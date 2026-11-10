Ex-Chef von Path of Exile freut sich auf Diablo 5, hat trotzdem eine Sorge: „Es ist in Ordnung, nicht jeden Spieler anzusprechen“

Auf der BlizzCon 2026 kündigte Blizzard Diablo 5 an. Darauf freuen sich nicht nur die Fans der ARPG-Reihe, sondern auch der Ex-Chef und Co-Gründer von Grinding Gear Games. Ein Aspekt bereitet ihm aber trotzdem Sorgen.

Für viele Fans von Diablo gab es dieses Jahr auf der BlizzCon eine große Ankündigung: Diablo 5 wurde zum ersten Mal gezeigt und Blizzard plant einen Release für 2029. Auch der Ex-Chef der Konkurrenz hat Lust auf den nächsten Teil des ARPGs.

Chris Wilson ist Co-Gründer und Ex-Chef von Grinding Gear Games, die hinter Path of Exile 1 und 2 stecken. 2025 verließ er das Unternehmen aber und gründete das neue Studio Light Pattern.

In einem neuen Interview sprach er über Diablo 5 und seine Hoffnungen und Sorgen.

Video starten Diablo 5 wurde auf der BlizzCon 2026 mit Teaser angekündigt Autoplay

Was bedeutet eigentlich Diablo?

Was sagt Chris Wilson zu Diablo 5? Im Interview auf dem YouTube-Kanal Destin sprach der Ex-Chef über diverse Themen der Spiele-Industrie und Games-Entwicklung. Im Zuge dessen wurde er auch zu seinen Hoffnungen für Diablo 5 gefragt.

Dazu sagte Wilson, er sei optimistisch für den 5. Teil, ein Detail bereite ihm aber trotzdem Sorge. Im Rahmen der Ankündigung von Diablo 5 kündigte Blizzard an, viele verschiedene Diablo-Spieler zu befragen. Daraus könnte laut ihm aber ein Problem entstehen:

Wenn man Diablo-Spieler befragt und fragt: ‚Was würdet ihr euch von einem Diablo 5 wünschen, wie können wir euch dazu bringen, es zu spielen?‘, wird man viele unterschiedliche Antworten erhalten, und ich befürchte, dass sich einige dieser Antworten möglicherweise ein wenig widersprechen.

Das bezieht er auf den Fakt, dass sich die 4 bisherigen Hauptteile von Diablo stark unterscheiden. Diablo 1 sei damals nicht mal als ARPG bezeichnet worden, diesen Begriff nutzte Blizzard laut ihm erst mit Diablo 2: Lord of Destruction. Für ihn sehe das bisher Gezeigte zu Diablo 5 so aus, als orientiere man sich am 2. Teil.

Im Zuge dessen mahnt er aber zur Vorsicht: Es ist in Ordnung, nicht jeden Diablo-Spieler anzusprechen, solange das Produkt, das entsteht, der Kernzielgruppe, auf die man abzielt, wirklich Spaß macht – und ich bin mir sicher, dass sie an die Kernzielgruppe denken.

Das sei aber auch seine einzige Sorge.

Die größte Schwierigkeit eines neuen Diablos

Was genau ist das Problem? Diablo hat eine spannende Historie, wenn man sich die verschiedenen Teile anschaut. Sie spielen sich nicht nur unterschiedlich, auch die Stimmung und Atmosphäre unterscheiden sich von Teil zu Teil sehr. Während Diablo 2 sehr düster war, war Diablo 3 im Vergleich ein eher buntes Spiel. Je nachdem, welchen Titel man gespielt hat, unterscheidet sich also die Präferenz für Gameplay und Umsetzung.

In Diablo 4 gibt es dahingehend sogar innerhalb der einzelnen Seasons und Mechaniken Details, die sich unterscheiden. Damit kann auch die Meinung der Spieler, was Diablo 4 genau ist, variieren. Für den Langzeiterfolg ist die Kerngruppe, die man ansprechen möchte, aber essentiell – denn die bleibt im Optimalfall mehrere Monate oder Jahre aktiv.

Hier liegt aber auch die Schwierigkeit: Wie spricht man diese Zielgruppe an und wie behält man sie auf lange Sicht im Spiel? Der erste Teaser zu Diablo 5 verspricht aber wieder einen sehr düsteren Teil der Reihe.

Aber wie seht ihr das? Freut ihr euch auf Diablo 5 und welcher Teil der Reihe ist euer Favorit? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus erklärte in einem Artikel, warum der neueste Teil nicht wie Diablo 2 werden sollte: Die ganzen Nörgler fordern ständig, dass Diablo 5 wieder so werden soll wie Diablo 2 – Aber das wollt ihr wirklich nicht