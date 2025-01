Neuer Patch von Path of Exile 2 bringt keine Nerfs, nur Buffs und die beste Änderung für alle Spieler auf PS5 und Xbox

In Path of Exile 2 soll schon bald der nächste große Patch erscheinen. Der Chef persönlich hat das Update nun vorgestellt.

Was ist das für ein Patch? Path of Exile 2 befindet sich derzeit noch im Early Access auf Steam, PS5 und Xbox und erhält immer wieder neue Updates mit Verbesserungen und Bugfixes. Der nächste Patch wird von den Spielern dabei heiß erwartet, weil seit dem letzten Update einige Zeit vergangen ist, bedingt durch den Feiertagsurlaub der Entwickler.

Diese sind jetzt zurück und der Chef persönlich erklärte in einem Video und anschließendem Livestream, was der langersehnte Patch bringen wird.

Hier könnt ihr das filmreife Intro von Path of Exile 2 sehen:

Ein Geschenk an die Spieler

Was bringt das nächste Update? In einem fast achtminütigen Video (via YouTube) hat der Chef von Path of Exile 2, Game Director Jonathan Rogers, über die Neuerungen und Verbesserungen des ARPGs gesprochen. Anschließend stellte er sich noch mehr als zwei Stunden lang den Fragen der Community, moderiert von den Streamern Darth Microtransaction und GhazzyTV.

Das neue Update wird keine Nerfs für das Spiel beinhalten, diese und andere weitreichende Änderungen am Spiel sollen erst in einer neuen Liga (etwa die Seasons von Path of Exile 2) realisiert werden. Dazu zählen auch Veränderungen an der Wirtschaft in PoE2.

Für Spieler auf PS5 und Xbox gibt es dabei wohl die wichtigste Änderung. Sie erhalten Zugriff auf die Loot-Filter, die es ihnen ermöglichen, Items ein- und auszublenden und es damit erheblich erleichtern nur die gewünschten Gegenstände aufzusammeln. Dieses Feature war zuletzt heiß ersehnt worden.

Was ändert sich im Endgame? Im Endgame gibt es gleich mehrere Veränderungen. Zunächst wird es 4 neue Turm-Karten geben. Alpenkamm, Sinkende Spitze, Bluff und Mesa heißen die vier und ergänzen die vorhandene Karte, die mit dem Patch eine Überarbeitung erfährt.

Des Weiteren wurde an der Balance der Endgame-Karten geschraubt, dies betreffe die Monsterdichte, Vorläuferartefakte, Kisten sowie die magischen und seltenen Gegner, aber auch mehr Essenzen, schnellere Spawns von Strongboxen.

Im Endgame sollte eigentlich etwa alle vier Karten ein Boss auf euch warten. Weil manche Karten jedoch keinen Boss spawnen konnten, fiel die Rate geringer aus. Dies wurde nun verändert und ihr dürft euch auf mehr Bosse freuen. Außerdem wurde ein neues Tablet hinzugefügt, das euch erlaubt, Bosse zu Karten hinzuzufügen.

Hier könnt ihr das Update Video auf YouTube sehen:

Was ändert sich bei den Bossen? Viele der Bosse und Elitegegner mit unfairen oder unspaßigen Mechaniken wurden verändert, zum Beispiel wirken die Forsaken Miners jetzt langsamer ihre Granaten, diese sind leichter zu sehen und richten weniger Schaden an.

Auch an Zitadellen ändert sich etwas, sie sind leichter im Atlas zu erkennen, weil sie über den Nebel des Krieges herausragen. Obendrein erhaltet ihr beim Arbiter of Ash (Schiedsrichter der Asche) bis zu sechs Respawns. Je höher eure Schwierigkeitsstufe, desto weniger Versuche habt ihr. Dieses System soll später auch andere Pinacle Bosse betreffen.

Wie sieht es mit den Items aus? Bei den Items in Path of Exile 2 hat sich ebenfalls viel verändert. Viele der einzigartigen Gegenstände wurden gebufft, insbesondere die, die aus Gebieten mit niedrigen Leveln stammen.

Bei seltenen Items wurde die Gewichtung der Modifikationen verändert, sodass die Chance von schlechten Werten verringert wurde. Eine wichtige Neuerung betrifft auch die Runen. Diese kann man nun nämlich austauschen, was vorher nicht möglich war und bei der Community ebenfalls immer wieder für Frust sorgte.

Auf die Spieler warten außerdem noch etliche weitere Verbesserungen und Anpassungen wie einen Buff auf Rüstung als Verteidigungswert, höhere Dropraten von gewissen Items, eine Anzeige von Biomen beim Hovern über die Karte, schnellere Ladezeiten und weitere Bugfixes.

Der Chef von Path of Exile 2 ordnet diese Änderungen im Patch auch ein, in dem er ankündigt, größere Veränderungen erst mit dem Start einer neuen Liga zu verbinden. Der Patch wird wohl noch diese Woche veröffentlicht und wird wohl ebenfalls wieder viele unangekündigte Inhalte ins Spiel bringen, wie zuletzt der massive Weihnachtspatch: Path of Exile 2: Massives Update ist da, stärkt Klassen und Skills mehr als gedacht – Offizielle Patch Notes auf Deutsch