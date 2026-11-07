Path of Exile 2 stellt eine zweite neue Klasse für den Free2Play-Release vor, aber die ist nicht mal das Beste an der Ankündigung

Grinding Gear Games hat den 1.0-Release von Path of Exile 2 auf der ExileCon vorgestellt. Zusammen mit einigen Verbesserungen kommt der Schatten als neue Klasse. Was jedoch noch höhere Wellen schlägt, ist die Liga, mit der PoE 2 starten wird.

Nachdem das Studio erst zur gamescom 2026 den Duellanten als neue Klasse vorgestellt hat, wurde jetzt, am 6. November, der Schatten als zweite Klasse zum 1.0-Release enthüllt.

Im Gameplay wirkt der Schatten am ehesten wie der Jäger aus Diablo 4, kämpft mit Dolchen, Verstohlenheit und Bomben. Außerdem kann er Schemen beschwören, die ihn im Kampf unterstützen, und in das Schattenreich eindringen. Dunkelheit dient ihm als neue Ressource. Zum Release wird der Schatten zwei Aszendenzen bekommen:

Assassine, der vor allem auf heftige Schläge aus der Verstohlenheit heraus setzt

und Infiltrator, der als „meisterhafter Dieb“ beschrieben wird.

Version 1.0 von Path of Exile 2 erscheint am 11. Dezember und das Spiel wird am gleichen Tag Free2Play mit allen angekündigten Inhalten. Zum Start wird die Liga „Conquerors of Wraeclest“ laufen, die zumindest auf Reddit aktuell für große Aufregung sorgt.

Video starten Path of Exile 2 stellt den Schatten vor, die zweite neue Klasse zum 1.0-Release des ARPGs Autoplay

Path of Exile 2 wird zum Strategiespiel und Fans wollen jetzt schon, dass der Modus bleibt

In „Conquerors of Wraeclast“ werdet ihr Armeen aufstellen und Basen bauen können, wie in einem Strategiespiel. Mit Gebäuden wertet ihr eure Festungen auf und tretet gegen andere Fraktionen an, um am Ende einen finalen Endkampf austragen zu können.

Ihr selbst sucht dabei eine Fraktion aus, für die ihr antretet: Karui, Ezomyte oder Maraketh. Während der Eroberung ist das Ziel 100 Festungen zu stürmen und zu halten – mit Belagerungswaffen. Jedes eroberte Territorium gewährt Zugang zu besonderen Jagdgrünen und erhöht die Item-Rarität, die ihr ergattern könnt.

Im Gameplay sieht der Modus aus wie eine Mischung als Heroes of Might and Magic und Total War, jedoch mehr mit dem Flair von Herr der Ringe: Schlacht um Mittelerde. Auf Reddit sind die Fans jetzt schon begeistert von der Idee und vor allem von der Möglichkeit, nach dem Aufstellen der Einheiten selbst an vorderster Front mitkämpfen zu können.

Zudem könnt ihr bis zu drei Kommandanten rekrutieren, die eure Armeen anführen und allesamt Stärken und Schwächen haben. Teil der Liga wird außerdem ein Reforging-System sein, mit dem ihr ungewollte Modifikatoren von Items entfernen und durch stärkere ersetzen könnt.

Video starten Mit „Conquerors of Wraeclast“ wird Path of Exile 2 plötzlich zum Strategiespiel

Zusammen mit der neuen Klasse und der Liga hat Grinding Gear Games auf der ExileCon noch weitere Inhalte und Neuerungen angekündigt, darunter:

die finalen Akte 5 und 6 der Kampagne

über 200 neue Basis-Items, 40 neue und 70 überarbeitete Uniques

Verbesserungen am passiven Skill-Tree

neue Skills und Überarbeitungen an einigen Aszendenzen, etwa Infernalist, Blutmagier oder Söldner

eine neue Liga für Path of Exile (1), „Covens of Umbra“

Über welche der Neuerungen für Path of Exile oder Path of Exile 2 freut ihr euch am meisten? Habt ihr euch schon für eine Klasse zum Release entschieden? Schreibt einen Kommentar!

Path of Exile 2 klingt immer besser und nach den Ankündigungen auf der ExileCon dürfte es für ARPG-Fans schwierig sein, zu widerstehen. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall reinschauen werde, obwohl ich meine Seele eigentlich Diablo verschrieben habe. Mich hat aber schon der Duellant überzeugt: Ich wollte Diablo ewig treu bleiben, aber nach 30 Minuten mit der neuen Klasse in Path of Exile 2 fällt es mir schwer