Lichtschwerter sind ein essenzieller Teil von Star Wars und in so gut wie allen Filmen, Serien oder Büchern vertreten. Neben den Standard-Ausführungen gibt es eine Reihe an Variationen, die teils sehr absurd daherkommen. In dieser Liste findet ihr fünf ausgewählte Beispiele.

Wie wurde die Liste erstellt? Das Lichtschwert ist eine der ikonischsten Waffen der Popkultur und ein Grund, warum Star Wars bis heute so beliebt ist. Es sieht einfach cool aus, wenn zwei oder mehr Personen sich mit Lichtschwertern bekämpfen.

Auf MeinMMO haben wir uns bereits die verschiedenen Farben der Klingen angesehen. In dieser Liste soll es um Exemplare gehen, die aufgrund ihres Aussehens oder ihrer Verwendung aus der Reihe tanzen und nahezu absurd wirken.

Die Auswahl basiert auf der Meinung des Autors. Wenn ihr noch mehr absurde Beispiele kennt, schreibt sie uns gerne in die Kommentare.

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Sichelklinge – Kurvig zum Sieg

Erster Auftritt: „Ein Leben ohne Tod“ (Kurzgeschichte im Band „Dunkle Legenden“)

Die meisten Lichtschwerter, die man in Star Wars sieht, verfügen über eine schnurgerade Klinge, ganz ähnlich wie bei einem herkömmlichen Schwert. Es gibt jedoch eine Sichel-Variante, die entsprechend geschwungen daherkommt und deren Klinge einen Halbmond formt.

Die Waffe ist extrem selten und wird vom Sith-Lord Darth Noctyss geführt. Allein der Anblick sorgt für Verwunderung und wer ihr im direkten Kampf begegnet, muss sich kurzerhand auf neue Angriffsmuster einstellen.

Die geschwungene Klinge bietet Raum für Experimente und ungewöhnliche Attacken, man darf aber nicht unterschätzen, dass man als Träger über wenig Reichweite verfügt und sich im schlimmsten Fall beim Ausholen selbst verletzt. Luke Skywalker tritt im Buch „Shadow of the Sith“ gegen einen Kultisten von Palpatine an, der eine Sichel-Klinge führt.