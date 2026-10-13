Path of Exile bringt nächste Expansion, legt Release genau dorthin, wo Fans ihn absolut nicht brauchen können

Path of Exile kündigt die nächste Expansion an. Doch statt sich über die Ankündigung zu freuen, herrscht in der Community vor allem Unmut, denn unpassender hätte der Zeitraum nicht gewählt werden können.

Wann kommt die Expansion? In einem Blogeintrag geben die Entwickler bekannt, dass die nächste Expansion für Path of Exile am 13. November 2026 erscheint. Details zu den Inhalten sollen am 6. November während der ExileCon 2026 bekanntgegeben werden.

Doch in der Community führt der Release weniger zu Freudensprüngen, denn er fällt genau in einen Zeitraum, den sie so gar nicht gebrauchen können.

Video starten Path of Exile zeigt im zweiten Teaser-Trailer worum es in Curse of the Allflame geht und es wird untot Autoplay

„Der Konkurrenzkampf mit WoW Forever wird hart“

Warum ist der Zeitpunkt problematisch? Auf Reddit und X tauschen sich die Spieler über die Ankündigung aus. Dabei kristallisiert sich schnell heraus: Dass am 5. November World of Warcraft: Forever und am 19. November GTA 6 erscheinen, ist für die Community ein Problem.

Viele Spieler scheinen alles gleichzeitig spielen zu wollen, und das ist bei so zeitintensiven Spielen wie PoE, WoW oder GTA quasi unmöglich, wenn man nicht gerade Urlaub nimmt oder viel Freizeit hat. Und selbst dann könnte es schwierig werden, alle Spiele in ihrem vollen Ausmaß zu genießen.

Zusätzlich erscheint am 11. Dezember, also knapp einen Monat später, Path of Exile 2 im 1.0-Release und wird damit ebenfalls Free-to-Play. Dadurch ergibt sich ein riesiger Pool an spielbaren Möglichkeiten, für die viele der PoE-Spieler offenbar die Zielgruppe sind.

Was sagt die Community dazu? So schreibt Wind_Best_1440 auf Reddit: „Der Konkurrenzkampf mit WoW Forever wird hart. Und ein paar Wochen später erscheint dann auch noch PoE2 1.0.0.“ Dem pflichtet thatonesham bei: „Verdammt! Warum bringen sie das so nah an WoW Forever und GTA 6 raus? Ich mache mir schon Sorgen, dass ich im Dezember nicht genug Zeit haben werde, PoE 2 1.0 zu spielen.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

@Fubgun klagt auf X sein Leid: „Ich hatte ehrlich gesagt gehofft, dass diese Liga verschoben wird. Der Start zwischen WoW Forever und GTA 6 (und PoE 2 einen Monat später) wird die Liga wohl nur von kurzer Dauer machen, was schade ist, falls es sich um den Endgame-Patch handeln soll.“

Es gibt aber auch einige User wie Volatile22, die auf Reddit zu bedenken geben: „PoE ist der unangefochtene Platzhirsch unter den Action-Rollenspielen. Sie haben ihre Lektion schon vor Jahren gelernt: Sie konkurrieren nicht mit anderen Spieleveröffentlichungen, sondern die anderen Spiele konkurrieren mit ihnen.“

Dem stimmen einige zu, doch viele sehen vor allem WoW: Forever als großen Konkurrenten zu PoE, da viele Teile der Community auch an MMORPGs interessiert sind.

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr auch Priorisierungsprobleme oder spielt ihr ohnehin nur eins davon? Schreibt es uns gern in die Kommentare!

Welche Inhalte in der neuen Expansion auf uns warten und ob sich damit vielleicht ein Problem schon erübrigt, erfahren wir am 6. November. Dataminer werden sicherlich vorher schon versuchen, an erste Infos zu kommen, doch die hatten in der Vergangenheit nicht gerade leichtes Spiel: Ex-Chef von Path of Exile gibt zu, dass er die Spieler getrollt hat – Aber nur, wenn sie zu neugierig wurden