Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in 5 Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Euch erwarten
Highlights der Woche:
- Wie geht es Aion 2 eigentlich 7 Wochen nach dem Release? MeinMMO hat sich einmal angeschaut, was gerade so bei dem MMORPG los ist.
- Mit einem Video auf YouTube feiern die deutschen Entwickler von Persist Online den Meilenstein von 150.000 Wunschlisten-Einträgen auf Steam. Außerdem haben sich mehr als 50.000 Interessierte für die bisherigen Playtests registriert. Wer mehr zum neuen Spiel von CipSoft erfahren möchte, schaut hier vorbei: Macher von Tibia zeigen uns ihr neues Zombie-MMORPG, könnte genau das Richtige für Fans von Grind sein.
- Jetzt drohen die nächsten Entlassungen, dieses Mal beim Entwicklerstudio hinter ArcheAge Chronicles. Der CEO kündigte an, dass es eine drastische Umstrukturierung geben soll.
- Pax Dei hat Update R49 veröffentlicht, mit der Premiere der Mounts, Satteltaschen, steigerbaren Reit-Skills und mehr. Die Patch Notes findet ihr auf Steam. Außerdem ist im MMORPG das Event Pilgrim’s Bounty gestartet, das euch bis zum 30. November allerlei Buffs verspricht.
Was ist sonst noch passiert? Blizzard hat in WoW Forever viele Inhalte eingebaut, die es noch nie zuvor im MMORPG gab, darunter neue Dungeons mitten in der Level-Phase. MeinMMO-Redakteur Benedict hat einige davon besucht und ist überrascht, wie knackig die sind. Dabei ist er alles andere als unerfahren. Sein Erfahrungsbericht: Ich musste meine Mitspieler in den neuen Dungeons von WoW Forever sterben lassen und so viel Spaß hatte ich lange nicht mehr
Mehr zum besten Genre der Welt findet ihr auch auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO. Dort ist zuletzt beispielsweise ein Video live gegangen, das sich ebenfalls mit Final Fantasy XIV beschäftigt:
Das passierte bei WoW Forever:
- In der Nacht vom 25. auf den 26. November hat Blizzard für WoW: Forever neue Hotfixes implementiert. Es gab Anpassungen fürs Alteractal, Druiden, Jäger und mehr. MeinMMO hat die Patch Notes für euch.
- Für die Änderungen fürs Alteractal gibt es gleich mehrere Gründe. Etwa diesen hier: Horde-Charaktere haben gerade einen dicken Vorteil im PvP von World of Warcraft Forever. Ein Schlachtfeld will, dass sie gewinnt.
- Wir haben erste Daten, welche Klassen in WoW Forever beliebt sind und welche nicht. Ratet mal, welche Klasse die wenigsten spielen.
- Eine neue Quest in WoW Forever hat MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus überrascht und begeistert. Obwohl er das Scharlachrote Kloster in- und auswendig kennt, hat er nun als Schurke einen neuen Auftrag und findet noch mehr Geheimnisse.
- WoW-Dämon Cortyn kann es nicht lassen: Die gleiche Aufgabe wie schon im Jahr 2005 muss auch in WoW Forever erfüllt werden. Und die ist echt anstrengend.
- Ninja-Looting ist in WoW Forever ein Problem. Doch die Spielerschaft hat eine simple, aber geniale Lösung dafür gefunden.
- Viel mehr Platz im Inventar von WoW Forever – ein Traum, der wahr wird. Aber noch sehen die Entwickler das Problem nicht. Ihr braucht aber schon jetzt mehr Inventarplatz in WoW Forever? Wir verraten euch, wie ihr ihn bekommt und wo ihr die Taschen abstaubt.
- Zu viele Dungeons in WoW Forever? Das wollen die Entwickler nicht. Es gibt eine neue Grenze, wie oft ihr in Dungeons könnt.
- Ein neuer, großer Gold-Exploit in World of Warcraft Forever musste schnell beseitigt werden. Doch wie viel Schaden ist entstanden?
- WoW Forever wollte Entschleunigung bieten. Das scheint zu funktionieren. Nur ein Bruchteil der Spieler ist bereits auf Stufe 60 angekommen.
- Viele Spieler aus WoW: Forever haben ein Taschenplatz-Problem. Gründe dafür gibt es viele. Und über allem schwebt die Frage: Könnte ich diesen Gegenstand vielleicht doch noch gebrauchen?
Evercold bereitet sich auf den Launch vor
Das passierte bei den großen MMORPGs:
- Am 25. November 2026 gab es eine Serverwartung bei Aion 2 sowie ein neues Update. Mit dabei: ein frischer täglicher Dungeon, eine fünfte Stigma-Fähigkeit, die Premiere von Welt-Marktplatz und -Tauschbörse und einiges mehr. Die deutschen Patch Notes findet ihr in unserer Übersicht.
- Die NCSoft-Entwickler gehen dabei auch gegen Echtgeldhandel in Aion 2 vor. Dabei verteilen sie aber nicht nur Bannstrafen. Sie gehen direkt an die Ingame-Konten der Kinah-Käufer. Davon könnten sich auch westliche Entwickler etwas abschauen, findet MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz.
