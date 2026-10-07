Wird das LoL-MMORPG Free2Play? Chef von Riot macht vielen Spielern Hoffnung

Riot-Chef Marc Merrill sprach in einem Podcast vor wenigen Tagen über den Status quo des MMO-Genres, das LoL-MMORPG, Free2Play und vieles mehr. MeinMMO fasst euch das Wichtigste zusammen.

Was verrät der Chef von Riot? In dem fast 2 Stunden langen Podcast vom YouTube-Kanal Lemonade Stand kamen viele Themen zur Sprache. Es ging beispielsweise auch um das Fighting Game 2XKO und gemachte Fehler. Im Folgenden fokussieren wir uns auf die Aussagen von Marc Merrill zum MMO-Genre im Allgemeinen und das LoL-MMORPG im Speziellen.

Ganz besonders spannend sind seine Aussagen zu Free2Play. Schließlich setzen die meisten Spiele von Riot Games auf den kostenlosen Zugang und einige Monetarisierung durch Mikrotransaktionen. Marc Merrill betont im Gespräch aber, dass Riot nicht auf das Free2Play-Bezahlmodell festgelegt sei. Man würde derzeit an Dingen arbeiten, die nicht Free2Play sein sollen. Das Bezahlmodell müsse zum jeweiligen Spiel passen.

Wir hatten nie die strategische Notwendigkeit, ausschließlich Free-to-Play-Spiele zu entwickeln. […] Wir arbeiten an Projekten, die nicht kostenlos spielbar sind. Und, wisst ihr, das Geschäftsmodell sollte ja zum Spiel passen.

Ob es sich bei diesen Projekten auch um das LoL-MMORPG handelt, bleibt leider unklar. Der Kontext des gesamten Gesprächs schürt jedoch die Hoffnung auf ein Buy2Play oder Abo-Modell. Das dürfte der Mehrheit der Teilnahmer unserer Umfrage zu dem Thema freuen. Im September fragten wir euch, welches Bezahlmodell ihr in MMORPGs bevorzugt.

Fast die Hälfte (48 Prozent) mag am liebsten ein Modell wie bei WoW und Final Fantasy XIV, mit Abo und Kaufpreis, dafür mit vergleichbar wenigen Mikrotransaktionen. Buy2Play wie bei ESO und New World landet auf Platz 2, mit 36 Prozent. Ein moderates Free2Play-Modell wie bei Guild Wars 2 landet erst auf Platz 3 mit 9 Prozent der Stimmen. Aggressivere Varianten wie bei Lost Ark oder Throne and Liberty will kaum jemand. (3 Prozent).

Arcane zeigte eindrucksvoll, wie stark das Runeterra-Universum auch in einer breiten Zielgruppe funktionieren kann:

Video starten Arcane Season 2 Trailer – Nothing to Lose Autoplay

Wehe uns, wenn das LoL-MMORPG ein Erfolg wird

Was verrät Marc Merrill noch? Die weiteren Aussagen fassen wir euch knackig im Folgenden zusammen:

Marc Merrill verrät, dass die Hits von Riot in der Vergangenheit stets mit vergleichbar kleinen Teams gestartet sind, nur um danach dann deutlich zu wachsen. Das scheint auch für das LoL-MMORPG zu gelten, doch weiß man bei Riot natürlich, wie enorm die Erwartungen der Fans sind. Entsprechend großartig muss das Team sein, das an dem Spiel arbeitet. Wie viele Entwickler genau an dem Spiel arbeiten, hat Merrill leider nicht verraten.

Der Riot-Chef stimmt zu, dass das Umfeld für neue MMOs heutzutage schwer ist und es viele Gründe dafür gibt, so ein ambitioniertes Projekt NICHT umzusetzen. Er glaubt aber auch, dass man viele gute Antworten auf die aktuellen Herausforderungen des Marktes hat und er kann es nicht erwarten, der Welt zu zeigen, woran man konkret gerade arbeitet.

Laut Merrill hat man auf die Umsetzung des MMORPGs gewartet, bis man das dafür notwendige Fundament vorweisen konnte: eine ausreichend große Fan-Basis für das Runeterra-Universum, verlässliche Einnahme-Ströme, ein großartiges Team und die technischen Fähigkeiten, um so ein MMO umsetzen zu können.

Wenn das LoL-MMORPG ein großer Erfolg wird, könnte es ähnlich verheerend für den Alltag bestimmter Spieler sein wie World of Warcraft seinerzeit – da ist sich Marc Merrill sicher. Wahrscheinlich kann jeder WoW-Veteran aus seinem Umfeld Anekdoten von Mitspielern erzählen, die es mit WoW übertrieben und dadurch im realen Leben Probleme bekommen haben.

Dass die Gründer von Riot 15 Jahre nach der Übernahme durch den chinesischen Konzern Tencent noch mit an Bord sind, unterstreicht laut Merrill, wie gut die Zusammenarbeit funktioniert und wie wenig sich Tencent in die Entwicklung von Spielen einmischt.

Den gesamten Podcast könnt ihr euch auf YouTube oder im Folgenden geben:

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Wie reagiert die Community? Was es leider wieder nicht gibt, das sind konkrete Infos zum Spiel selbst. Riot lässt sich Zeit, und das gefällt einigen Genre-Fans gar nicht. Andere gewähren Riot weiterhin einen Vertrauensvorschuss.

Mountain-Data-5758 schreibt etwa auf Reddit: „Je mehr ich über das MMO von Riot höre, desto unwahrscheinlicher erscheint es mir, dass es jemals erscheinen wird. Wir hören nun schon seit sechs Jahren davon. Sie haben die Entwicklung neu aufgerollt, den Schwerpunkt verlagert, neue Spiele eingestellt, und dennoch erhalten wir keinerlei Informationen zu irgendetwas, was mit dem MMO zu tun hat.“

Exotic-Bobcat124 erklärt indes auf Reddit: „Meiner Meinung nach hatte das MMO-Genre schon immer das größte Potenzial, tatsächlich das beste Multiplayer-Genre überhaupt zu sein. Aber es wurde durch veraltetes Gameplay und mangelnde Risikobereitschaft in Sachen Kreativität und Verbesserungen ruiniert. Ehrlich gesagt hoffe ich, dass das Riot-MMO das ändern und etwas Neues und Hochwertiges auf den Markt bringen kann. Sie haben alles, was sie brauchen, und müssen das nur noch in ein passendes MMO-Spiel umsetzen.“

Wie seht ihr das? Glaubt ihr auch, dass wir niemals ein fertiges LoL-MMORPG sehen werden? Habt ihr Vertrauen in Riot? Verratet es uns gern in den Kommentaren! Wie groß der Stellenwert des Projektes innerhalb des Studios ist, hat Merrill immer wieder betont. Zuletzt gab es sogar die Verknüpfung zur Arthus-Sage: Chef von Riot vergleicht Arbeit am LoL-MMORPG mit der Gralssuche