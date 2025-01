Path of Exile 2 oder Diablo 4? Experte erklärt uns, warum beide Spiele gut sind und was sie ausmacht

Schon seit Jahren brennt in den Communitys ein Streit darüber, ob Path of Exile oder Diablo das bessere Action-RPG ist. Jetzt sind mit Path of Exile 2 und Diablo 4 die neusten und bislang größten Konkurrenten beider Franchises da. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hat mit dem Diablo-Experten Rob über beide Spiele gesprochen.

Rob ist bekannt für seine Expertise im Theorycrafting von Diablo 4, wo er Fans mit Builds und tiefgehenden Analysen versorgt. Seine Einschätzungen prägen unsere Tier List für Diablo 4 maßgeblich. Wenn ihr ihm zusehen wollt, findet ihr ihn auf seinem Kanal auf Twitch und seine Guides und Videos auf YouTube. Rob kommt zwar aus Deutschland seine Streams und Guides sind jedoch auf Englisch.

Seit dem Early-Access-Release von Path of Exile 2 hat Rob sich auch den Konkurrenten ausgiebig angesehen und bereits gelobt, dass der harte Einstieg genau den richtigen Ton für das Spiel trifft.

Path of Exile 2 kann gerade etliche Erfolge verbuchen, darunter, dass es 45x größer ist als Diablo 4 auf Steam und sogar dessen Chef in den Bann gezogen hat. In den Communitys brodelt derweil seit Jahren ein Streit darüber, welches Spiel besser – oder genauer: welches schlechter ist.

Rob ist derweil der Ansicht, dass beide Spiele ihre Stärken und Schwächen haben. Im Interview sprechen wir darüber, was Diablo und Path of Exile jeweils gut machen und was die Zukunft für die beiden Spiele noch bringen sollte.

„Durch PoE wird Diablo besser, und durch Diablo wird PoE besser“

MeinMMO: Was macht PoE 2 deiner Meinung nach besser als Diablo 4?

Rob: Ich fand die Einführung richtig geil. Du merkst direkt: Das ist ein hartes Spiel. Das finde ich persönlich richtig gut. Viele finden das vielleicht nicht so gut, aber du weißt eben direkt, worauf du dich einlässt. Es ist ein Spiel, das deutlich schwieriger ist als Diablo und das von Anfang an. Das wird später dann aber besser. Je mehr Progress du machst, desto mehr verstehst du deinen Charakter.

Ich finde es nicht so geil, wenn man die Spiele eins zu eins vergleicht. Die Spielerschaft überschneidet sich in großen Teilen. Es gibt aber auch eine ganz klare Trennung bei vielen Spielern. Die, die eher mehr Zeit investieren wollen, für die ist dann Path of Exile. Und die, die vielleicht nicht so viel Zeit haben, für die ist dann Diablo besser geeignet.

MeinMMO: Und Seasons würden es dann ja ermöglichen, die Spiele abwechselnd zu spielen.

Rob: Das hoffe ich natürlich sehr für die Zukunft, dass sich das abwechseln wird. Einen Monat hast du dann ein Update in Diablo 4, im anderen Monat dann eins in Path of Exile 2. Ich mag dieses ganze Drama nicht und die ganze Negativität zwischen den Communitys, dass die sich immer bekämpfen müssen.

Meiner Meinung nach kann man auch mehrere Videospiele als nur eines spielen und man kann auch beide genießen. Man muss nicht unbedingt draufhauen, nur weil ich jetzt das eine oder das andere Spiel spiele. Und das gilt für beide Communitys.

Für uns, für den Konsumenten, den Gamer, ist es gut, wenn ein Wettbewerb zwischen den Spielen entsteht. Durch Path of Exile wird Diablo besser, und durch Diablo wird Path of Exile besser. Darum bin ich als jemand, der von Diablo kommt, froh, dass es Path of Exile gibt. Dann sieht Blizzard vielleicht: Okay, hier und da können wir was machen. Und PoE sieht dann: Ah, das macht Diablo richtig gut, da müssen wir nochmal ran. Das macht beide Spiele langfristig besser.

MeinMMO: Wo wir schon dabei sind, was macht Diablo 4 aus deiner Sicht besser als PoE?

