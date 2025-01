Diablo 4 vs. Path of Exile 2 – Welches Action-RPG sollte ich spielen?

Mit Diablo 4 und Path of Exile 2 gibt es aktuell zwei große Titel für ARPG-Fans. Wenn ihr euch noch unsicher seid, welches Spiel besser zu euch passt, hilft euch unsere Gegenüberstellung bei der Entscheidung.

Viele Fans von Action-RPGs stehen aktuell vor einer Entscheidung: Diablo 4 oder Path of Exile 2? Beide Spiele bieten haufenweise Content, vielfältige Klassen und verschiedene Endgame-Aktivitäten. Beide haben, alleine aufgrund ihrer Vorgänger, jeweils eine riesige Community. Doch trotz vieler Gemeinsamkeiten sprechen sie unterschiedliche Zielgruppen an – vor allem aufgrund des unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades.

Welches ARPG eignet sich für mich?

Beide Spiele gehören zwar zum Genre der Action-ARPGs, richten sich jedoch nicht zwangsläufig an dieselbe Zielgruppe. Wir fassen euch zusammen, wann sich welcher Titel für euch lohnt. Anschließend werfen wir einen genaueren Blick auf wichtige Aspekte, die eure Entscheidung beeinflussen könnten.

Diablo 4 eignet sich für euch, wenn:

ihr ein ARPG für den Einstieg sucht, das leicht zu verstehen ist.

ihr nur wenige Stunden am Tag Zeit habt, um euch mit einem Spiel zu beschäftigen.

ihr abschalten und einfach ein paar Monster schnetzeln wollt.

ihr ca. alle 3 Monate Bock auf neuen saisonalen Content habt.. …oder auf dem ewigen Realm länger mit einem Spielercharakter zocken wollt.

ihr Lust auf Gruppen-Content habt und euch mit Leuten (etwa über den Gruppen-Finder) zusammenschließen wollt.

Path of Exile 2 eignet sich für euch, wenn:

ihr Lust auf ein herausforderndes ARPG habt und tief in die Materie abtauchen wollt.

ihr eine Langzeitmotivation sucht, um euren Charakter immer weiter auszubauen und viel Zeit investieren wollt.

ihr Lust darauf habt, euch mit einem absurd großen Skill Tree auseinanderzusetzen.

euch Freiheit bei den Skills nicht verunsichert und ihr Lust darauf habt, herumzuprobieren.

ihr eine gute Frustrationstoleranz habt und nicht schnell aufgebt.

euch Bosskämpfe, die auch mal länger dauern können und viele verschiedene Mechaniken beinhalten, nicht abschrecken.

Wie die Bosse in Path of Exile 2 entstehen, seht ihr hier:

Fertiges Spiel vs. Early Access

Wie ist der Stand der beiden ARPGs? Zum aktuellen Zeitpunkt ist Diablo 4 seit über einem Jahr auf dem Markt. Zusätzlich ist im Oktober 2024 mit Vessel of Hatred die erste Erweiterung erschienen. Für die Kampagne allein könnt ihr 10-20 Stunden, für Vessel of Hatred 5-10 weitere einplanen.

Das Endgame bietet dann unterschiedliche Herausforderungen, in denen ihr euren Charakter weiter verbessern könnt. Wer das absolut beste Gear haben will, muss mit weit über 100 Stunden rechnen. Spieler starten im Regelfall jede Season neu und zocken dann einige Wochen, ehe sie wieder aufhören und später wiederkehren.

Diablo 4 startet im Februar 2025 in seine siebte Season und hat entsprechend schon viel Content bekommen. Der Plan ist, das Spiel noch über Jahre hinweg weiter zu unterstützen. Seasons kommen grob alle 3 Monate.

Im Gegensatz dazu ist Path of Exile 2 noch „frisch“, denn das ARPG ging im Dezember 2024 in den Early Access. Es bietet im Moment eine Kampagne mit drei Akten. Später sollen noch drei weitere hinzukommen. Bis dahin spielt ihr die ersten drei Akte praktisch zweimal durch, um ins Endgame zu gelangen. Erste Änderungen für das Endgame haben die Entwickler schon geplant.

