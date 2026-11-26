Path of Exile 2 wird am 11. Dezember Free2Play auf Steam, PS5 und Xbox nach zwei Jahren im (kostenpflichtigen) Early Access. Schon sehr viel früher haben aber Diskussionen darüber angefangen, ob Path of Exile Diablo den Rang ablaufen kann. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus meint: Diablo 4 wird darunter aber nicht leiden. Zumindest nicht lange.

In der Community streiten sich Spieler schon ewig darum, welches Spiel das bessere sein soll und warum – schon seit dem Release von Path of Exile 1. Oft sind die Argumente etwas wie: PoE orientiere sich mehr am Geist vom früheren Diablo und spreche die eingefleischten Fans einfach eher an.

Natürlich haben Path of Exile 2 und Diablo 4 als Action-RPGs eine große Schnittmenge bei der Zielgruppe. Ich vermute sogar, dass der größte Teil der Spieler an beiden Spielen interessiert ist und beide spielen wird.

Persönlich habe ich tausende Stunden in die verschiedenen Diablo-Titel versenkt, sogar einige in Immortal, während ich Path of Exile erst seit dem zweiten Teil und der Duellanten-Klasse wirklich spannend finde.

Dass ich behaupte, Path of Exile 2 sei keine Bedrohung für Diablo 4, liegt aber nicht etwa daran, dass ich Diablo lieber spiele. Ich sehe schlicht keinen Grund dafür, dass sich die Spiele gegenseitig töten könnten – oder sollten.

Video starten Mit „Conquerors of Wraeclast“ wird Path of Exile 2 plötzlich zum Strategiespiel Autoplay

Path of Exile und Diablo sind zu unterschiedlich, um sich wirklich im Weg zu stehen

Die beiden Hack’n’Slays unterscheiden sich teilweise grundlegend. Der offensichtlichste Unterschied dürfte dabei sein, dass Path of Exile allgemein sehr viel komplexer ist als Diablo und das bewusst.

Wer sich gerne sehr tief in die Materie einarbeitet und lange an einem Charakter arbeiten will, der greift zu Path of Exile. Klassische „Gamer Dads“ und Casuals, die einfach nach der Arbeit zocken wollen, sind eher in Diablo zu Hause.

Path of Exile 2 ist zwar im Vergleich zum Vorgänger etwas zugänglicher und „casual-freundlicher“, wird aber auf lange Sicht trotzdem eher der Hort für Core-Gamer sein. Allein die Zusammensetzung von Klassen und Skills erfordert hier mehr Arbeit, als ich sie mir machen wollen würde, wenn ich das Hirn abschalten und Dämonen metzeln will, wie es bei Diablo der Fall ist.

Genau über dieses Thema habe ich schon letztes Jahr mit Rob gesprochen, einem deutschen Experten, der noch deutlich tiefer in PoE und Diablo steckt als ich. Selbst der meint: Man kann PoE 2 und Diablo 4 gleichzeitig genießen.

Mit dem Free2Play-Start werden natürlich viele Interessierte trotzdem bei Path of Exile 2 reinschauen, aber wichtig ist vor allem der Blick in die Zukunft. Und hier könnte es sogar sein, dass PoE und Diablo voneinander profitieren.

Allein Cinematics und die düstere Optik sind bei Diablo etwas, das ich immer lieben und zu dem ich immer zurückkehren werde.

Saisonale Spiele ergänzen sich eher, als dass sie sich gegenseitig schaden

Beide Spiele sind darauf ausgelegt, nicht dauerhaft gespielt, sondern regelmäßig mit neuen Inhalten versorgt zu werden, um eine große Menge an Spielern für eine verhältnismäßig kurze Zeit zu binden. Die größten Spieler-Peaks beider Spiele sind grundsätzlich zum Release einer neuen Season bzw. Liga oder Erweiterung.

Dass die Spieler einfach zu dem Spiel migrieren, das gerade den aktuellsten Content hat, zeigte sich schon beim Release von Last Epoch damals. Das schwächelt zwar gerade, konnte aber zwischendurch sogar mehr Spieler auf Steam ansammeln als PoE und Diablo zusammen.

Mit dem Free2Play-Release von Path of Exile 2 samt Starter-Liga gibt es eine starke Überschneidung mit Season 16 von Diablo 4. Beide laufen quasi zeitgleich, was natürlich zu Reibungen führen wird. Path of Exile 2 wird diese Zeit durch seine Neuheit sogar potentiell dominieren, immerhin will es das erfolgreichste Hack’n’Slay auf Steam werden.

Aber selbst, wenn die beiden Spiele (warum auch immer) einen Zyklus beibehalten, bei dem sie gleichzeitig neue Inhalte rausballern, stehen sie sich dabei nicht unbedingt im Weg: in den seltensten Fällen genügt der Content, um alle Spieler eine ganze Season lang zu binden.

Im Regelfall sacken die Zahlen nach einigen Wochen wieder ab, was genug Zeit ist, um beim jeweils anderen Spiel immer noch alles zu erreichen, was man sich vornimmt. Selbst als Gamer-Dad.

Konkurrenz ist gesund – Für beide Titel

Idealerweise wechseln sich die Seasons zwar leicht zeitlich versetzt ab, in jedem Fall aber können sowohl Grinding Gear Games als auch Blizzard von den Fehlern und den positiven Aspekten des jeweils anderen Studios lernen. Das tun sie sogar bereits, PoE etwa will tunlichst einen Fehler von Diablo 4 vermeiden.

Wenn die beiden Spiele nun ab dem 11. Dezember in einer noch direkteren Konkurrenz zueinander stehen, werden sich die Studios zwangsweise mit dem Kontrahenten befassen müssen und damit, was die Spieler anlockt und halten kann.

Sowohl GGG als auch Blizzard haben zu viel Erfahrung, als dass sie positive wie negative Aspekte der Konkurrenz nicht anerkennen würden. Für euch als Spieler kann das eigentlich nur zu einem guten Ergebnis führen. Vielleicht nicht sofort, aber bald und sicherlich vor Diablo 5.

Aber widersprecht mir gerne! Denkt ihr, PoE 2 wird Diablo 4 endlich vom Thron stoßen? Oder hat es selbst mit dem Free2Play-Release keine Chance? Schreibt einen Kommentar!

Auch, wenn PoE 2 und Diablo 4 beide zu groß sind, um von einem Moment auf den anderen zu sterben, hat mich die Ankündigung von Diablo 5 zur BlizzCon eher betroffen gemacht, als mich wirklich zu freuen. Denn sie hat das Ende meines aktuellen Favoriten eingeleitet: Diablo 4 ist schon zu Ende und trotz aller Freude über Diablo 5 könnte ich kaum enttäuschter sein