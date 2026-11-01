Warum verlassen so viele Elben am Ende von Herr der Ringe eigentlich Mittelerde?

Die Elben sind eines der wichtigsten Völker in Mittelerde, verlassen den Ort aber nach dem Kampf gegen Sauron, obwohl sie unsterblich sind. Wir erklären euch, warum sie das in Herr der Ringe tun.

Am Ende von Der Herr der Ringe ist Sauron besiegt und Mittelerde scheint Frieden zu haben. Trotzdem verlassen die meisten Elben den Kontinent und beginnen eine Reise nach Valinor. Obwohl sie also eine unvorstellbar lange Zeit damit verbracht haben, Sauron zu bekämpfen, verlassen sie den Ort, den sie gerade erst gerettet haben.

Das liegt an ihren eigenen Körpern und Seelen, denn obwohl sie auch in Mittelerde unsterblich sind, kann sie dort ein unangenehmes Schicksal ereilen.

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Die ersten Kinder von Ilúvatar

Was hat es mit Elben auf sich? Um den Grund ihres Abgangs zu erklären, muss man erstmal klarstellen, was Elben eigentlich sind.

Der große Gott, der über allem steht, ist Eru Ilúvatar. Bevor irgendetwas physisch existierte, erschuf er die Ainur, die man mit Engeln vergleichen kann. Die wurden in Valar und Maiar unterteilt. Die mächtigeren Valar kreierten dabei Arda, quasi die physische Welt, zu der auch Mittelerde gehört.

Später erschuf Ilúvatar dann die Elben als erste seiner Kinder in Cuiviénen, einem Ort weit im Osten von Mittelerde. Dort wurden sie (damals noch von sich selbst Quendi genannt) von Oromë gefunden, dem Jäger der Valar. Er fand die Elben faszinierend, weshalb er sie vor Morgoth schützen wollte. Das ist der Oberschurke und ein böser Ainur, der bereits bei der Entstehung von Arda Unfug getrieben hat und die ersten Elben sogar jagte. Eine der Theorien zur Orc-Entstehung basiert darauf, dass er Elben entführte und folterte.

Oromë reiste nach Valinor, um sich mit seinen göttlichen Kollegen zu beraten. Er wollte Krieg gegen Morgoth führen, um die Elben zu beschützen. Manwë, der Valar-König, unterstützte das Unterfangen. Nach dem Sieg über Morgoth und dessen Gefangennahme, luden sie die Elben nach Valinor ein.

Das Reich wird auch als unsterbliche Lande bezeichnet und ist die Heimat der Valar. Dort können auch die Elben ihr unsterbliches Leben ohne Probleme leben. Viele der Elbenstämme (Vanyar, Noldor und ein paar Teleri) gingen dorthin, doch einige blieben in Mittelerde oder setzten sich auf der Reise woanders ab.

In Valinor geht es den Elben aber nicht einfach nur gut, sie profitieren von der Aura der beiden Bäume (Telperion und Laurelin) und von der Gemeinschaft der Valar. Die Noldor beispielsweise erhielten heilige Kräfte, studierten bei den Valar Sprache, Schmiedekunst und allgemeines Wissen. Entfernen sie sich aber aus dem heiligen Land, schwinden diese Kräfte aber langsam.

Klingt alles nach einem schönen Happy End für die Elben, doch sie landeten ja wieder in Mittelerde.

Aus Valinor verbannt

Wie landeten die Elben wieder in Mittelerde? Hier wollen wir nicht zu sehr ausschweifen, weshalb wir es nur kurz umfassen. Wegen guter Führung wurde Morgoth aus seiner Gefangenschaft entlassen. Wie zu erwarten, machte er aber mit seinem Unfug weiter und beeinflusste die Noldor mit Lügen. Ausgerechnet der mächtige Elb Fëanor fiel darauf ein. Dieser war der Erschaffer der heiligen Silmarill, dreier unendlich schöner und mit Licht gefüllter Juwelen. Diese riss sich Morgoth aber unter den Nagel und tötete Feanors Vater Finwë, den König der Noldor-Elben.