Rob: Es ist recht simpel, damit einzusteigen. Du wirst gut rangeführt, kannst es locker angehen, auch wenn du wenig Zeit hast. In Path of Exile etwa hast du nur einen Schwierigkeitsgrad von Anfang an. Du musst auf dem gleichen Level spielen wie der Ultra-Speedrunner Ben oder sowas. In Diablo hast du die Wahl zwischen Normal, Schwer und so weiter, sodass ein neuer Spieler auf einem ganz lockeren Schwierigkeitsgrad anfangen kann.

Das hast du bei PoE nicht. Da wirst du halt ins kalte Wasser geworfen. Das kann man auch positiv sehen. Jemand wie ich, der viel spielt, der findet das vielleicht gut. Aber wenn man wenig Zeit hat, dann ist das ein bisschen schwieriger.

MeinMMO: Und wo sind beide Spiele gut?

Rob: Die Grafik ist in beiden Spielen geil. Sie ist unterschiedlich, aber in beiden gut. Diablo ist mehr düster, dunkler, an Diablo 2 angelehnt. Das finde ich richtig gut, nicht so comichaft wie in Diablo 3.

PoE hat ein richtig geiles Artwork, bei dem viel mit Farben gearbeitet wird. Wenn du dir die Breaches ansiehst zum Beispiel.

Wo sie sich dann deutlich unterscheiden, ist das Endgame. Das fehlt mir in Diablo 4, meiner Meinung nach könnte man da noch richtig viel machen. Klar, du hast viele Sachen, um deinen Charakter stärker zu machen. Aber es gibt nicht so ein richtiges Endgame. Path of Exile ist noch im Early Access, aber du hast da schon einiges an Endgame. Trotzdem gibt es hier noch Verbesserungsbedarf.

MeinMMO: Was denkst du denn, braucht PoE 2 noch für’s Endgame zum Release oder danach?

Rob: Ich finde das Atlas-System schon ziemlich geil, vor allem, wenn man sich den ersten Patch dazu ansieht mit den Quality-of-Life-Änderungen. Aber ich finde, noch mehr Systeme wären gut. Sie werden sicher noch weitere Bossfights bringen, da könnte man noch einiges machen. Und das Endgame wird ja automatisch noch erweitert, dadurch, dass du noch mehrere Klassen oder Ascendancies bekommst, die im Endgame dann auch eine Daseinsberechtigung haben.

Der enorme Skill-Tree aus Path of Exile 2 ist immer noch eine Abschreckung für viele neue Spieler, obwohl er schon übersichtlicher geworden ist als in seinem Vorgänger.

Der große Kritikpunkt von Diablo ist „in PoE jetzt genauso“

MeinMMO: Das Klassen-System ist einer der größten Unterschiede. Welches findest du denn besser, PoE mit seinen offenen Skills oder Diablo mit seinen festen Klassen?

Rob: Ich finde, beides hat Vor- und Nachteile. In Diablo finde ich es cool, dass du deinen Charakter so stark anpassen kannst. Verschiedene Haarfarben, Augen, Gesichter, Hauttöne bis hin zu Tattoos. Du kannst alles anpassen, wohingegen du bei Path of Exile einen fixen Charakter hast. Der sieht jetzt halt so aus und du kannst das halt nicht ändern.

Was ich in Path of Exile dann aber besser finde, ist, dass du mit jedem Charakter jeden Archetypen und jeden Skill spielen kannst. Das kannst du in Diablo nicht.

MeinMMO: Welche Klassen und Builds siehst du momentan an der Spitze in PoE 2?

Rob: Jetzt aktuell war’s der Stormweaver mit dem Spark- Build und Temporalis-Chest. Das haben sie jetzt ein bisschen generft. Generell ist aber das Power-Level in Path of Exile sehr hoch. Da hast du zum Beispiel den Deadeye-Ranger mit Lightning Arrow und der Kombination aus Herald of Thunder und Herald of Ice, was extrem stark ist.

Genau wie mit dem Gemling Attribute stacken. Das ist ein klein wenig wie ein Spin-to-Win-Build. Nicht direkt, der Archetyp kommt noch, wenn die Schwerter eingeführt werden. Aber das sind so die Top-Builds und von dem, was ich gehört habe, auch die beliebtesten.