- Im neusten Community-Stream wurde die Roadmap von Aion 2 für die kommenden Monate vorgestellt. Die zeigt nicht nur eine neue Klasse, sondern auch ein Feature, das sich in der koreanischen Version bereits Beliebtheit erfreut.
- Saison 3 von Elder Scrolls Online startet am 27. Januar 2027, kurz zuvor kommt am 19. Januar Update 52. Mit an Board ist ein Feature, das Tanks das Leben erleichtert.
- In Final Fantasy XIV startet am 1. Dezember das Ereignis „Mog Mog-Kollektion – Astronomische Abenteuer – Teil 2“. Auf der offiziellen Übersicht von Square findet ihr mehr Infos zum Event.
- Apropos: Square bereitet sich bereits auf dem Launch der Evercold-Erweiterung vor: Um Serverüberlastungen nach der Veröffentlichung von Patch 8.0 entgegenzuwirken, wird die Datenzentrumsreise zwischen den nordamerikanischen und europäischen Datenzentren während der Wartung am Dienstag, den 1. Dezember 2026 freigeschaltet. Alle Infos dazu findet ihr auf dem Lodestone von Final Fantasy XIV.
- Falls ihr euch schon jetzt auf die neue Erweiterung vorbereiten wollt: Final Fantasy XIV: Evercold Guide – Was sollte man zur optimalen Vorbereitung tun?
- Bis zum 1. Dezember findet in Guild Wars 2 Evon Schlitzklinges „Geburtstagsfeier“ statt. Spieler, die sich während des Events anmelden, erhalten ihre „Geburtstags“-Einladung per Post, in der sie zu den Gewölben in Löwenstein geladen werden. Diese Nachricht enthält eine „Portal zum einmaligen Gebrauch: Gewölbe-Schriftrolle“, damit ihr auch dort hinkommt. Alles Weitere erfahrt ihr auf guildwars2.com.
Lesetipp für MMORPG-Fans:
Das passierte bei den kleinen MMORPGs:
- In RuneScape standen diese Woche gleich mehrere Themen auf dem Programm: ein Update für die Late-Game-Balance, das Ghrazi-Blood-Knight-Update sowie der Frühjahrsputz bei den MTX-Items, die durch den „Well of Restoration“ aus dem Spiel verschwinden sollen. Alle Infos dazu findet ihr auch auf runescape.com.
- Mit King’s : The Eight Tribes ist am 21. November 2026 ein neues Indie-MMORPG auf Steam gestartet. Euch erwartet eine oldschoolige Spielerfahrung mit großen Schlachten, einem Konflikt mehrerer Stämme und den grindigen Kampf gegen Monster.
- Neverwinter hat am 24. November ein neues Update spendiert bekommen. Freut euch auf Anpassungen sowie Hotfixes für die Gildenbank, die Arena in der Grube des Verschlingers und mehr. Außerdem feiern die Königskobra, der Tutor und der Mykonide ihr Comeback. Die Patch Notes? Auf playneverwinter.com.
- Das Trove-Team geht konsequent gegen Verstöße gegen die Nutzungsbedingungen vor – insbesondere gegen die Nutzung von Drittanbieter-Tools, wobei nun auch KI-gestützte Erkennung mit anschließender menschlicher Prüfung zum Einsatz kommt. Mehr dazu erfahrt ihr in der offiziellen Nachricht der Devs auf trovegame.com.
- Mit der Erweiterung Rulers of Kunark führt EverQuest Legends am 8. Dezember sogenannte Artes ein und überarbeitet das Begleiter-System grundlegend. Artes sind mächtige Fähigkeiten, die ihr durch bestimmte Klassenkombinationen freischalten könnt. Alle Infos dazu findet ihr auf everquestlegends.com.
- Auch für EVE Online gab’s diese Woche einen neuen Entwickler-Blogpost. Die Devs liefern ein Update zu den Militärkampagnen, um darauf hinzuweisen, dass diese durch vorgenommene Änderungen sehr viel lohnenswerter ausfallen. Ihr schreitet schneller in den Kampagnen voran und könnt effizienter Loyalitätsmarken farmen. Die Details findet ihr auf eveonline.com.
- Das Studio Fawkes Games hat sich mit einem der originalen Defiance-Entwickler verstärkt, um dabei zu helfen, die Neuauflage des MMORPGs in Zukunft mit neuen Inhalten zu versorgen. Außerdem sind legendäre Mod-Dealer sowie die zugehörigen Waffen ab jetzt verfügbar. Die Ankündigung findet ihr auf fawkesgames.com.
- Shroud of the Avatar hat eine neue Webseite und eine neue Roadmap für das Ende von 2026 sowie das 1. Quartal 2027. Ihr findet beides über catnipgames.net.
Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:
- Scars of Honor verfehlte bei seiner Kickstarter-Kampagne das Finanzierungsziel um Längen. Ein einziger Investor sorgte dafür, dass die Entwicklung des Spiels trotzdem stattfinden konnte. Doch jetzt muss das Studio die Entwicklung pausieren.
Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.
Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer einen Gesamtüberblick über die Historie der Online-Rollenspiele sucht, wird in diesem umfassenden Special fündig: Über 60 Jahre MMORPGs: Wir blicken auf die Anfänge, Premieren, Höhepunkte und Niederlagen
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