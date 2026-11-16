Eine mysteriöse Figur aus Herr der Ringe fehlte in den Filmen – Ein Tolkien-Experte erklärt, was es wirklich mit ihm auf sich hat

Ein mächtiger Fanliebling aus Der Herr der Ringe fehlte in den Filmen von Peter Jackson und erst die 2. Staffel von Die Ringe der Macht gab ihm einen Live-Action-Auftritt. Doch was steckt wirklich hinter der Figur Tom Bombadil?

Um wen geht es? Nicht alle Inhalte aus dem Werk von Tolkien fanden ihren Weg in die Trilogie von Peter Jackson. Darunter ist auch Tom Bombadil. Er ist eine mysteriöse Figur, die als älterer, bärtiger Mann beschrieben wurde.

Er soll schon so bei der Ankunft Morgoths gelebt haben, als Arda (die Welt) erst von Bäumen und Pflanzen bedeckt wurde. Das war knapp 10.000 Jahre vor dem 1. Zeitalter. Die vier Hobbits begegneten Tom Bombadil im Buch zu Herr der Ringe. Dort spielte er mit dem Einen Ring herum und zeigte, dass er über ihn keine Macht hat – anders als bei Gandalf, der sich vor dem Ring fürchtete.

Was Tom Bombadil genau für ein Wesen ist, ist aber unklar. Man weiß nur, dass er in einem alten Wald mit seiner Frau Goldbeere lebt, über die aber auch sehr wenig bekannt ist. Zumindest Tom Bombadil bekam 2024 einen Live-Action-Auftritt in der 2. Staffel von Die Ringe der Macht. In den ersten Folgen der 3. Staffel tritt er sogar als Mentor von Gandalf auf. Dort wird er von Rory Kinnear gespielt.

Doch was steckt eigentlich thematisch hinter der mysteriösen Figur?

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Tom Bombadil ist das Symbol für das pure Gute

Was sagt ein Experte über Tom Bombadil? Malcolm Guite ist ein Poet, Akademiker und Experte für den Autor J. R. R. Tolkien. Er kennt sich also ziemlich gut mit dem Universum von Mittelerde aus. In einem Interview mit Matt Fradd auf YouTube sprach er auch über Tom Bombadil.

Er beginnt damit, dass die Figur bereits in Gedichten vorkam, bevor Tolkien die Werke zu Mittelerde veröffentlichte. Laut ihm sei Goldbeere eine Tochter des Flusses , die für alle stehe, was an der Landschaft von England schön sei. Tom Bombadil hingegen stelle eher die Erde dar. Sie haben etwas Ursprüngliches (Primal) an sich , so der Experte.

Das passt laut Guite auch dazu, dass Bobadil Oldest also der Älteste genannt wird.

Den Teil über Tom Bombadil seht ihr hier:

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Seine Interpretation der Figur führt er weiter fort mit dem Fakt, dass der Ring keinen Einfluss auf Tom hat. Dazu sagt er: Für mich ist Tom der Inbegriff der puren Güte. Der unschuldigen Güte von Gottes Schöpfung. Sowohl in ihrer Urtümlichkeit und Tiefe als auch in ihrer Heiterkeit und dem Gezwitscher.

Er nimmt bei dieser Aussage auch Bezug auf die echte Welt. Tiere wie das Reh kümmern sich nicht um unsere Probleme wie Kulturkrieg oder wer jetzt Präsident wird. Sie würden zwar durch uns leiden, aber menschliche Probleme seien irrelevant für sie. Das findet man in der Figur Tom Bombadil wieder. Der Ringkrieg und die Gefahr durch Sauron sind ihm egal.

Deshalb kann man ihm laut Guite auch den Ring nicht geben. Weil der Ring nichts für ihn ist, würde er ihn einfach verlieren oder nicht behalten. Guite erwähnt eine der schönsten Szenen mit Bombadil: Tom hebt den Ring hoch und schaut mit seinen reinen, gütigen Augen durch den eigentlich so gefährlichen und mächtigen Ring. Ein Kontrast zu Sauron, der als bösartiges Auge dargestellt wird. Guite beschreibt es sogar als Parodie.

Tom Bombadil wird also nie als ein direktes Wesen definiert, er symbolisiert aber das Gute in der Welt, dass schon am Anfang der Entstehung vorhanden war. Damit passt er auch zu einer Weltsicht, die davon ausgeht, dass alles Böse einst gut war.

Aber was haltet ihr von Tom Bombadil und mögt ihr ihn in Ringe der Macht? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Falls ihr noch mehr zur Lore und Geschichte von Mittelerde erfahren wollt, findet ihr hier eine Übersicht: Herr der Ringe: Alles zur Lore und Geschichte von Mittelerde