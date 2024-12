In Path of Exile 2 gibt es ein Feature, dass fast niemand nutzt, dabei kann es viele eurer Probleme lösen

In Path of Exile 2 könnt ihr mit einigen Klicks euren Charakter schneller und stärker machen. Das alles geht dank eines Features, das die meisten wohl übersehen haben.

Was für ein Feature ist das? In Path of Exile 2 gibt es viele Neuerungen, Systeme und Mechaniken, die es im Vorgänger noch nicht gab. Die Dodgeroll und das Movement sind für viele Spieler gar die beste Neuerung. Ein Feature im Spiel ist jedoch etwas versteckt.

Der Waffenset-Wechsel ist etwas, das wohl nur die wenigsten jemals verwendet haben. In Path of Exile 2 kann man zwei verschiedene Waffensets mit sich umhertragen und so beispielsweise beim Kampf gegen schwierige Bosse auf ein anderes Set wechseln, mit dem der Kampf leichter wird.

Dieses Feature bietet aber auch eine weitere Funktion, die Waffenset-Fertigkeitspunkte. Während des Spiels könnt ihr einen Teil eurer Fähigkeitspunkte aufsplitten. Zum Beispiel könnt ihr in einem eurer Waffensets auf Feuerschaden und im anderen auf Elektroschaden gehen. Das System lässt sich aber auch kreativ nutzen, wie ein Spieler jetzt beweist.

Stärker und schneller dank Waffensets

Wie lässt sich das Feature nutzen? Das Waffenset-Feature wird von den meisten Spielern wohl nicht benutzt, weil das eigene Build mit allen Arten von Inhalten gut zurechtkommt. Sollte es bei euch auch ungenutzt sein, könnt ihr aber einen großen Vorteil für euren Charakter herausholen.

Der Nutzer Thorriorz auf Reddit erklärt, wie es geht. Er hat sein zuvor ungenutztes Waffenset mit einem „Wulfsbane“-Schild ausgerüstet.

Dieser Schild verzaubert den Gegner bei einem erfolgreichen Block, sodass er 10 % mehr Schaden erhält und 10 % weniger Schaden austeilt. Dieser Effekt hält laut dem Nutzer die Dauer des ganzen Kampfes an.

Was macht man mit den Skillpunkten? Auch bei den Skillpunkten kann man den eigenen Charakter stärker machen, ohne zwei wirklich unterschiedliche Builds zu spielen.

Wie der Nutzer jamaljermaine auf Reddit erklärt, lassen sich die zusätzlichen Punkte gut verwenden, um Fähigkeiten wie Bewegungsgeschwindigkeit, Blockchance oder Licht-Radius zu skillen.

Gerade wenn einen wieder große Karten ohne Bossgegner erwarten, kann ein Wechsel des Waffensets so zusätzliche Bewegungsgeschwindigkeit bringen. Sollte dann doch ein starker Gegner auftauchen, hat man per Druck auf die Taste X sein gewohntes Waffenset zurück.

Welche Skillpunkte sich für euch am meisten lohnen, hängt vom Build eures Charakters ab. Wenn ihr gar nicht wisst, was sich lohnt, sollte Bewegungsgeschwindigkeit wohl eine Sache sein, die immer hilfreich ist.

Auch bei den Waffen und Schilden gibt es unzählige Optionen, aus denen ihr für euer Build wählen könnt. Mit dem Trick lassen sich viele eurer Probleme lösen, doch ob auch das Ärgernis aus dem ersten Spiel damit verschwindet, müsst ihr selbst ausprobieren: