Die Spieler von Path of Exile 2 sind sich einig über das beste neue Feature – Diablo 4 kann es nicht so gut

In Path of Exile 2 zieht die Community drei Wochen nach dem Start ihr Fazit zum Spiel. Dabei halten die meisten vor allem ein grundlegendes Feature für besonders gut.

Wie steht es aktuell bei Path of Exile 2? Path of Exile 2 ist auch drei Wochen nach dem Start des ARPGs immer noch sehr beliebt. Zu Spitzenzeiten spielen das Spiel auf Steam alleine noch über 350.000 Spieler (via SteamDB), von denen die meisten über die Feiertage wohl inzwischen im Endgame angekommen sind.

Während der Handel den Spielern weiterhin von Betrügern übersät ist, die es auf eure Items abgesehen haben, genießen wohl viele Spieler gerade einfach das Game und freuen sich über die gute Beschäftigung zum Abschluss des Jahres. Das ist vielleicht auch der Anlass für ein überraschendes Fazit.

Ein Feature macht Path of Exile 2 besonders

Welches Feature begeistert die Spieler? Ein großer Teil der Spieler von Path of Exile 2 stimmt auf Reddit zu, dass vor allem ein Feature „Path of Exile 2 im Vergleich zu anderen ARPGs herausragend und fesselnd macht“.

Dieses Feature ist laut dem Reddit-User DueRoutine5350 die Steuerung des Spiels. Genauer noch, das Bewegen des Charakters mit WASD statt der Maus wie in anderen Genre-Vertretern. In einem Kommentar erklärt er auch seine Gründe für diese Aussage.

[…] Um meinen Punkt klarer zu machen: Was ich sage, ist, dass die Art und Weise, wie POE2 WASD einsetzt, besser ist als in jedem anderen Top-Down-RPG. Meine Erfahrung stammt aus dem Söldner-Gameplay. Du kannst deinen Charakter nahtlos navigieren. Wenn du deine Maus bewegst, dreht sich dein Charakter in die Richtung, in der sich der Mauszeiger befindet. Das sorgt dafür, dass deine Bewegungen sehr flüssig und ausgefeilt wirken. Das Zielen mit der Maus während der Bewegung habe ich in keinem anderen Spiel erlebt, außer vielleicht in einigen Horrorspielen wie Project Zomboid und Ähnlichem – aber das ist ein völlig anderes Genre. Wir reden hier immer noch von klassischen Diablo- und POE-ähnlichen Spielen. Du kannst Schüsse auf sich bewegende Bosse vorhersagen (ja, ich schaue dich an, Hexe auf dem Besen), zum Beispiel, indem du deinen Schuss „vorhaltest“.

Die Community stimmt ihm zu und auch andere Spieler melden sich zu Wort.

Marucci schreibt auf Reddit: „Ich liebe WASD in PoE2, ich glaube, ich kann nicht mehr ohne es spielen“

AppleNo4479 sagt auf Reddit: „Nachdem ich Wasd gespielt habe, glaube ich nicht, dass ich zu Point and Move zurückkehren kann.“

Die Steuerung mit WASD ist ein wichtiges Feature für Path of Exile 2, das im Vorgänger schlicht nicht existierte. In POE2 kann man hingegen Zielen und Angreifen getrennt voneinander, was mit der Ausweichrolle noch ergänzt wird.

Was ist mit Diablo 4? Obwohl Diablo 4 auch die Steuerung mit WASD anbietet und ebenfalls die Spieler per Ausweichrolle ausweichen lässt, finden die Spieler das Feature in Diablo 4 wohl einfach nicht gut umgesetzt.

Den Grund dafür verrät vader_seven_ auf Reddit: „WASD ohne Fähigkeiten, die du während der Bewegung einsetzen kannst, fühlt sich meiner Meinung nach überhaupt nicht gleich an.“

Shertok ergänzt dies noch auf Reddit: „Ich stimme zu. Wahrscheinlich der größte Grund, warum sich das Gameplay von POE2 besser anfühlt als das von D4, ist, dass du Fähigkeiten während der Bewegung wirken kannst. Es spielt keine Rolle, wie effizient du tatsächlich bist – das wird ohnehin von Zauberzeit und Bewegungsgeschwindigkeit beeinflusst – aber es fühlt sich einfach besser an, sich während des Wirkens bewegen zu können.“