In der nächsten League kommt dann sicher ein dicker Balance-Patch, das wurde schon angekündigt. Dann werden die Builds auch nochmal runtergeschraubt. Aktuell ist es so, dass diese Top-Builds die Endbosse einfach oneshotten können – was ja auch der Kritikpunkt bei Diablo war. Und in PoE ist es jetzt mit den Top-Builds genauso.

MeinMMO: Du als Barbar-Main, was ist so dein Favorit in PoE 2?

Rob: Ich habe natürlich den Warrior gespielt, der liegt am nächsten dran, denke ich. Aber mit dem habe ich nicht die beste Erfahrung gemacht. Der ist doch sehr langsam vom Spielstil her. Das wusste ich, als ich damit angefangen habe, dass er einer der langsameren Charaktere ist. Ich habe nur gehofft, das werde im Endgame besser – wurde es aber nicht. Der hat so langsame Angriffs-Animationen, von denen GGG schon gesagt hat, dass sie das fixen wollen. […]

Dann habe ich auf den Monk gewechselt und den kompletten Invoker gespielt. Mittlerweile spiele ich einen Attribute-Stacker und der ist richtig geil. Ein flüssiger, schneller Spielstil, viel AoE. Du kannst ihn auch als Mercenary-Gemling spielen, aber das ist halt dieser Monk-Spielstil mit Zweihandstab. Das ist aktuell mein Favorit.

„Die Zahlen in PoE werden wieder extrem hochgehen“

MeinMMO: Du hast vorhin von kaltem Wasser und von Neulingen gesprochen. Was ist deiner Erfahrung nach das größte Problem für Neueinsteiger, gerade ins Genre generell, wenn sie mit PoE 2 anfangen?

Rob: Die Komplexität. Grinding Gear Games hat schon einiges gemacht, um das ein bisschen einfacher zu machen. […] Aber ich finde, das ist noch nicht genug, das geht noch einsteigerfreundlicher. Gerade mehr Sachen erklären. Dieses Attribute-Requirement-System zum Beispiel fand ich oft etwas verwirrend, das hatte ich auch selber am Anfang. Dass man nicht versteht, warum ich diesen Gem und diesen Gem nicht zusammenbringen kann.

Man wird eben direkt „ins kalte Wasser geworfen“, das ist Segen und Fluch zugleich. Es kommt einfach sehr viel auf einmal auf einen zu in Path of Exile.

MeinMMO: Wie groß, denkst du, wird der Einfluss von Season 7 auf PoE 2 sein? Wie viele Leute werden „zurück“ wechseln?

Rob: Ich denke, unabhängig davon, ob Season 7 in Diablo 4 rauskommt: Erst mal werden die Zahlen in PoE sowieso sinken. Das kam raus, dann war da ein großer Hype, jetzt gehen die Zahlen runter. Das ist ganz natürlich und passiert in jedem Spiel. Path of Exile kann die Spielerbasis aber, wenn man sich die Steamcharts anschaut, sehr gut halten.

Wir sind immer noch bei 40 bis 50 % der Launch-Zahlen und das nach jetzt mittlerweile 6 Wochen. Das ist schon verdammt beeindruckend. Dass die Zahlen jetzt noch weiter runtergehen, ist ganz normal und wird auch so bleiben, bis die nächste Liga kommt.

Klar, Diablo wird mit der Season ein paar Spieler abgraben. Season 7 hat schon ein paar coole Sachen, aber keinen neuen Endgame-Content. Das Season-Thema ist stark an Season 2 angelehnt, eine der beliebtesten. Es kommen auch richtig coole Quality-of-Life-Änderungen wie die Rüstkammer, wo du deine Builds speichern kannst. Dazu Änderungen bei Itemization, Klassenquests und so weiter.

Aber im Großen und Ganzen glaube ich nicht, dass Season 7 PoE 2 den Rang ablaufen wird. Ich denke, die Zahlen in PoE werden wieder extrem hochgehen, wenn der erste, dicke Balance-Patch kommt, den GGG schon angekündigt hat.

Season 7 bringt etliche neue Inhalte zu Diablo 4. Hier findet ihr die Übersicht zu den Inhalten von Season 7.

