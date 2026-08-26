Path of Exile 2 bekommt eine der beliebtesten Klassen des Vorgängers und sie sieht „hot“ aus

Wenn Path of Exile 2 am 11. Dezember 2026 final erscheint, erwartet euch auch das Debüt einer neuen Klasse. Die Vorfreude bei den Fans ist groß. Schließlich gehört der Duelist im ersten Teil zu den beliebtesten Archetypen.

Was ist das Besondere an der neuen Klasse? Zum einen ist es natürlich immer etwas Besonderes, wenn ein Action-RPG wie Path of Exile 2 eine frische Klasse mit den zugehörigen Ascendancys bekommt. Das schüttelt die Meta ordentlich durcheinander und erhöht den Wiederspielwert enorm.

Zum anderen ist der Duelist aber auch eine der beliebtesten Klassen des Vorgängers. Er setzt auf Ein- und Zweihandschwerter (auch der Kampf mit zwei Klingen ist möglich), profitiert besonders von Stärke sowie Geschicklichkeit und glänzt im Kampf mit flüssigen Angriffsserien, Haltungswechseln, schneller Positionierung und aktiver Verteidigung durch Paraden.

Die beiden bekannten Aufstiegsklassen sind der Slayer sowie der Gladiator. Die dritte Karriere ist noch nicht bekannt. Eine Übersicht der 8 Klassen, die bereits in der Early-Access-Version spielbar sind, findet ihr in unserer Übersicht zu den Ascendancys aus Path of Exile 2. Der neue Trailer zeigt übrigens Duelist-Gameplay – haltet nach Schwertern Ausschau:

Video starten Path of Exile 2 gibt seinen vollständigen Release im Trailer bekannt Autoplay

„Was für ein tolles vorzeitiges Weihnachtsgeschenk das doch sein wird“

Wie reagiert die Community auf den Duelist? Mit großer Vorfreude, und das in gleich mehreren Diskussionen auf Reddit.

FemmeVampire schreibt auf Reddit etwa: „Sie haben den Duelist hot gemacht, sendet Hilfe!“

BendicantMias ergänzt unter dem Post: „Der Duellant war schon immer ein heißer Typ, das ist irgendwie sein Ding. Der Duellant aus PoE 1 war bekanntlich ein Frauenheld, ich sehe keinen Grund, warum der Duellant aus PoE 2 da anders sein sollte.“

caiodepauli feiert auf Reddit: „Verdammt, was für ein tolles vorzeitiges Weihnachtsgeschenk das doch sein wird!“

suckmesideways111 hat auf Reddit bereits seine Spielweise im Sinn: „SPIN2WIN“ – er möchte sich mit seinen Schwertern also durch die Gegner durchwirbeln.

Wie sieht es bei euch aus? Freut ihr euch auf den Duelist und seine Schwerter sowie Skills? Verratet es uns gern in den Kommentaren. Übrigens: Mit den Blick auf den finalen Release haben die Entwickler exklusive Belohnungen für alle versprochen, die sich auf der offiziellen Webseite registrieren. Alle Infos dazu findet ihr auf der nächsten Seite. Wenn euch das nicht interessiert, schaut bei dieser Story vorbei: Nvidia wollte einen Fehler in Path of Exile 2 nicht lösen, also schickten die Entwickler den ganzen PC ein