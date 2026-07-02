Die Zukunft der MMORPGs in der Tier List: Welche Online-Rollenspiele können das Genre retten?

Von Hoffnungsträger bis Unfall mit Ansage: Für die MMORPG-Themenwoche 2026 hat unser Genre-Experte Karsten Scholz die wichtigsten Online-Rollenspiele der kommenden Jahre in eine Tier List gepackt.

Wie ist die Tier List entstanden? Unser Genre-Experte Karsten Scholz bewertet die wichtigsten MMORPGs der Zukunft und ordnet diese in ein Tier-List-Ranking ein. Er konzentriert sich dabei auf die aus seiner Sicht bekanntesten Online-Rollenspiele, die sich derzeit in Entwicklung befinden. Dazu zählen auch Spiele, die sich aktuell im Early Access befinden.

Falls ihm ein Nischen-Projekt durchgerutscht ist, das eurer Ansicht nach zwingend in der Tier List auftauchen sollte, haut es gern in die Kommentare!

Das Ranking umfasst die nachfolgenden Tier-Stufen:

S-Tier : Das hier sind die großen Hoffnungsträger, die das Zeug dazu haben, als MMORPG eine breite Community im Westen mal wieder so richtig zu begeistern, und zwar nachhaltig

: Das hier sind die großen Hoffnungsträger, die das Zeug dazu haben, als MMORPG eine breite Community im Westen mal wieder so richtig zu begeistern, und zwar nachhaltig A-Tier : Das Potenzial für ein richtig gutes MMORPG ist bei diesen Spielen da, doch gibt es konkrete Fragezeichen und vereinzelte Warnsignale

: Das Potenzial für ein richtig gutes MMORPG ist bei diesen Spielen da, doch gibt es konkrete Fragezeichen und vereinzelte Warnsignale B-Tier : Hier landen MMORPGs, die im Westen in einer kleinen Nische durchaus Spaß machen könnten, aber für mehr reicht es wahrscheinlich nicht

: Hier landen MMORPGs, die im Westen in einer kleinen Nische durchaus Spaß machen könnten, aber für mehr reicht es wahrscheinlich nicht C-Tier : Wenn diese Spiele rauskommen, werden sie im Westen als Flop oder große Enttäuschung in die Geschichte der MMORPGs eingehen

: Wenn diese Spiele rauskommen, werden sie im Westen als Flop oder große Enttäuschung in die Geschichte der MMORPGs eingehen D-Tier: Diese Titel werden wahrscheinlich niemals final erscheinen

Das Grindfest vom 29. Juni bis 5. Juli 2026

In dieser Woche erwarten euch jeden Tag spannende Artikel rund um das Thema MMORPG. Mit dabei: nostalgische Rückblicke, spannende Analysen namhafter Branchen-Veteranen, Ausblicke auf kommende Online-Rollenspiele und launige Streams.



Hier geht’s zum Programm zur großen MMORPG-Themenwoche 2026 von MeinMMO In dieser Woche erwarten euch jeden Tag spannende Artikel rund um das Thema MMORPG. Mit dabei: nostalgische Rückblicke, spannende Analysen namhafter Branchen-Veteranen, Ausblicke auf kommende Online-Rollenspiele und launige Streams.Hier geht’s

Eines der spannendsten MMORPGs der Zukunft im Trailer – Guild Wars 3:

Video starten Guild Wars 3 stellt euch im neuen Video die Welt von Orr vor Autoplay

Tier List der MMORPGs der Zukunft (2026 und später)

S-Tier Guild Wars 3

Das LoL-MMORPG A-Tier Aion 2

ArcheAge Chronicles

Chrono Odyssey

Honor of Kings: World B-Tier AdventureQuest Worlds: Infinity (Remaster)

Apogea

Corepunk

Danu: Rise of the Templars (ehemals Avalon: Rise of the Templars)

Dark Continent

Drakantos

EverQuest 3

EverQuest Legends

Hana

Horizon Steel Frontiers

Persist Online

Prism 2033

Scars of Honor

Stars Reach

Tera 2 C-Tier Anseion

Asteria: Fate of the Fallen

Architect: Land of Exiles

Arvita

Ascent Quest

Ashfall

Avalon (Metaverse)

Brighter Shores

Camelot Unchained

City of Titans

Depths of Erendorn

Elderwood Online

Embers of the Uncrowned

Epitome

Eternal Tombs

Fractured Conquest

Grimrain

Havenhold

Hollowed Oath

Interstellar Utopia

Isekai Guardians

Kaetram

Lunar Lakes

MapleStory Classic

Might of Spells

Monsters & Memories

Past Fate

Pax Dei

PlaneShift

Ragnarok Online 3

Realm of Simplicity

Secret Forest

SpaceCraft

Spawn World

SpiritVale

Teredor

The Starlight

The Tau Experiment

World of Titans MMORPG

WorldShards D-Tier Ashes of Creation

Bellatores

Chronicles of Elyria

Into the Echo

MIR5

MMORPG für Herr der Ringe

Profane

Starfall

Die größten Hoffnungsträger für das MMORPG-Genre

Warum verdienen sich die Spiele in den höchsten beiden Tier-Stufen die S- und A-Wertung? Gehen wir die MMORPGs kurz durch!

