Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in 5 Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Euch erwarten

Highlights der Woche:

Was ist sonst noch passiert? Blizzard hat in WoW Forever viele Inhalte eingebaut, die es noch nie zuvor im MMORPG gab, darunter neue Dungeons mitten in der Level-Phase. MeinMMO-Redakteur Benedict hat einige davon besucht und ist überrascht, wie knackig die sind. Dabei ist er alles andere als unerfahren. Sein Erfahrungsbericht: Ich musste meine Mitspieler in den neuen Dungeons von WoW Forever sterben lassen und so viel Spaß hatte ich lange nicht mehr

Mehr zum besten Genre der Welt findet ihr auch auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO. Dort ist zuletzt beispielsweise ein Video live gegangen, das sich ebenfalls mit Final Fantasy XIV beschäftigt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Das passierte bei WoW Forever:

Video starten Final Fantasy XIV Evercold geht am 23. Februar 2027 live und zeigt im Trailer die ersten Locations Autoplay

Evercold bereitet sich auf den Launch vor

Das passierte bei den großen MMORPGs:

Lesetipp für MMORPG-Fans:

Mehr zum Thema Die 10 besten MMORPGs aus Asien, die ihr 2026 und 2027 spielen könnt von Jasmin Beverungen

Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

In RuneScape standen diese Woche gleich mehrere Themen auf dem Programm: ein Update für die Late-Game-Balance, das Ghrazi-Blood-Knight-Update sowie der Frühjahrsputz bei den MTX-Items, die durch den „Well of Restoration“ aus dem Spiel verschwinden sollen. Alle Infos dazu findet ihr auch auf runescape.com.

Mit King’s : The Eight Tribes ist am 21. November 2026 ein neues Indie-MMORPG auf Steam gestartet. Euch erwartet eine oldschoolige Spielerfahrung mit großen Schlachten, einem Konflikt mehrerer Stämme und den grindigen Kampf gegen Monster.

Neverwinter hat am 24. November ein neues Update spendiert bekommen. Freut euch auf Anpassungen sowie Hotfixes für die Gildenbank, die Arena in der Grube des Verschlingers und mehr. Außerdem feiern die Königskobra, der Tutor und der Mykonide ihr Comeback. Die Patch Notes? Auf playneverwinter.com.

Das Trove-Team geht konsequent gegen Verstöße gegen die Nutzungsbedingungen vor – insbesondere gegen die Nutzung von Drittanbieter-Tools, wobei nun auch KI-gestützte Erkennung mit anschließender menschlicher Prüfung zum Einsatz kommt. Mehr dazu erfahrt ihr in der offiziellen Nachricht der Devs auf trovegame.com.

Mit der Erweiterung Rulers of Kunark führt EverQuest Legends am 8. Dezember sogenannte Artes ein und überarbeitet das Begleiter-System grundlegend. Artes sind mächtige Fähigkeiten, die ihr durch bestimmte Klassenkombinationen freischalten könnt. Alle Infos dazu findet ihr auf everquestlegends.com.

Auch für EVE Online gab’s diese Woche einen neuen Entwickler-Blogpost. Die Devs liefern ein Update zu den Militärkampagnen, um darauf hinzuweisen, dass diese durch vorgenommene Änderungen sehr viel lohnenswerter ausfallen. Ihr schreitet schneller in den Kampagnen voran und könnt effizienter Loyalitätsmarken farmen. Die Details findet ihr auf eveonline.com.

Das Studio Fawkes Games hat sich mit einem der originalen Defiance-Entwickler verstärkt, um dabei zu helfen, die Neuauflage des MMORPGs in Zukunft mit neuen Inhalten zu versorgen. Außerdem sind legendäre Mod-Dealer sowie die zugehörigen Waffen ab jetzt verfügbar. Die Ankündigung findet ihr auf fawkesgames.com.

Shroud of the Avatar hat eine neue Webseite und eine neue Roadmap für das Ende von 2026 sowie das 1. Quartal 2027. Ihr findet beides über catnipgames.net.

Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

Scars of Honor verfehlte bei seiner Kickstarter-Kampagne das Finanzierungsziel um Längen. Ein einziger Investor sorgte dafür, dass die Entwicklung des Spiels trotzdem stattfinden konnte. Doch jetzt muss das Studio die Entwicklung pausieren.

Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.

Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer einen Gesamtüberblick über die Historie der Online-Rollenspiele sucht, wird in diesem umfassenden Special fündig: Über 60 Jahre MMORPGs: Wir blicken auf die Anfänge, Premieren, Höhepunkte und Niederlagen