Diablo 4 ist gerade „’ne ganz runde Sache“ und Vessel of Hatred „ein fairer Kauf“

MeinMMO: Ich muss auch sagen, dass ich die Überarbeitung der Ultimate-Skills in Diablo 4 jetzt sehr begrüße.

Rob: Ja, das ist wirklich ziemlich cool. Das macht’s natürlich etwas schwer, das alles zu balancen. Wir hatten auf dem PTR jetzt den Blutwellen-Totenbeschwörer, der wirklich alles dominiert und geoneshottet hat.

Den haben sie jetzt ein bisschen generft, aber es ist eben schwierig mit der krassen Skalierung. Season 7 wird auch populär, aber ich glaube, dass trotzdem viele Leute weiterhin PoE 2 spielen werden.

Das Spiel ist sehr komplex für einen Early Access. Viele Gelegenheitsspieler sind sicher noch nicht mal im Endgame.

MeinMMO: Was hältst du von den neuen Hexenmächten in Diablo 4?

Rob: Finde ich ganz cool. Das ist so ähnlich wie die Vampirkräfte aus Season 2. Und sie sind sehr an den Hexendoktor angelehnt. Da waren in Diablo 3 schon coole Skills dabei, aber der war jetzt nicht die mega populärste Klasse.

Darum finde ich es gut, dass sie ein paar Elemente, die beim Hexendoktor gut funktioniert haben, jetzt dann doch in Diablo 4 einbringen, ohne direkt eine neue Klasse zu releasen. Etwa diese Feuerfledermäuse oder sowas. Dass sowas jetzt als cooler, neuer Content in einer Season gespielt werden kann, finde ich gut.

Generell wird das Power-Level dadurch nochmal sehr angehoben. Du hast neue Fertigkeiten, die buffen dann wieder bestehende Fertigkeiten, machen auch selber Schaden. Dann hast du die okkulten Edelsteine dabei und die neuen Flüstereien vom Baum. Ich denke, das ist ‘ne ganz runde Sache.

Mehr zum Thema Diablo 4 Kräfte der Hexenmacht: So funktioniert die Mechanik in Season 7 von Nicole Wakulczyk

MeinMMO: Hast du jetzt nach den paar Monaten schon einen Rückblick auf Vessel of Hatred? Erwartungen versus Realität?

Rob: Für 40 Euro fand ich das einen fairen Kauf. Das war ein fairer Preis für die Erweiterung. Beim Spiritborn gab’s natürlich ein paar Sachen, die OP sind. Aber die neue Klasse und die neue Region sind richtig cool.

Was mir ein bisschen negativ hängengeblieben ist, und ich denke, auch der Community, ist, dass es keinen richtigen Abschluss bei der Story gab. Ich weiß, sehr viele, gerade Gelegenheitsspieler, zocken Diablo 4 für die Story. Und du hast nicht diesen abschließenden Kampf mit Mephisto, in dem du ihn wirklich besiegst oder so.

Darum verstehe ich auch noch nicht so ganz, was in der nächsten Erweiterung kommt. Rod Fergusson hat ja eigentlich gesagt, es gibt jedes Jahr eine Erweiterung. Das heißt, dass dieses Jahr hoffentlich, wahrscheinlich, vielleicht eine neue Expansion kommt. Mit dem Paladin. Aber da bin ich noch nicht ganz sicher, was mit der Story passiert.

Eigentlich hätte ich jetzt gesagt: Okay, Erweiterung 1, wir besiegen jetzt das erste Große Übel, Mephisto. In der nächsten Expansion kommt, weiß ich nicht, der Paladin mit dem nächsten Großen Übel Diablo oder so.

Jetzt ist das alles so ein bisschen durcheinander, weil wir Mephisto nicht endgültig besiegt haben und das hat für viele als End-Kampf gefehlt. Ich hatte ein wenig gehofft, dass der Mephisto-Kampf so ein Kaliber wird wie Über-Lilith. Mit coolen Mechaniken und ähnlich von der Signifikanz her – eben wie Lilith am Ende von Classic Diablo 4. Aber das hat halt sehr gefehlt, das blieb für mich negativ haften.

MeinMMO: Danke für die Antworten!