Die MMORPGs im S-Tier

LoL-MMORPG: Wenn ein westliches Studio heutzutage das Geld, die Ambitionen und die Team-Größe hat, um dem MMORPG-Genre den eigenen Stempel aufzudrücken, dann ist es Riot. Schon alleine deshalb, weil die Runeterra-Franchise durch League of Legends, Arcane und Co. eine so große Fan-Basis besitzt, dass sich das Risiko einer MMO-Entwicklung für Riot am Ende mehr als auszahlen könnte.

Wenn ein westliches Studio heutzutage das Geld, die Ambitionen und die Team-Größe hat, um dem MMORPG-Genre den eigenen Stempel aufzudrücken, dann ist es Riot. Schon alleine deshalb, weil die Runeterra-Franchise durch League of Legends, Arcane und Co. eine so große Fan-Basis besitzt, dass sich das Risiko einer MMO-Entwicklung für Riot am Ende mehr als auszahlen könnte. Guild Wars 3: Kaum offiziell von ArenaNet angekündigt, ist der Hype spürbar. Auf kein anderes MMORPG freut sich die westliche Community aktuell so sehr. Kein Wunder! ArenaNet hat bereits zweimal bewiesen, dass sie tolle MMOs fertigstellen können. Und dass sie bereit sind, die Spielerfahrung mit einem Nachfolger sinnvoll zu verändern, sodass alle Spiele parallel nebeneinander existieren können. Kaum ein anderes Studio ist erfahrener.

Die MMORPGs im A-Tier

Aion 2 : Im Heimatmarkt ist es bereits ein großer Erfolg, doch damit das auch global klappt, muss NCSoft in der westlichen Version einige Anpassungen vornehmen – vor allem bei der Monetarisierung mit seinen diversen Abos und Battle-Pässen. Wenn sie das tun, könnte sich Aion 2 zum weltweit größten neuen MMORPG der vergangenen Jahre aufschwingen. Wenn nicht, droht das Schicksal von Throne and Liberty.

: Im Heimatmarkt ist es bereits ein großer Erfolg, doch damit das auch global klappt, muss NCSoft in der westlichen Version einige Anpassungen vornehmen – vor allem bei der Monetarisierung mit seinen diversen Abos und Battle-Pässen. Wenn sie das tun, könnte sich Aion 2 zum weltweit größten neuen MMORPG der vergangenen Jahre aufschwingen. Wenn nicht, droht das Schicksal von Throne and Liberty. Chrono Odyssey: Ja, der Test im Sommer 2025 war ernüchternd und offenbarte viele Schwächen. Der Test zeigte aber auch großes Potenzial und enormes Interesse bei der MMO-Community. Zudem haben die Devs die einzig richtige Entscheidung getroffen und den Release deutlich verschoben, um an den Baustellen zu arbeiten. Die Chancen stehen daher gut, dass das was werden könnte.

Ja, der Test im Sommer 2025 war ernüchternd und offenbarte viele Schwächen. Der Test zeigte aber auch großes Potenzial und enormes Interesse bei der MMO-Community. Zudem haben die Devs die einzig richtige Entscheidung getroffen und den Release deutlich verschoben, um an den Baustellen zu arbeiten. Die Chancen stehen daher gut, dass das was werden könnte. ArcheAge Chronicles: Das erste ArcheAge hat viele Fans. Doch soll der Nachfolger ganz anders sein, mit Fokus auf PvE, Story und Inhalten für Solo-Spieler und kleine Gruppen. Kann das funktionieren? Das Studio ist erfahren und die Ambitionen sind groß. Uns gefällt die neue Ausrichtung sehr. Vieles wird vom ersten Playtest und den Plänen für die Monetarisierung abhängen.

Das erste ArcheAge hat viele Fans. Doch soll der Nachfolger ganz anders sein, mit Fokus auf PvE, Story und Inhalten für Solo-Spieler und kleine Gruppen. Kann das funktionieren? Das Studio ist erfahren und die Ambitionen sind groß. Uns gefällt die neue Ausrichtung sehr. Vieles wird vom ersten Playtest und den Plänen für die Monetarisierung abhängen. Honor of Kings: World: Das MMO zur (in Asien extrem erfolgreichen) Honor-of-Kings ist für Tencent ein Prestige-Produkt. Entsprechend hochwertig fällt die Produktion aus, das Spiel sieht toll aus, ist teils spektakulär inszeniert und macht in den actionreichen Kämpfen Spaß. Ein Fragezeichen liegt jedoch bei der Monetarisierung (Gacha!) und wie das MMO-Lite-Konzept hier im Westen ankommt.

Jetzt ist natürlich die große Frage, wie eure Tier-List für die kommenden MMORPGs der Zukunft aussehen würde? Welche Projekte gehören für euch ins S-Tier? Haben wir vielleicht sogar ein Spiel übersehen, dass in die Liste gehört? Verratet es uns in den Kommentaren! Ein aktueller Trend gefällt unserem Genre-Enthusiasten übrigens gar nicht: 2 Spiele aus China zeigen die Zukunft der MMORPGs, unserem Experten gefällt sie gar nicht