Glück ist mitunter ein wichtiger Faktor für Spieler in Pokémon GO. Ein Trainer beweist, dass er davon eine ordentliche Portion abbekommen hat.

Egal, welche Boni und Events es in Pokémon GO gibt: die meiste Zeit benötigt ihr einfach auch Glück, um besonders starke Exemplare eines Monster zu fangen oder die Shiny-Varianten.

Davon kann auch ein Trainer auf Reddit berichten. Er hat es geschafft, in kompletter Abwesenheit des Spiels 2 sehr seltene Shinys zu fangen.

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Spiel schließen, 2 Shinys finden

Was hat der Trainer gemacht? Wie er in seinem Beitrag auf Reddit berichtet, hat er die Wunderbox im Spiel aktiviert, die ihr erhaltet, wenn ihr Pokémon GO mit Pokémon Home auf eurem Smartphone oder mit den „Let’s GO“-Spielen auf der Switch verbindet. Diese ermöglicht es euch, für eine Zeit lang Meltan im Spiel zu finden.

Nachdem er die Box aktiviert hat, beendete er das Spiel. Und hat überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht, dass die Box aktiviert ist.

Wie hat er 2 Shinys gefangen? Der Trainer hatte jedoch Glück: bevor er das Spiel geschlossen hat, aktivierte er auch noch das Explorer-Gadget. Mit diesem Item könnt ihr im Spiel automatisch Monster fangen, auch wenn ihr das Spiel geschlossen habt.

Und das Gadget hat abgeliefert: es hat nicht nur 6 Meltan insgesamt gefangen, sondern darunter auch 2 Shiny-Varianten ergattert.

Den Beitrag von Reddit binden wir hier für euch ein:

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Wie selten ist Shiny-Meltan? Der Trainer dürfte sich über diese Ausbeute durchaus freuen. Während ihr durch die Wunderbox an und für sich sehr viele Meltan fangen könnt, habt ihr nur selten die Möglichkeit, ein Shiny-Meltan zu erhalten.

Diese Variante ist nämlich nicht dauerhaft, sondern nur in bestimmten Events im Spiel zu finden. Entsprechend schwieriger ist es, an dieses Shiny zu gelangen. Und umso glücklicher kann sich der Trainer schätzen, dass er direkt 2 der Shinys ohne aktives Zutun im Spiel erhalten hat.

Habt ihr auch schon solch ein Glück gehabt? Welche Shinys hat das Explorer Gadget bei euch bereits gefangen? Schreibt uns eure Erfahrungen gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Inhalte in der nächsten Zeit auf euch warten, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Events im November 2026 in Pokémon GO.