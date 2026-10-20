Pokémon GO: Alle Events im November 2026 – Welche Termine stehen an?

Die Pokémon GO Events für den November 2026 sind nun bekannt. Wir fassen sie euch hier in der Liste zusammen.

Was sind die Highlights im November? Der November bringt einige spannende Termine mit. Die spannendsten sind nach aktuellem Stand die Folgenden:

Die GO Naturzone 2026: Das ist eines der drei Großevents im Jahr und bringt spannende Boni mit.

Das „Auf ins Abenteuer“-Event im Vorfeld der Naturzone dürfte ebenfalls ein Highlight werden.

Das Halloween-Event am Monatsanfang gehört seit jeher zu den Pokémon-GO-Highlights.

Mega-Metagross kehrt in die Raids zurück.

Dazu kommen verschiedene Rampenlicht- und Raid-Stunden sowie weitere Termine. Die bislang bekannte Übersicht findet ihr in den folgenden Tabellen!

Wie immer sind weiterführende Informationen per Link verfügbar, sobald sie bekannt sind. Bei manchen Events ist aktuell nur der Titel, teilweise noch auf Englisch, bekannt – diese werden angepasst, sobald neue Informationen bekannt sind. Mögliche Shinys sind wie immer mit Sternchen* markiert.

Video starten Pokémon GO: Die Season „Abendgoldpfade“ im Trailer Autoplay

Events im November 2026 bei Pokémon GO

Datum Event 01. – 05.11. Halloween Teil 2 09. – 13.11. Auf ins Abenteuer 14. – 15.11. GO Naturzone global 16. – 23.11. Dynamax Trails 21.11. Community Day (Pokemon noch unbekannt) 24. – 30.11. Twilight Wishes 28.11. Super Mega Raid-Tag (Pokémon noch unbekannt)

Rampenlichtstunden im November 2026 bei Pokémon GO

Datum Pokémon + Bonus 05.11. Teddiursa* mit Hut + doppelte Entwicklungs-EP 26.11. eF-eM* + doppelte Fang-Bonbons

Raid-Stunden im November 2026 bei Pokémon GO

Datum Raid-Boss 04.11. Giratina* 09.11. Zacian, König des Schwertes* 10.11. Zamazenta, König des Schildes* 18.11. Darkrai* & Cresselia* 25.11. Deoxys*

Wir werden diesen Artikel weiterhin aktualisieren, sobald weitere Informationen bekannt sind. Sicher ist: Viele der Events bringen spannende Pokémon oder Boni mit, die dabei helfen, eure Sammlung zu verbessern. Ihr wollt wissen, welche Pokémon die richtige Durchschlagskraft im Kampf mitbringen? Dann findet ihr hier die besten Angreifer in Pokémon GO im Jahr 2026.