Sauron ist einer der bekanntesten Filmschurken der Geschichte. Doch er ist nicht einfach nur ein flammendes Auge, das Mittelerde terrorisiert. Hinter ihm steckt viel mehr.

Bevor man sich mit den Themen und der filmischen Darstellung beschäftigt, muss man klären, was Sauron in der Lore von Tolkien ist. Sauron ist ein Maiar und wurde vom Gott Eru Ilúvatar erschaffen. Die Maiar, zu denen auch Gandalf gehört, sollten den Valar helfen, Arda zu formen. Das ist die physische Welt, auf der sich auch Mittelerde befindet.

Sauron war dabei ein Schmied des Vala Aulë, den man wohl als Schmiedegott bezeichnen könnte. Sauron hatte in sich einen gewissen Drang zur Ordnung. Eine Liebe für die anderen Wesen, wie viele seiner Mit-Maiar, hatte er nicht. Der Schurke war empfänglich für den bösartigen Einfluss von Melkor, besser bekannt als Morgoth. Der erste dunkle Lord wurde sein Mentor und Sauron seine rechte Hand.

In dieser physischen Form agierte er auch nach der Niederlage von Morgoth im 1. Zeitalter. Im 2. Zeitalter begann er seine eigenen fiesen Machenschaften. Er täuschte und korrumpierte andere mit Tarnungen und Tricks. Zudem erbaute er sich in Mordor eine große Streitmacht, mit der er Mittelerde zu erobern versuchte.

Ein wichtiger Scheidepunkt für ihn war aber das Reich Númenor. Er ließ sich von den Menschen gefangen nehmen, manipulierte diese und den König von Númenor. Das ging so weit, dass der König Ar-Pharazôn sogar Valinor, das Land der Valar, attackieren wollte.

Da mischte sich Eru Ilúvatar ein und versenkte dabei ganz Númenor wie Atlantis. Dort befand sich auch Sauron. Das tötete ihn aber nicht direkt, sondern nur seinen physischen Körper. Sein Geist kehrte nach Mordor zurück. Dann kommen schon die Ereignisse, die man aus Herr der Ringe kennt: Im Krieg am Ende des 2. Zeitalters wird ihm sein Ring vom Finger geschnitten und er verliert die Fähigkeite, seine physische Form zu bilden.

Aufgrund dieser diversen Formen gab es auch verschiedene Varianten, wie Serien und Filme den dunklen Lord darstellten.

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Sauron in Filmen und Serien

Wie wurde Sauron in Filmen und Serien dargestellt? Die Werke von Tolkien haben so einige Filme- und Serienadaptionen bekommen. Zum einen ist das der Animationsfilm Der Hobbit aus dem Jahr 1977. Dort tauchte Sauron nicht auf, auch nicht als Nekromant . Auch ein Jahr später, im Animationsfilm zu Der Herr der Ringe, hat er keinen Schauspieler oder Synchronsprecher. Immerhin darf er diesmal als Schatten im Intro auftauchen.

2001 gab es dann aber wohl seinen legendärsten Auftritt. Peter Jackson startete mit Der Herr der Ringe: Die Gefährten seine Trilogie, die Sauron auf 2 verschiedene Weisen zeigte. Im Flashback trägt der Dunkle Lord seine Rüstung und wird von Sala Baker verkörpert. Er ist ein Schauspieler und Stunt-Koordinator, der in den Filmen auch einen Uruk-Hai verkörperte.

Legendär ist aber das große, flammende Auge, das auf einem großen Turm steht und alles in Mittelerde beobachtet. Das war tatsächlich aber keine genaue Adaption von Tolkiens Darstellung, eher eine physische Interpretation. In einem Brief an Eileen Elgar im September 1963 (via Tolkien Estate) schrieb er:

Sauron sollte als äußerst furchterregend angesehen werden. Die Gestalt, die er annahm, war die eines Mannes von übermenschlicher Statur, jedoch nicht gigantisch. (übersetzt aus dem Englischen)

Dabei bezieht er sich auf das 3. Zeitalter. Erst durch die Zerstörung des Einen Rings verschwand auch sein physischer Körper. Eine Augen -Darstellung gab es von Tolkien trotzdem. In Der Herr der Ringe schreibt er in der Szene, in der Frodo in ihren Spiegel schaut (Tolkien Gateway):

Doch plötzlich wurde der Spiegel gänzlich dunkel, so dunkel, als hätte sich ein Loch in die Welt des Sehens aufgetan […]. In diesem Abgrund erschien ein einziges Auge, das langsam wuchs, bis es fast den gesamten Spiegel ausfüllte. So schrecklich war es, dass Frodo wie angewurzelt dastand, unfähig, zu schreien oder den Blick abzuwenden. Das Auge war von Feuer umrandet, aber selbst glasig, gelb wie das einer Katze, wachsam und konzentriert, und der schwarze Schlitz seiner Pupille öffnete sich zu einer Grube, einem Fenster ins Nichts. (übersetzt aus dem Englischen)

Diese symbolische Darstellung verwandelte Peter Jackson in eine physische. Ein Auge, das alles beobachtet.

