Beginn von Staffel drei eher weich und unsicher – etwas, was MeinMMO-Kollege Niko kritisiert. Ich sage: Das ist dafür da, damit der Anschiss durch den Balrog in Episode 7 auch richtig wirkt. Der Balrog sagt Sauron nämlich im Grunde das, was Niko ihm auch an den Kopf werfen würde: Du Lachnummer, reiß dich zusammen! So ein Wurm wie du will Mittelerde beherrschen? Du bist kein würdiger Nachfolger Morgoths.

Das wirkt. Das Schmieden des Einen Rings ist episch und der Sauron, der vielleicht im Kern noch ein bisschen die Person war, die er vor der Sache mit Morgoth war, verschwindet endlich gänzlich. Ein neuer dunkler Lord ist geboren.

Und in Folge 8 ist Sauron der Bösewicht, auf den wir diese drei Staffeln gewartet haben. In Staffel vier wird er mit Númenor seine Spielchen treiben und ihnen vermutlich den Untergang bringen. Aber nicht mit Soldaten. Sondern indem er sich einschleimt, nützlich ist und die richtigen Personen von sich überzeugt.

Sauron der große Manipulator und Verführer ist da. Er braucht keine Armee. Nur Schönheit und die richtigen Worte.

Ein zwickendes Plot-Korsett für Vorlagennähe

Mittlerweile merke ich ja selbst, wie stark die Serie teilweise von Tolkiens Erzählungen über das zweite Zeitalter abweicht. Ich habe mich sogar bei den Fans entschuldigt. Diese Staffel habe ich aber das Gefühl, viele Dinge passieren, damit eben jenes Plot-Korsett nach Schnittmuster der Vorlage wieder passt:

Fangen wir an mit Deus ex Pallando : Gandalf holt den blauen Magier aus dem Osten auf die gute Seite. Aber er stirbt im Finale und seine Gefolgschaft wird aus seinem Bann entlassen. Sie verlassen Sauron. Aber Pallando hätte seine Gefolgschaft doch bestimmt auch einfach selbst freilassen können, ganz ohne zu sterben. Tatsächlich wissen wir ja gar nicht, was mit den blauen Zauberern passiert ist. Er wäre lebend ein loser Story-Faden.

Isildurs Schwester kommt auch in der Vorlage nicht vor und ihre Existenz so nah an Ar-Pharazôn war vermutlich ein Plotpunkt, der schwer aufzulösen war. Also stirbt sie in ihrer einzigen Episode, nachdem sie zum ersten Mal eine richtig gute Charakterentwicklung bekommen hat. Ihr Tod ist auch Antriebsfeder für ihren Vater Elendil und natürlich ihre Brüder. Damit ist eine Frau gestorben, um männliche Charaktere weiterzuentwickeln.

Elrond wiederum muss am Númenor-Plot teilnehmen, um seinen Einfluss zu nutzen, um die Krieger des Inselstaats auf die Schlacht einzustimmen und die Moral zu heben. So steht hinter dem König eine wirklich motivierte Armee, die Sauron richtig eine vor den Latz knallen möchte. Nachdem Ar-Pharazôn und Miriel nach zwei Staffeln des gegenseitigen Hasses geheiratet und ihre Armeen vereint haben. Númenor steht am Ende der dritten Staffel also da, wo es auch in der Vorlage ist.

Im Finale von Folge acht haben wir entsprechend eine Aufstellung ganz wie in der Vorlage: Eine riesige, motivierte Menschenarmee auf der einen Seite, stark dezimierte Mordor-Einheiten unter einem persönlich gefestigten Sauron auf der anderen.

Fast alle Plots dieser Season haben also darauf eingezahlt, dass die Serie auf Kurs für die nächsten großen Story-Beats ist. Aber gefühlt wurden gute und langfristig aufgebaute Plots abrupt beendet, damit jetzt das Erzählkorsett wieder passt.

Galadriel trifft ja auch endlich ihren Ehemann Celeborn wieder, aber bis auf den einen Punkt, an dem Sauron Celeborn das Geheimnis der Elben-Ringe entlockt, sind die beiden einfach nicht für die Story relevant. Da hätte auch einfach die letzte Elben-Schmiedin noch leben können, die Galadriel und der Überläufer-Ork Marnûkh retten wollten.

