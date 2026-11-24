Hugh Jackman hat in vielen Filmen teils ikonische Rollen wie Wolverine gespielt. Einen Charakter möchte er seit Jahren verkörpern, doch es ist recht unwahrscheinlich, dass der nötige Ausflug ins Horror-Genre geschehen wird.

Heute gehört Hugh Jackman dank Filmen der X-Men-Reihe, Prestige, Australia oder Prisoners zu den bekanntesten Gesichtern Hollywoods. Das bedeutet aber nicht, dass der Schauspieler alle To-Do’s auf seiner Liste abgehakt hat.

Eine Rolle begleitet ihn schon seit Langem, oder besser gesagt: der Wunsch, sie zu spielen. Die Figur wäre Neuland für Hugh Jackman, und gerade deshalb wohl so verlockend. Die Rede ist von niemand geringerem als Horror-Killer Jason Voorhees aus der Reihe Freitag der 13.

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Ein lang gehegter Wunsch

Wie sieht die Beziehung zur Horror-Ikone aus? Im Gespräch mit dem Talk-Show-Host Jay Leno erzählte Jackman einst, dass er schon seit Teenager-Zeiten ein Fan von Freitag der 13. sei und Jason in ihm den Wunsch geweckt habe, selbst Schauspieler zu werden (via fridaythe13thfilms.com).

In der Dokumentation Crystal Lake Memories gibt es zudem einen kurzen Auftritt von Jackman, in dem er nach seinem Wunsch gefragt wird. Seine kurze Antwort dem Interview-Partner gegenüber lautete: „Du hast dich ja gut informiert“ (via nytimes.com).

Anstelle von Jackman wurde die Rolle Jason meist von Stuntmen gespielt, die die nötige Statur mitbrachten. Bedeutet: Sie mussten groß, eher bullig und schwerfällig sein. Jackman tritt zwar oft mit einem trainierten Körper auf, wirkt aber vergleichsweise flink und geschmeidig. Da man das Gesicht des Horror-Killers in den meisten Fällen nicht sieht, muss der Schrecken, der von ihm ausgeht, über die Körpersprache transportiert werden.

Rein schauspielerisch hätte Jackman das vermutlich drauf und könnte sich an die körperlichen Anforderungen wohl auch anpassen. Gleichzeitig wäre es sein erster Ausflug ins Horror-Genre, von Mischformen wie dem Action-Horrorfilm Van Helsing mal abgesehen.

Es wäre sicherlich erfrischend, den zumeist positiv besetzten Hollywood-Star als brutalen Killer zu sehen. Aktuell wird an einem neuen Film aus dem Horror-Franchise getüftelt, schon im nächsten Jahr soll der Streifen namens Jason erscheinen (via deadline.com). Darin spielt Schuyler White den berühmten Killer.

Das Franchise feierte aber schon 2026 nach 17 Jahren Abwesenheit seine Rückkehr: auf HBO Max startete im Oktober die Serie Crystal Lake, ein Prequel zum ersten Film.

In beiden Fällen fehlt von Hugh Jackman leider jede Spur.

Wenn wir (und Hugh Jackman) Glück haben, taucht er irgendwann der Zukunft noch als Jason auf der Leinwand auf. Die Chancen dürften aber schlecht stehen. Oder was denkt ihr darüber? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Ein Film mit Jackman liegt MeinMMO-Redakteur Niko besonders am Herzen: Ich werde Deadpool niemals verzeihen, wie er mit dem wohl besten Marvel-Film umgegangen ist