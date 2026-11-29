Der Black Friday läuft auf Hochtouren. Doch neben den üblichen Hardware-Rabatten hat Amazon still und heimlich ein digitales Glücksrad freigeschaltet. Wer den direkten Weg dorthin kennt, kann einen von zehn 2.000-Euro-Gutscheinen für den Alltag abstauben. Wir zeigen euch, wie ihr mitmacht.

Dreht hier am Glücksrad!

Zum Glücksrad

Der Black Friday ist traditionell der Tag, an dem jeder nach besonders dicken, teuren Dingen sucht, die es womöglich günstiger gibt. Doch während sich die meisten Schnäppchenjäger direkt auf Grafikkarten, Konsolen und Monitore stürzen, hat der Versandriese eine Aktion gestartet, die fast völlig unter dem Radar fliegt. Denn wer lediglich über die reguläre Startseite von Amazon.de stöbert, wird dieses Gewinnspiel höchstwahrscheinlich gar nicht erst zu Gesicht bekommen.

Das digitale Glücksrad ist weder groß auf der Hauptseite verlinkt noch wird es offensiv beworben. Dabei lohnt sich der kurze Abstecher gewaltig: Zu gewinnen gibt es Guthaben im Wert von satten 2.000 Euro, das ihr für tausende nützliche Alltagsprodukte einsetzen könnt.

So dreht ihr das geheime Amazon-Glücksrad

Das Ganze ist unkompliziert aufgebaut und nimmt keine halbe Minute in Anspruch. Das Beste daran: Ihr müsst nichts bestellen, um im Lostopf zu landen. Da die Aktion nur vier Tage lang läuft und etwas versteckt ist, haben wir euch den Ablauf und alle wichtigen Fristen kurz zusammengefasst:

Über den Direktlink einsteigen: Weil Amazon das Rad nicht offen auf der Startseite zeigt, braucht ihr den direkten Aktionslink. Das Feature ist für Smartphones und die Amazon-App ausgelegt. Seid ihr gerade am PC, ploppt stattdessen einfach ein QR-Code auf, den ihr fix mit dem Handy abscannt. Das Rad anwerfen: Ein kurzer Tipp auf den Bildschirm genügt, und die Scheibe dreht sich. Am Ende landet der Zeiger entweder auf „In den Lostopf“ oder auf „Leider kein Glück gehabt“. Spaßfrage lösen: Habt ihr Glück gehabt, trennt euch nur noch eine extrem simple Frage mit No-Brainer-Antwort von der Teilnahme. Dann kurz die offensichtliche Antwort auswählen, und schon seid ihr dabei.

Die wichtigsten Eckdaten auf einen Blick:

Aktionszeitraum: Bis einschließlich Montag (30. November) am Rad drehen.

Bis einschließlich Montag (30. November) am Rad drehen. Gewinnbenachrichtigung & Einlösung: Bereits am 1. Dezember erfahren die zehn Gewinner von ihrem Glück. Das 2.000-Euro-Guthaben lässt sich anschließend den kompletten Monat über – also vom 1. bis zum 31. Dezember – für ausgewählte Artikel einlösen.

Bereits am 1. Dezember erfahren die zehn Gewinner von ihrem Glück. Das 2.000-Euro-Guthaben lässt sich anschließend den kompletten Monat über – also vom 1. bis zum 31. Dezember – für ausgewählte Artikel einlösen. Teilnahmebedingungen: Es herrscht kein Kaufzwang, teilnehmen dürfen alle ab 18 Jahren.

2.000 Euro für „Everyday Essentials“: Wofür lohnt sich der Gewinn?

Einen ganzen Monat Zeit, um 2.000 Euro zu verballern? Das klingt erst mal nach einem Luxusproblem. Einlösbar ist der Gutschein für ausgewählte Produkte aus Amazons riesiger „Everyday Essentials“-Sparte. Dahinter verbergen sich genau die Verbrauchsartikel, die sonst Woche für Woche unbemerkt ein ordentliches Loch ins Budget reißen.

Hier gibt’s alles, sogar Tiernahrung!

Da viele dieser Artikel praktisch ewig haltbar sind, könnt ihr euch mit dem Gewinn locker einen Vorrat anlegen und euch obendrein das lästige Schleppen aus dem Supermarkt sparen. Hier gibts en paar Ideen, wie der Warenkorb schnell sinnvoll gefüllt ist:

Im Prinzip deckt die Kategorie fast euren kompletten Wochen- und Drogerieeinkauf ab. Halt nur eben bequem im Vorratspack und ohne an der Kasse stehen zu müssen.

Noch mehr Deals zum Black Friday gesucht?

Falls ihr neben dem Gewinnspiel auch noch nach starken Rabatten für euer Gaming-Setup, neue Hardware oder Technik-Gadgets sucht, schaut am besten regelmäßig in unsere große Black-Friday-Übersicht auf GameStar. Dort halten wir euch den ganzen Tag über die besten Angebote auf dem Laufenden.

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