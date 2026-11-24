GTA 6 bietet mit seiner Open World viele Freiheiten und hat einige Vorzüge, die MMORPGs bedingungslos übernehmen könnten. Es gibt aber auch einige Dinge, die sich Online-Spiele besser nicht vom neuen GTA abschauen sollten. Unsere MMORPG-Enthusiastin Jasmin listet auf, vor welchen Dingen sie sich gruseln würde.

Unser MMORPG-Experte Karsten hat in seinem Artikel bereits erklärt, welche Features MMORPGs aus GTA 6 übernehmen sollten. Dort listet er nämlich fünf Dinge auf, die Online-Spiele dringend von GTA 6 lernen müssen.

Die offene Welt bietet nämlich so viele Freiheiten wie noch nie zuvor. Alles wirkt wie ein echter Lebensraum, der organische Begegnungen und wertige Nebenbeschäftigungen ermöglicht. All diese Punkte sollte es auch in einem guten MMORPG geben.

Doch genau dieses Pochen auf Realismus hat eine Kehrseite: An manchen Stellen fühlt sich GTA 6 schlicht zu echt an. Das wäre für viele MMORPGs Gift. Deshalb liste ich euch die Schwächen von GTA 6 auf, die jedes MMORPG unbedingt meiden muss.

Über das folgende Inhaltsverzeichnis könnt ihr euch direkt auf die Punkte stürzen, die euch am meisten interessieren:

GTA 6 als No-Go für MMORPGs: Feste Protagonisten statt ausladendem Charakter-Editor

Wie macht das GTA 6? In GTA 6 gibt es dieses Mal zwei spielbare Charaktere: zum einen Jason Duval, zum anderen Lucia Caminos. Jason ist ein ruhiger Ex-Soldat, der zum Start des Spiels für lokale Drogenschmuggler arbeitet. Er ist wortkarg, vorsichtig und möchte einfach nur ein unkompliziertes Leben führen.

Lucia dagegen tut alles für ihre Familie. Sie ist eine mutige Frau, die die treibende Kraft hinter vielen Plänen ist. Allerdings ist sie auch sehr impulsiv und macht dadurch oft den einen oder anderen Fehler.

Damit einher geht auch, dass man die Persönlichkeit der beiden Charaktere nicht verändern kann. Es handelt sich um zwei festgeschriebene Protagonisten, bei denen man nicht viel mitbestimmen kann. Mit der festen Persönlichkeit geht auch das Aussehen einher, das man nur begrenzt anpassen kann.

Es gibt nur Kleinigkeiten, die man bei Jason und Lucia äußerlich verändern kann:

In Läden können wir Kleidung und Accessoires für die beiden einkaufen.

Frisuren, Bärte, Make-up und Nägel lassen sich in Friseursalons und Barbershops verändern.

In den Tattoo-Studios könnt ihr Lucia und Jason zudem nach Lust und Laune tätowieren und piercen lassen.

Durch den Lebensstil, basierend auf Besuchen im Fitnessstudio und in Fast-Food-Ketten, lässt sich zudem die Statur der beiden bestimmen.

Ihr könnt also manche Änderungen an ihrem Aussehen vornehmen, jedoch sind Gesichtszüge und das Geschlecht fest. Daran könnt ihr nicht mehr rütteln.

Video starten Ihr müsst in GTA 6 NICHT als Liebespaar spielen: Alle Infos Autoplay

Wie ist das bei MMORPGs oft umgesetzt? Während man im Laufe von GTA 6 die beiden Protagonisten durch Kleidung, Friseur und Training anpasst, findet die Identitätsfindung in modernen MMORPGs komplett am Anfang statt, bevor man überhaupt einen Fuß in die Spielwelt setzt.

Viele MMORPG-Spieler können bis zu mehrere Stunden im Charakter-Editor verbringen, weil die eigene Figur die digitale Identität für die nächsten Jahre ist. Besonders Asia-MMORPGs legen da großen Wert drauf.

In Titeln wie Black Desert Online können sogar einzelne Muskel- oder Knochenpartien im Gesicht direkt mit der Maus zurechtgerückt werden. Neuere Titel wie Throne and Liberty erlauben es sogar, ein Foto hochzuladen, aus dem die KI automatisch ein passendes Charaktergesicht modelliert.

In westlichen Titeln wie Final Fantasy XIV und World of Warcraft rückt die Anatomiechirurgie eher in den Hintergrund. Trotzdem bestimmen Spieler eine Rollen- und Weltidentität. Man entscheidet sich nicht nur für eine Optik, sondern auch für ein Volk mit einer eigenen Geschichte.

Gibt es Negativbeispiele? Ein Sonderfall war das MMORPG Marvel Heroes, das im Jahr 2017 eingestellt wurde. Hier gab es keinen Charakter-Editor, sondern man spielte direkt bekannte Superhelden wie Spider-Man oder Wolverine.

Ansonsten gibt es in westlichen und Asia-MMORPGs höchstens Limitierungen wie Gender- und Race-Lock, bei denen Klassen fest an ein Geschlecht oder Volk gekoppelt sind. Außerdem gibt es in MMORPGs immer wieder Passagen, in denen man kurzzeitig in die Haut seiner NPC-Begleiter schlüpft, beispielsweise in Final Fantasy XIV.