Die hat aber vor ihrem Tod wiederum Celeborn die wichtigsten Dinge erzählt. So wird er zum Datenträger reduziert und auch nur deswegen wichtig für die Story von Staffel drei. Es fühlt sich an, als hätte sich jemand gefragt: Wie bekommen wir Celeborn in die Story, so dass er aber auch für den Ausgang der Geschichte relevant ist? Und dann hat er eben die Rolle der Schmiedin bekommen.

Nachdem sich Celeborn und Galadriel auch über 1.500 Jahre lang nicht mehr gesehen haben und eben weil sie speziell so eine zentrale Figur der Serie ist, hätte ich mir mehr gemeinsame Screentime für das Paar gewünscht. Die beiden haben eine Handvoll Momente in Folge fünf, sieben und acht. Aber sie sprechen kaum miteinander.

Mir ist, als hätten die Serienmacher sich dem Druck der Fans ergeben und diese Staffel auf Gedeih und Verderb alles dafür getan, wieder auf Canon-Pfade zu kommen. Auch wenn das bedeutet, dass die Erzählung insgesamt darunter leidet.

Ist jetzt alles schlecht in Ringe der Macht?

Nein, natürlich ist nicht alles schlecht. Auch wenn Galadriel und Celeborn weniger oft zu sehen waren, als ich es gern gehabt hätte, waren die beiden für mich ein absolutes Highlight der Staffel. Ich hoffe sehr, dass wir sie auch in zukünftigen Folgen wiedersehen, auch wenn der Fokus jetzt erst einmal nach Númenor geht.

Saurons Heldenreise inklusive Balrog-Pep-Talk fand ich, offen gesagt, auch richtig stark. Er kann den einen Ring nur schmieden, weil er sich daran erinnert, wer er wirklich ist, und stirbt dabei fast. Glorreich! Das Schmieden des einen Rings ist übrigens auch eine einfach geniale Szene, die ich immer wieder und wieder schauen kann.

Mit Theo hat der dunkle Lord nun auch einen PoV-Charakter an der Seite, den wir schon kennen und dem wir folgen können. Auch wenn mir bei Theos Charakter einfach die Tiefe fehlt.

Und dann ist da noch Marnûkh. Der Ork, der die Seiten gewechselt hat. Er stiehlt einfach jede Szene, in der er vorkommt, und gibt den Orks mehr Charakter als jemals zuvor. Auch wenn das Finale sehr klar zeigt, dass der eine Ring die Orks zu Saurons treuem Gefolge macht – ob sie wollen oder nicht. Was diese Individualität wieder nimmt.

Alles, was bei den Zwergen passiert, imponiert mir natürlich auch weiterhin: Durins Bruder Thrain verteilt die ihm gebliebenen sechs Ringe an die anderen Zwergen-Lords und -Ladies. Sauron hat zumindest im Canon keine Macht über die dickköpfigen Zwerge. Aber eventuell lenken die Ringe ihre Völker so ab, dass es erklärt, warum sie sich nicht an den großen Endschlachten des zweiten Zeitalters beteiligen.

Wenn Durin jetzt nach Bruchtal geht, bekommen wir vielleicht auch in Staffel vier ihn und Elrond als das Comedy-Duo, das sie sind. Das würde die Serie auf jeden Fall aufwerten!

Staffel drei war also im Grunde eine Set-Up-Season. Ringe der Macht hat jetzt eine relativ Lore-akkurate Ausgangsposition mit Sauron als Gefangenem von Númenor und dem einen Ring endlich in seinen Händen. Dafür haben sie die verschiedenen Story-Stränge stark zurechtgebogen – auf Kosten der Erzählung. Das ist sehr schade. Ich bin natürlich trotzdem gespannt auf Staffel vier, eben weil wir ja jetzt auf Kurs sind für das Ende des zweiten Zeitalters.

Aber insgesamt war die Staffel teilweise sehr wirr. Plots und Charaktere sind krude beendet worden. Mir bleibt ein bitterer Nachgeschmack.

Wie ging es euch mit der neuen Staffel? Habt ihr sie euch überhaupt angesehen oder hat euch Ringe der Macht schon in den ersten zwei Staffeln verprellt? Schreibt es uns doch mal in die Kommentare.

Damit ist Ringe der Macht jetzt aber für vermutlich die nächsten zwei Jahre erst einmal pausiert. Aber natürlich müssen wir in den kommenden Monaten und Jahren nicht auf frische Mittelerdeinhalte verzichten. Der Herr der Ringe: Hunt for Gollum ist abgedreht. Alle Infos zum Release findet ihr hier: Der Herr der Ringe: Hunt for Gollum – Cast, Trailer, Release