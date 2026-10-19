Geheimes Cosmetic in Diablo 4 treibt Spieler in den Wahnsinn, sorgt für ehrgeizigen Grind

Season 15 in Diablo 4 birgt etliche Geheimnisse. Ein besonders buntes treibt Spieler allerdings gerade nahezu in den Wahnsinn. Denn ein verdammt perfekter Cupcake will einfach nicht droppen.

Warum wollen alle den Cupcake? Der perfekte Cupcake ist ein Drop, den ihr vom Einhorn-Boss im geheimen Level Whimsyshire erhalten könnt. Erlangt ihr ihn, schaltet ihr ein kosmetisches Stadtportal frei, das in bunten Regenbogenfarben erstrahlt.

Doch das ist so schwer zu bekommen, dass Spieler dutzende Stunden investieren, um an das heißersehnte Gebäckstück zu kommen. Zusätzlich schwingt da auch noch ein anderer Gedanke mit, der die Community nicht loslässt.

Wenn ihr euch selbst in den Grind stürzen und das Portal sichern wollt, haben wir auf Seite 2 einige Tipps für euch.

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Mehrere 100 Runs und die Ungewissheit der Season

Warum grinden die Spieler so sehr? Auf Reddit berichten die Spieler, dass sie zum Teil zwischen 100 und 300 Kills benötigten, bevor sie den Cupcake endlich in ihr Inventar verfrachten und das kosmetische Portal freischalten konnten. Manche hatten zwar schon nach wenigen Runden Glück, doch die Mehrheit der Spieler verzeichnet einen mindestens 3-stelligen Versuchszähler.

Wer Diablo spielt, ist Grind zwar grundsätzlich gewöhnt, doch speziell bei diesem Portal schwingt noch eine andere Komponente mit. Denn zurzeit ist nicht bekannt, ob Whimsyshire auch wirklich nach der Season noch zugänglich sein wird. Diese Sorge teilen einige User auf Reddit mit.

Wie wahrscheinlich ist es, dass Whimsyshire mit Ende der Season verschwindet? Relativ unwahrscheinlich. Zum einen spricht die wirklich extrem niedrige Drop-Chance des Cupcakes dagegen, da Gelegenheitsspieler so kaum eine Chance hätten, das Item freizuschalten.

Zum anderen gibt es verschiedene Wege, das Level zu öffnen, die nicht komplett an die Season gekoppelt sind und somit auch langfristig im Spiel bleiben könnten, wie die zufälligen Portale von Schatzgoblins, die schon lange Teil des Spiels sind.

Ganz ausgeschlossen, dass das Portal seasonexklusiv bleibt, ist es allerdings nicht, was vermutlich auch zu dem auffällig hohen Ehrgeiz in der Community führt.

Derweil feiern die Spieler die Season besonders. Zum einen, weil sie genau ihren Nerv trifft und endlich mal wieder Spaß macht. Zum anderen, weil sie in wohligen Erinnerungen schwelgen und alte Bekannte treffen können, die gern auch nach der Season bleiben dürfen: Diablo ist endlich in Diablo 4 und Spieler wollen, dass er bleibt