In einem Interview sprachen die Entwickler von Path of Exile 2 über den anstehenden 1.0-Release und die eigenen Erwartungen. Das Ziel für Steam ist ambitioniert.

Was verraten die Entwickler? Bei einem Interview mit Kakao Games in Busan sprach Jonathan Rogers (leitender Entwickler bei Grinding Gear Games) über den finalen Release von Path of Exile 2 am 6. Dezember 2026. Man habe von vielen Spielern des ersten Teils gehört, dass sie die Early-Access-Version bisher gemieden haben, um auf den offiziellen Start zu warten.

Die internen Erwartungen seien daher hoch, so Rogers weiter: „Um ein konkretes Ziel zu setzen, wollen wir auf Steam die 1 Million gleichzeitig aktiven Nutzer überschreiten. Natürlich erwarten wir, dass eine beträchtliche Anzahl von Nutzern das Spiel auch auf anderen Plattformen als Steam genießen wird. Vor allem unter Berücksichtigung der koreanischen Nutzer glaube ich, dass letztlich noch sehr viel mehr Leute das Spiel genießen werden.“

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Die Top 10 auf Steam ist das Ziel

Zur Einordnung: Die Early-Access-Version von Path of Exile 2 kam auf Steam zeitweise auf 578.569 gleichzeitig aktive Steam-Spieler (Quelle: steamdb.info). Der Vorgänger konnte im Peak maximal 229.337 Steam-Nutzer gleichzeitig auf die Server locken.

Wenn wir auf die Steam-Spiele blicken, die zeitweise die Million knacken konnten, befinden wir uns in der All-Time-Top 10. Elden Ring steht dort derzeit auf Platz 9 und liegt mit 953.426 knapp unter der Marke. Cyberpunk 2077 kommt auf Platz 8 wiederum auf 1.054.388 gleichzeitig aktive Spieler im Peak. Irgendwo dort möchten die Entwickler von Grinding Gear Games mit Path of Exile 2 in etwas mehr als zwei Wochen landen.

Was verraten die Entwickler noch? Im Interview sprach Rogers zudem darüber, was die finale Release-Version von Path of Exile 2 im Vergleich zur aktuellen Early-Access-Version bieten soll:

Abschluss der Hauptkampagne durch die neuen Kapitel 5 und 6

Überarbeitung mehrerer Inhalte, Systeme und Items

Behebung aktueller Probleme und Schwächen, etwa was die Belohnungen oder die Kampfgeschwindigkeit angeht

Man möchte keine Option implementieren, über die man die Kampagne überspringen kann – stattdessen möchte man schnellere und einfachere Wege anbieten, neue Charaktere zu entwickeln

Für die neue Schatten-Klasse soll es spielbare Builds geben, die nicht auf Verstohlenheit setzen – etwa mit Fokus auf Dolche

Man möchte weiterhin auf das Bezahlmodell setzen, das schon das erste Path of Exile zu einem großen, nachhaltigen Erfolg gemacht hat

Wie sieht es aus: Freut ihr euch auf den finalen Start von Path of Exile 2? Oder seid ihr voll im GTA-6- oder WoW-Forever-Fieber? Verratet es uns gern in den Kommentaren! Für das Action-RPG von Grinding Gear Games gab es übrigens erst eine große Ankündigungsrunde, bei der neben dem Schatten auch die neue Liga angekündigt worden ist: Path of Exile 2 stellt eine zweite neue Klasse für den Free2Play-Release vor, aber die ist nicht mal das Beste an der Ankündigung