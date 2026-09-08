Spieler werden in Path of Exile zu „Klimaklebern“, sabotieren ein Turnier und bekommen Zuspruch von der Community

Path of Exile und sein Nachfolger finanzieren sich zu einem großen Teil mit Cosmetics. Einige davon sorgen nun aber für Probleme, weil sie ganze Städte mit Unrat und anderen Dingen vollkleistern und sogar für Lags sorgen. Einige Spieler nutzen das, um andere bewusst zu stören – und lenken damit den Blick auf ein Problem.

Anders als in Diablo 4, gibt es in Path of Exile und Path of Exile 2 deutlich mehr Möglichkeiten für kosmetische Anpassungen aus dem Shop. Statt nur Skins zu kaufen, könnt ihr mit den Cosmetics hier sogar eure Mauszeiger anpassen oder buchstäblich Spuren in der Welt hinterlassen.

Genau das sorgt jedoch gerade für Probleme. In neueren Cosmetics, den „Plague Supporter“-Packs, gibt es die Möglichkeit, die Spielwelt mit Krankheiten zu verzieren , die aber mehr aussehen wie … biologischer Abfall. Das Zeug bleibt für alle sichtbar auf dem Boden liegen und vermüllt sogar die Städte.

Auf Reddit gibt es Ärger deswegen, vor allem, weil man für die Reinigung ein anderes Cosmetic-Pack braucht, das jedoch kaum jemand kaufen will, wie es klingt. Dieser Unrat sieht nicht nur widerlich aus, er sorgt auch für Performance-Probleme.

Effekte wie das Seuchen-Zeugs, aber auch Feuer-Spuren und andere Dinge sorgen für Lags und lange Ladezeiten. Genau das haben einige Spieler bewusst provoziert, während sich Profis und Experten für das Rennen auf der Exilecon im November qualifizieren wollten (auf Reddit).

Video starten Path of Exile stellt das Plague Supporter Pack vor, mit dem ihr die Welt in Unrat tauchen könnt … leider Autoplay

„Bringt immerhin Aufmerksamkeit“

Die vielen Effekte auf dem Boden sorgen offenbar für eine erhöhte Server- oder Client-Last und verursachen lange Loading-Screens, über die sich auch andere Spieler auf Reddit aufregen. Gerade zu Beginn einer neuen Liga, wie kürzlich der Event-Liga der Verbotenen Riten, seien Städte quasi nicht betretbar.

Während Spieler in Path of Exile 2 einfach in ihren Unterschlupf fliehen können, ist das in Path of Exile 1 keine Möglichkeit und ja, die Cosmetics gibt es für beide Spiele. Gerade, dass es während der Qualifikation Streamer trifft, trifft aber auf Befürwortung in Teilen der Community:

Ich meine, das lenkt die Aufmerksamkeit auf das, was die Leute als ziemlich großes Problem mit dem Spiel betrachten (der Einfluss von MTX auf Performance in Städten) BraverXIII auf Reddit

Ob das wirklich die Absicht gewesen ist oder nur ein Nebeneffekt, können wir nicht sagen, aber andere Nutzer stimmen zu und prophezeien: Das wird öfter passieren, in der Hoffnung, dass Grinding Gear Games irgendwann eingreift.

Ob und wann die Entwickler hier wirklich Möglichkeiten geben, um solche Cosmetics ausblenden zu lassen, steht offen – für gewöhnlich passiert so etwas aber nicht so schnell. Schließlich haben die Spieler für so etwas gezahlt. Bis zur Veröffentlichung von Path of Exile 2 kann sich aber noch einiges ändern, auch wenn Version 1.0 nicht mehr so weit weg ist: Die Halle tobt zur ONL, weil Path of Exile 2 endlich kostenlos wird