Spieler sind genervt von Path of Exile 2, aber können einfach nicht aufhören zu zocken – So geht es dem ARPG nach einem Monat

Path of Exile 2 ist vor etwa einem Monat erschienen und die Community zieht nun ein Fazit zum Spiel. Dabei beschreiben sie die Hassliebe, die sie beim Spielen empfinden.

Wie steht es um Path of Exile 2? Dem ARPG, das am 06. Dezember 2024 in den Early Access auf Steam und PS5 gestartet ist, geht es auch einen Monat nach Release blendend. Auf Steam erreicht PoE2 immer noch Spielerspitzen von über 330.000 gleichzeitig aktiven Spielern (via SteamDB).

Im Steam-Store liegt das Spiel auf Platz 3 der meistverkauften Produkte, direkt hinter dem Steam Deck auf Platz 2 und Counter-Strike 2 auf Platz 1. Die Reaktionen der Community sind jedoch gemischt. Während viele den Grind des ARPGs lieben und gar nicht genug davon bekommen können, stören sich andere an den Problemen.

Hier könnt ihr das actionreiche Intro von Path of Exile 2 sehen:

Die Hassliebe von Path of Exile 2

Wie kommt das APRG bei den Spielern an? Obwohl sich PoE2 immer noch über große Beliebtheit freut, haben viele Spieler eine Art Hassliebe zum Titel entwickelt. Grund dafür sind viele kleine und größere Probleme, die das Spiel aktuell hat.

Konträr stehen dagegen der anspruchsvolle Grind und die Vielzahl von Bosskämpfen mit schwierigen Mechaniken, die selbst Veteranen noch etwas abverlangen. Diese machen den Spielern viel Spaß.

Auf Reddit sammelt die Community nun ihre Eindrücke zum Spiel, einen Monat nach dem Release.

Synraak beschreibt die Situation der Spieler auf Reddit: „Es ist ein großartiges Spiel, das noch überarbeitet werden muss. Glückwunsch an GGG“. GGG steht für die Entwickler von PoE2: Grinding Gear Games.

Auch characterulio bewertet Path of Exile 2 auf Reddit: „Ja, es ist besser als die meisten Spiele und es ist noch nicht einmal fertig.“

Der User K0LD504 antwortet ihm auf Reddit darauf: „Heutzutage sind Spiele nie fertig. Ich stimme dir allerdings zu.“

googeisha gibt ebenfalls seine Meinung auf Reddit zum Besten: „Großartig ausgedrückt, ich bin genervt von dem Scheiß, kann aber nicht aufhören zu spielen.“

Das Spiel fühlt sich für viele Spieler also gut an, obwohl es bislang noch unvollständig und in Entwicklung ist. Der Grind, das Looten und das Leveln machen den Spielern einfach Spaß, auch wenn einige Dinge ihr Spielerlebnis trüben.

Welche Probleme stören die Community? Es sind die kleinen Dinge, die Gamer in dem ARPG zu stören scheinen. Im Reddit-Thread zählen die Nutzer viele der Probleme auf. Path of Exile 2 wurde im Early Access veröffentlicht. Das kritisieren viele Spieler, weil Inhalte fehlen und sich verfügbarer Content teils unfertig anfühlt.

Ein Beispiel dafür sind einige Spielstile, die nur wenige verfügbare Fähigkeiten haben, die Sinn ergeben. So spielen viele das gleiche Meta-Build, um im Endgame eine Chance zu haben.

Auch der hohe Schwierigkeitsgrad ist nicht bei jedem willkommen. Die häufigen Tode nerven einige Spieler aus der Community. Zusätzlich weiß man häufig nicht, woran man gestorben ist, bemängelt zum Beispiel DesertGoldfish auf Reddit. Auch das System der Rüstung als Verteidigungsmechanik wird kritisiert, da es ineffizienter als andere Werte erscheint.

Die Community wird also von vielen verschiedenen, oft kleinen Problemen geplagt, die das Spielerlebnis im sonst so populären ARPG trüben. Obwohl die Spieler mit den Problemen leben müssen, lieben sie das unfertige Spiel dennoch und können nicht aufhören, es zu spielen. Auch die Wirtschaft ist ein Dorn im Auge vieler Spieler. Betrüger haben es auf ahnungslose Spieler in Path of Exile 2 abgesehen – Neues Spiel, alte Tricks