Welche Darstellungen gibt es noch? Während er im Hobbit-Buch nur erwähnt wird, tritt er in der Filmtrilogie (2012-2014) auf. Dort ist er der Nekromant . Erst als Schemen, im Film Die Schlacht der Fünf Heere dann auch physisch. Dabei wird er dank Motion-Capture-Technologie von Benedict Cumberbatch verkörpert und auch gesprochen.

Die aktuellste Darstellung von Sauron gibt es in der Serie Die Ringe der Macht, die sich aktuell in der 3. Staffel befindet. Dort wird er von Charlie Vickers verkörpert, egal in welcher Form. Außer in einem Flashback in Staffel 2. Da wird er von Jack Lowden gespielt.

Fun-Fact: MMO-Fans können dem dunklen Lord auch im Spiel Der Herr der Ringe Online begegnen. Im Spiel zeigt er sich in verschiedenen Facetten. Mal als schöner Elb, mal in seiner Rüstung und auch sein flammendes Auge taucht auf.

Sauron als Ur-Böses

Was kann man in Sauron interpretieren? Tolkiens Werke und Figuren kann man auf verschiedene Weisen interpretieren. Sauron kann man symbolisch als etwas Ur-Böses sehen. Er ist nicht einfach nur ein böser Typ, er ist etwas Korrumpierendes, das irgendwie in jedem Wesen steckt. Damit passt es auch zu Elementen, die man in Mittelerde findet: Nichts ist grundsätzlich böse oder grundsätzlich gut (außer vielleicht die Orks, je nach Ursprung).

Sauron ist nicht ein Schurke, der in Mittelerde in seinem Türmchen sitzt. Seine Präsenz spürt man überall. Dadurch hebt er sich von anderen Schurken ab, die vor allem durch physische Auftritte bekannt sind. Sauron ist nicht nur eine Gefahr, die mit Armeen und Schwertern droht. Er ist auch ein psychologischer Tyrann, der die Gier nach Macht ausnutzt, um Wesen von innen heraus zu zerstören.

Dabei war Sauron einst gut und ließ sich von Morgoth korrumpieren, den man als gefallenen Engel durchaus mit Luzifer vergleichen kann. Aber eben wie Satan ist Sauron auch ein Verführer.

Seine kriegerische Seite ist wohl vom 1. Weltkrieg inspiriert. Tolkiens Enkel, Simon Tolkien, beschrieb es in einem Artikel der BBC als industrielles Böses , das auf den Erfahrungen seines Großvaters im 1. Weltkrieg basieren soll. Dazu sagt er:

Doch dann kehrte ich zu „Der Herr der Ringe“ zurück und erkannte, wie sehr seine großartige Konzeption von den Schrecken der Schützengräben geprägt gewesen sein musste. Das Böse in Mittelerde ist vor allem industrialisiert. Saurons Orks sind brutalisierte Arbeiter; Saruman hat „einen Verstand aus Metall und Rädern“; und die trostlosen Mondlandschaften von Mordor und Isengart erinnern unheimlich an das Niemandsland von 1916. […] Und dann, wenn der Krieg vorbei ist, teilt Frodo das Schicksal so vieler Veteranen, die bei ihrer Rückkehr nach Hause von unsichtbaren Wunden gezeichnet sind und nur noch blasse Schatten ihrer früheren Selbst sind.

Obwohl Sauron besiegt ist, wurde Mittelerde, laut Simon Tolkien, für immer verändert. Unschuld und Magie verschwinden in Form der Elben.

Und ich glaube, dass mein Großvater nach dem Ersten Weltkrieg wohl genauso über Europa gedacht haben muss: Wie schrecklich muss es gewesen sein, „den Krieg, der alle Kriege beenden sollte“, zu führen, nur um dann 20 Jahre später seine Söhne in einen weiteren Krieg schicken zu müssen.

Kann man Sauron auf die heutige Zeit beziehen? Trotz des Alters von Tolkiens Werken ist das Konzept von Sauron zeitlos. Als allsehendes und -umfassendes Böses ist er eine schöne Allegorie auf totalitäre Systeme, die auf volle Überwachung setzen.

Außerdem ist eine Geschichte über das Böse, das fast jeden korrumpieren kann ein Element, das wohl niemals alt wird.

Aber was sagt ihr zu Sauron? Ist es für euch auch einer der legendärsten Schurken der Filmgeschichte oder findet ihr ihn überbewertet? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Einen anderen wichtigen Filmschurken findet ihr hier: Alle kennen Michael Myers, aber die wenigsten wissen, was er wirklich ist