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Pokémon GO: Alle Events im November 2026 – Welche Termine stehen an?

Max Max Handwerk Lesezeit < 1 Minuten
Pokémon GO Darkrai

Die Pokémon GO Events für den November 2026 sind nun bekannt. Wir fassen sie euch hier in der Liste zusammen.

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Was sind die Highlights im November? Der November bringt einige spannende Termine mit. Die spannendsten sind nach aktuellem Stand die Folgenden:

  • Die GO Naturzone 2026: Das ist eines der drei Großevents im Jahr und bringt spannende Boni mit.
  • Das „Auf ins Abenteuer“-Event im Vorfeld der Naturzone dürfte ebenfalls ein Highlight werden.
  • Das Halloween-Event am Monatsanfang gehört seit jeher zu den Pokémon-GO-Highlights.
  • Mega-Metagross kehrt in die Raids zurück.

Dazu kommen verschiedene Rampenlicht- und Raid-Stunden sowie weitere Termine. Die bislang bekannte Übersicht findet ihr in den folgenden Tabellen! 

Wie immer sind weiterführende Informationen per Link verfügbar, sobald sie bekannt sind. Bei manchen Events ist aktuell nur der Titel, teilweise noch auf Englisch, bekannt – diese werden angepasst, sobald neue Informationen bekannt sind. Mögliche Shinys sind wie immer mit Sternchen* markiert.

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Pokémon GO: Die Season „Abendgoldpfade“ im Trailer

Events im November 2026 bei Pokémon GO

DatumEvent
01. – 05.11.Halloween Teil 2
09. – 13.11.Auf ins Abenteuer
14. – 15.11.GO Naturzone global
16. – 23.11.Dynamax Trails
21.11.Community Day (Pokemon noch unbekannt)
24. – 30.11.Twilight Wishes
28.11.Super Mega Raid-Tag (Pokémon noch unbekannt)

Rampenlichtstunden im November 2026 bei Pokémon GO

DatumPokémon + Bonus
05.11.Teddiursa* mit Hut + doppelte Entwicklungs-EP
26.11.eF-eM* + doppelte Fang-Bonbons

Raid-Stunden im November 2026 bei Pokémon GO

DatumRaid-Boss
04.11.Giratina*
09.11.Zacian, König des Schwertes*
10.11.Zamazenta, König des Schildes*
18.11.Darkrai* & Cresselia*
25.11.Deoxys*

Wir werden diesen Artikel weiterhin aktualisieren, sobald weitere Informationen bekannt sind. Sicher ist: Viele der Events bringen spannende Pokémon oder Boni mit, die dabei helfen, eure Sammlung zu verbessern. Ihr wollt wissen, welche Pokémon die richtige Durchschlagskraft im Kampf mitbringen? Dann findet ihr hier die besten Angreifer in Pokémon GO im Jahr 2026.

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