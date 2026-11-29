Ein Koop-Roguelike auf Steam hat MeinMMO-Redakteur Alex und seine Freunde schon etliche Stunden an den Bildschirm gefesselt. Denn das Spiel zwingt sie als Gladiatoren zu knallhartem Teamwork, gibt aber auch Raum für allerlei sabotierenden Schabernack.

Meine Freunde und mich dürstete es schon länger wieder nach einem schnellen Koop-Spiel, in dem wir einfach Chaos stiften und Spaß haben können, während wir im Discord hängen. Dabei kam uns Chained Beasts auf Steam während des aktuellen Sales aufs Radar und wir dachten: Kann man für knapp 13 € statt fast 20 € mal mitnehmen.

Die Prämisse wirkt simpel: Ihr werdet wahlweise solo oder mit insgesamt bis zu 4 Spielern als Gladiatoren in ein Kolosseum gesteckt und müsst dort gegen haufenweise Gegner kämpfen.

Allerdings kommt das Ganze mit einem Kniff, der dafür sorgen sollte, dass wir bereits in unserer ersten Session mehr als nur Blut geleckt hatten: Denn ihr werdet für die Kämpfe an eure Mitspieler und teilweise auch an die Arena gekettet.

Im Trailer könnt ihr euch das heillose Chaos einmal anschauen, das uns überzeugt hat:

Video starten Chained Beasts zeigt im Trailer, wie Ketten eure stärkste Waffe werden Autoplay

Lange hatten wir nicht mehr so viel Spaß mit einem Koop – oder so viel Chaos

Was vielleicht erstmal wirkt wie viel Herumgekloppe auf Gegnern, während man seinen Mitspieler an der Kette durch die Gegend schleift und derjenige dasselbe versucht, entpuppte sich schnell als strategisch tiefes Spiel.

Chained Beasts bot im Grunde alles, was wir als Gruppe an Action-Koops so mochten: gefühlt unendliche Möglichkeiten, gemeinsame Strategien zu entwickeln, schnelle Absprachen durchzusetzen und zusammen immer mächtiger zu werden, gepaart mit einer Prise Optionen, einander so richtig auf die Nerven zu gehen, für den Tod des anderen zu sorgen und sie dafür auszulachen.

Genau dafür ist Chained Beasts perfekt: tiefgreifendes Teamwork, etwas derber Humor und eine ganze Menge zünftiges Chaos.

Die euch verbindenden Ketten reagieren auch auf die Umwelt und auf Gegner, sodass ihr sie wunderbar taktisch einsetzen könnt – entweder, um eure Widersacher möglichst clever auszuschalten, oder um eure Freunde in die Misere zu treiben und ihnen das Leben schwer zu machen. Immerhin will man selbst ja irgendwie schon der coolste Gladiator sein, oder? Und es ist schon extrem lustig, wennein Gegner in eure Ketten rennt und euren Mitspieler durch die Gegend schleudert, während er eigentlich versucht einem anderen auf die Mütze zu geben.

Zusätzlich habt ihr durch jeden Tag, den ihr überlebt (oder eben auch nicht), neue Hindernisse in Form von Wunden, die euch das Leben zusätzlich lustiger gest- äh schwerer machen. Die könnt ihr zwar mit Tränken beeinflussen, das kann aber durch Nebenwirkungen auch nach hinten losgehen. Ebenso erhaltet ihr für eure Siege und die Unterhaltung des Kolosseums auf Kosten eurer Gesundheit natürlich Geld, das ihr in neue Ausrüstung und Waffen investieren könnt.

Das Spiel eignet sich also für alle Freundesgruppen bis zu 4 Spielern, die eine gesunde Mischung aus Chaos und kreativem, gemeinsamem Teamwork lieben. Wir werden auf jeden Fall definitiv noch weitere Stunden reinstecken. Für Solospieler ist das Ganze allerdings eher mäßig zu empfehlen, da das Gameplay sonst schnell relativ eintönig wird.

Seid ihr also eher auf der Suche nach einem neuen Roguelike für euch, könnte dieser Geheimtipp etwas für euch sein. White Knuckle konnte kürzlich durch ein Update etliche neue Spieler für sich gewinnen und vielleicht ist das Ganze ja auch etwas für euch – die Steam-Community ist jedenfalls überzeugt: Horror-Geheimtipp explodiert auf Steam, verzwölffacht seine Spieler mit einem einzigen Update – und 97 % der Reviews lieben es