Voller Wut wollte er Morgoth verfolgen und töten und widersetzte sich als neu gekrönter König der Noldor den Valar. Feanor und große Teile seines Volkes gingen so ins Exil und führten mehrere Schlachten gegen die Mächte des Bösen im Ersten Zeitalter. Weil sich Elronds Vater Eärendil aber für die Noldor einsetzte, erlaubten die Valar den Noldor die Rückkehr nach Valinor, nachdem sie Morgoth erneut gefangen nehmen konnten. Aber viele Noldor entschieden sich zuerst dagegen.

Immerhin lauerte im zweiten und später dritten Zeitalter irgendwo noch Sauron, der ehemalige Diener von Morgoth. Getarnt manipulierte er Celebrimbor, der die Ringe der Macht schmiedete. Unter denen waren 3 Ringe, die die Elben vor den Gefahren der Zeit schützen sollten (Mehr dazu später). Sauron schmiedete sich selbst den Einen Ring und die Elben kämpften bis zum Dritten Zeitalter gegen Sauron.

Aber warum blieben sie danach nicht in Mittelerde, wenn das Böse weg war?

Galadriel weigerte sich, nach dem Ende des Ersten Zeitalters nach Valinor zurückzukehren (Bildquelle: Prime Video auf YouTube)

Unsterblichkeit ist ein schwieriges Wort

Warum gehen die meisten Elben am Ende von Der Herr der Ringe nach Valinor? Grundsätzlich sind Elben unsterblich. Sie können nicht durch Krankheit oder Altern sterben, aber durch den Verlust des eigenen Lebenswillens oder im Kampf. Elben sollen als Wesen so lange wie Arda selbst existieren. Sie bestehen aus einer fëa (Seele) und einem hröa (physischer Körper).

Stirbt ein Elb im Kampf, bleibt sein Körper übrig, aber die Seele geht in die Hallen des Valar Mandos und da gibt es mehrere Optionen: Die Seele kann dort als verweilen, in einen neuen Körper wiedergeboren werden oder die Wiedergeburt wird verweigert, wenn man etwa böse war. Einzelne Seelen können auch den Weg nach Mandos verweigern, doch dann endet man wie ein unsichtbarer Geist, der Mittelerde nie verlassen kann.

Aber auch wenn die Seele unsterblich ist, können die Körper der Elben nach sehr langer Zeit verfallen – sie sind nicht stark genug, um die Seele so lange zu halten. Vor allem der Krieg, die Gewalt und die Boshaftigkeit in Mittelerde zerrten an den Körpern der Elben und auch an ihrem Lebenswillen. Erliegt der Körper natürlich , endet ein Elb als geisterhaftes Wesen und bleibt an Mittelerde gebunden.

Es entsteht ein Drang, genau davor zu fliehen, und zwar nach Valinor. Die drei Ringe der Macht unterdrückten diesen Zerfall in gewissen zeitlosen Refugien, etwa Lothlórien. Doch nach der Zerstörung des einen Rings, endet auch die Macht dieser Ringe.

Ein anderer Grund für die Reise der Elben nach Valinor ist ihr Stand in Mittelerde. Nach dem Ende Saurons beginnt das Zeitalter der Menschen und die Rolle der Elben ist erfüllt. Es gibt kaum Gründe in einer schnelllebigen und sich stets ändernden Welt zu bleiben.

Hierbei sollte man aber auch erwähnen, dass nicht alle Elben nach Valinor gehen. So blieben Teile der Elben aus dem Düsterwald in Mittelerde und werden zwangsläufig ihre Körper verlieren.

Was sagt ihr zu den Elben und über welche Ereignisse und Figuren aus Herr der Ringe wollt ihr mehr erfahren? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Mehr zu den Kräfteverhältnissen der vielen Völker erfahrt ihr hier: Die 9 stärksten Völker aus Herr der Ringe im Power-Ranking