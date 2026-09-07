Spieler besorgen sich in Path of Exile 2 Skillpunkte, ohne dafür arbeiten zu müssen, Entwickler reagieren direkt

Mit dem neuen Patch hat Path of Exile 2 einige neue Inhalte ins Spiel gebracht – und mindestens einen Bug, mit dem Spieler einfach so Aszendenz-Punkte bekommen konnten. Dieser Fehler wurde nun behoben, nicht ganz zur Freude einiger weniger.

Seit Patch 0.5.5 am Freitag, dem 4. September 2026, für Path of Exile 2 aufgespielt wurde, konnten Spieler bereits beendeten Prüfungen des Chaos („Trial of Chaos“) beitreten. Taten sie das, haben sie als Belohnung direkt Aszendenz-Punkte erhalten.

Für gewöhnlich dauert der Grind dieser Punkte länger und ist zumindest bei einem Teil der Community weniger beliebt, aber notwendig, um die besten Builds fürs Endgame spielen zu können. Bereits am Wochenende wurde der Bug per Hotfix wieder behoben.

Hier findet ihr eine Übersicht aller Aszendenzen, die es aktuell in Path of Exile 2 gibt.

Auf Reddit ist die Meinung über den Bugfix zwiegespalten. Während sich einige beschweren, dass die Exploiter nun einen unfairen Vorteil haben, meckern andere allgemein über den Aszendenz-Farm. Wieder andere schütteln den Kopf darüber, dass so viele Spieler scheinbar versuchen, das Spiel möglichst wenig spielen zu müssen.

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Patch 0.5.5. sorgt für neue Spielerflut kurz vor Version 1.0

Der Patch selbst konnte jedoch dafür sorgen, mehr als 147.000 Spieler anzulocken und einen großen Teil davon über das Wochenende zu halten (laut SteamDB), auch wenn das Spiel zu vorigen Patches deutlich größeren Zuwachs verzeichnen konnte. Highlights von Patch 0.5.5 sind:

Verbotene Riten während der Kampagne als Event-Liga

neue Seelenkerne im Endgame

überarbeitete Prüfungen des Chaos – nun auch mit Hotfix

Expeditionen als neuer Tafel-Typ

Spieler auf Reddit waren vor allem über kleinere Qualitäts-Änderungen wie Indikatoren an der Weltkarte oder einen Button glücklich, der beim Währungs-Umtausch zwischen Truhe und Inventar wechseln lässt. Ihr findet die vollständigen Patch Notes auf der offiziellen Website.

Habt ihr Path of Exile 2 mit Patch 0.5.5 schon gespielt? Oder wartet ihr auf den Release der Vollversion? Schreibt uns einen Kommentar!

Am 11. Dezember wird Path of Exile 2 vollständig erscheinen und direkt Free2Play sein. Zusammen mit Version 1.0 kommt eine neue Klasse ins Spiel, der Duellant. Den konnte ich bereits auf der gamescom 2026 spielen und blöderweise macht er wirklich Spaß: Ich wollte Diablo ewig treu bleiben, aber nach 30 Minuten mit der neuen Klasse in Path of Exile 2 fällt es mir schwer