Der vollständige Release von Path of Exile 2 ist zwischen sechs und zwölf Monaten nach dem Start der Early-Access-Phase geplant. Das bedeutet, dass ein Release zwischen Mai 2025 und Dezember 2025 wahrscheinlich ist. Wie der Early Access von Path of Exile 2 aussieht, erfahrt ihr hier. Mit dem endgültigen Launch wird vermutlich auch saisonaler Content Einzug ins Spiel halten – ähnlich wie bei Diablo 4.

Entspannter Grind oder Herausforderung?

Wie schwierig sind die ARPGs? Diablo 4 ist ideal für Neueinsteiger ins Genre, da es leicht zugänglich und einfach zu verstehen ist. Doch das Spiel richtet sich nicht nur an Casuals, sondern besonders an eine spezifische Zielgruppe: Männer mittleren oder fortgeschrittenen Alters mit Job, Familie und wenig Zeit, die „Gamer Dads.“

Für viele ist Diablo 4 das perfekte „Feierabendspiel“, um entspannt ein paar Stunden zu grinden und Monsterhorden zu erledigen. Besonders praktisch: Ihr könnt die Schwierigkeitsstufe anpassen und nach und nach höhere Stufen freischalten.

Path of Exile 2 hingegen bietet deutlich mehr Herausforderung ohne wählbare Schwierigkeitsstufe. Die Kämpfe sind härter, dauern länger und erfordern mehr Konzentration. Manche Spieler von Path of Exile 2, die den Vorgänger gewohnt sind, fühlen sich wie in Dark Souls. Der riesige passive Skilltree sowie die unzähligen Möglichkeiten bei den Skills setzen voraus, dass ihr euch intensiv mit euren Builds beschäftigt.

Kurz:

Diablo 4 eignet sich für Casuals, die ohne viel Stress daddeln wollen.

Path of Exile 2 bietet mehr Tiefgang und richtet sich an Core-Gamer, die eine Herausforderung suchen.

Die Sache mit der Langzeitmotivation

Welches ARPG beschäftigt mich länger? Wenn ihr auf der Suche nach einem Action-RPG seid, das euch langfristig beschäftigt, seid ihr mit Path of Exile 2 besser bedient. Zwar bringt Diablo 4 regelmäßig neuen saisonalen Content, doch selbst dieser ist schnell abgeschlossen, wenn ihr viel Zeit investiert.

In den letzten Seasons von Diablo 4 wurde das Leveling-Tempo deutlich erhöht. Dadurch ist es machbar, das neue Max-Level von 60 in wenigen Tagen oder sogar Stunden zu erreichen und direkt ins Endgame einzutauchen. Ab dem Max-Level beginnt der Grind nach Paragon-Stufen, während ihr euren Charakter weiter ausbaut.

Path of Exile 2 befindet sich dagegen derzeit noch im Early Access, ihr spielt die ersten drei Akte quasi zweimal durch, um ins Endgame zu kommen. Dabei ist der zweite Durchgang deutlich härter als der erste. Doch auch dann seid ihr noch lange nicht am Ziel: Euer Charakter muss weiter ausgebaut werden, sowohl in Bezug auf das Level als auch auf Gear und Skills. Ihr könnt euch im Endgame den Prüfungen stellen und euch durch das endlose „Map-System“ schlagen.

Die Langzeitmotivation bei beiden Spielen hängt davon ab, wie sehr euch Grind in Spielen gefällt.

Im Dezember 2024 ging Path of Exile 2 in den Early Access, und die Community hat seitdem ein gemischtes Fazit gezogen. Viele Spieler lieben den Grind des ARPGs und können einfach nicht genug davon bekommen – sind aber auch genervt von den Problemen, die das Spielerlebnis trüben. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Spieler sind genervt von Path of Exile 2, aber können einfach nicht aufhören zu zocken – So geht es dem ARPG