Chef von Riot vergleicht Arbeit am LoL-MMORPG mit der Gralssuche

Auf der PAX West 2026 sprach Riot-Chef Marc Merrill kurz über die Entwicklung des LoL-MMORPGs. Dabei betont er, wie herausfordernd diese Aufgabe ist.

Was sagt der Riot-Chef? Bei einem Talk auf der PAX West 2026 spricht Marc Merrill kurz über die Entwicklung des MMORPGs für das Universum von League of Legends. Der Mitgründer von Riot Games betont dabei, dass man sich der enormen Verantwortung und Erwartungshaltung der Fans bewusst sei.

Wir wissen, welche Hoffnungen und Träume die Spieler haben. Es liegt jetzt nur an uns, ob wir bei der Ausführung erfolgreich sein können. […] Intern nennen wir es die Gralssuche und wir wissen, dass viele tapfere Ritter auf dem Weg ihr Leben geben werden. Aber es geht um den heiligen Gral, also lasst uns alles geben! Diese Einstellung wollen wir im gesamten Team kultivieren. Marc Merrill auf der PAX West 2026, via X

Diese Aussage macht noch einmal klar, dass Riot sein beliebtes Runeterra-Universum auf keinen Fall durch einen MMO-Schnellschuss beschädigen möchte. Ganz im Gegenteil: Hierbei handelt es sich um ein Prestige-Projekt, an dem aktuell viele der besten Leute von Riot arbeiten sollen.

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Kaum Infos, viele Fragezeichen

Was ist sonst zum LoL-MMORPG bekannt? Weiterhin leider nur sehr wenig. Mit dem Weggang von Greg „ Ghostcrawler“ Street und dem Neustart der Entwicklung vor 3 Jahren wurden die Karten komplett neu gemischt. Klar ist nur, dass man sich in der Zwischenzeit diverse erfahrene MMO-Entwickler geholt hat, wie beispielsweise Brian Holinka (Blizzard).

Und, dass Riot eines der ganz wenigen Games-Unternehmen aus dem Westen ist, welches das Geld, die Ambitionen und die Team-Größe hat, um heutzutage ein vollwertiges Themenpark-MMORPG zu produzieren. Das LoL-MMORPG landet daher auch ohne offizielle Infos im S-Tier unserer Tier List der Online-Rollenspiele der Zukunft.

Was sind eure Hoffnungen für und Erwartungen an das LoL-MMORPG? Freut ihr euch vielleicht sogar auf andere Genre-Vertreter mehr? Verratet es uns gern in den Kommentaren. Mehr zu den ursprünglichen Plänen für das ambitionierte Online-Rollenspiel findet ihr in unserem Übersichtsartikel: Alles, was wir 2026 über das neue MMORPG zu LoL wissen